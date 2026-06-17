Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошлади

·97·Спорт
Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошлади

Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги иштирокини Сенегалга қарши кечган қийин, аммо шукуҳли ғалаба билан бошлади. Ўйиннинг биринчи бўлимида кутилмаган сусткашлик намойиш этган амалдаги вице-чемпионлар якунда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонишга муваффақ бўлишди. Мазкур баҳс нафақат жамоанинг муваффақияти, балки Килиан Мбаппе учун тарихий аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими французлар учун анча омадсиз кечди. Сенегал терма жамоаси бир неча бор хавфли ҳужумлар ташкил этиб, фаворитларни шошириб қўйди. Хусусан, 25-дақиқада айнан Килиан Мбаппенинг хатосидан сўнг Николас Жакксон дарвоза устунини пойлаб кўрди. Бўлим якунида эса Исмаила Сарр қулай имкониятдан фойдалана олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, танаффусга қадар Дидиер Десчампс шогирдлари майдонда ўз ўринларини топа олишмади.

Мбаппенинг тарихий рекорди ва VAR можароси

Иккинчи бўлимда Франция бутунлай ўзгача ўйин намойиш этди. Майкл Олисе ва Десире Доуе каби ёш иқтидорлар ҳужумга жон киритди. Ўйиннинг 60-дақиқасида баҳсли вазият юзага келди: Садио Мане жарима майдончаси ичида Килиан Мбаппени йиқитгандек кўринди. Ҳакам VAR мониторини кўздан кечирган бўлса-да, пеналти белгиламасликка қарор қилди. Бироқ бу адолатсизлик французлар сардорини тўхтатиб қола олмади.

Oraдан кўп ўтмай, Майкл Олисе томонидан етказиб берилган заргона узатмани Килиан Мбаппе голга айлантириб, ҳисобни очди. Ушбу гол орқали у Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Сенегал жавоб қайтаришга уринган бўлса-да, Николас Жакксоннинг голи офсайд туфайли бекор қилинди. Ўйин якунланишига саккиз дақиқа қолганида захирадан майдонга тушган Брэдли Барколя ҳисобни ишончли кўринишга келтирди.

Учрашув сўнгида мухлислар яна иккита гол гувоҳи бўлишди. Ибраҳим Мбае Сенегалнинг ягона жавоб голини урган бўлса, орадан бир неча сония ўтиб Килиан Мбаппе 30 метрлардан йўллаган зарбаси билан дублини расмийлаштирди. Сенегал дарвозабони Эдоуард Мендй бу вазиятда хатога йўл қўйгани ҳам сезилиб қолди.

Ушбу ғалаба Франция учун турнирни кўтаринки руҳда бошлаш имконини берди. Айниқса, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя каби ёшларнинг ўйинга қўшила олгани Десчампс учун қўшимча имкониятлар яратади. Сенегал эса мағлубиятга учраган бўлса-да, гуруҳдаги кейинги баҳсларда жиддий қаршилик кўрсата олишини исботлади.

ФранцияСенегалКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 21:47Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Бугун, 21:37Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиЛионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиБугун, 20:52Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:38Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиЛамине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди