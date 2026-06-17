Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлди

·0·Дунё
Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлди

Ҳиндистонда тиббиёт олийгоҳларига кириш имтиҳонларини қайта топшириш жараёнида Telegram мессенжери 22 июнгача вақтинча блокланди. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

21 июнь куни мамлакат бўйлаб миллионлаб абитуриентлар тиббиёт олийгоҳларига миллий кириш имтиҳони — NEET-UG'ни қайта топширади. Май ойида ўтказилган имтиҳон натижалари саволлар тарқалиб кетгани ҳақидаги айбловлар сабаб бекор қилинган эди.

Имтиҳонларни ташкил этувчи Миллий имтиҳон агентлиги ушбу қарорни қўллаб-қувватлаб, бу чора “платформадан фирибгарлар томонидан абитуриентларни алдаш мақсадида уюшган тарзда фойдаланилиши”га жавобан қабул қилинганини маълум қилди.

Қайд этилишича, бир нечта Telegram каналлари маъмурлари абитуриентлар ва уларнинг ота-оналаридан имтиҳон саволлари сифатида тақдим этилган материалларга кириш учун юз минглаб рупий талаб қилган. Идора вакиллари эса бундай материаллар ҳимояланган имтиҳон тизимидан ташқарида мавжуд эмаслигини таъкидлаган.

Интернет фойдаланувчилари ва ҳуқуқ ҳимоячилари мазкур тақиқни танқид қилиб, уни имтиҳонлардаги фирибгарлик билан боғлиқ анча жиддий муаммонинг вақтинчалик ечими деб атади.

Маълумот учун, NEET — Ҳиндистон тиббиёт коллежларига қабул қилишнинг асосий имтиҳони ҳисобланади. 2026 йил 3 май куни ўтказилган имтиҳонда мамлакат бўйлаб 2,28 миллион нафар абитуриент иштирок этган. Орадан бир неча кун ўтиб, имтиҳон саволлари тарқалгани ҳақидаги хабарлар жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлган.

Шундан сўнг Миллий тест маркази натижаларни ҳақиқий эмас деб топиб, қайта имтиҳонни 22 июнга белгилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқардиКеча, 18:00Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинКеча, 17:242000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиКеча, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиКеча, 15:05Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Кеча, 14:55Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинКеча, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди