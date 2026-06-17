Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошлади
Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги иштирокини Сенегалга қарши кечган қийин, аммо шукуҳли ғалаба билан бошлади. Ўйиннинг биринчи бўлимида кутилмаган сусткашлик намойиш этган амалдаги вице-чемпионлар якунда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонишга муваффақ бўлишди. Мазкур баҳс нафақат жамоанинг муваффақияти, балки Килиан Мбаппе учун тарихий аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими французлар учун анча омадсиз кечди. Сенегал терма жамоаси бир неча бор хавфли ҳужумлар ташкил этиб, фаворитларни шошириб қўйди. Хусусан, 25-дақиқада айнан Килиан Мбаппенинг хатосидан сўнг Николас Жакксон дарвоза устунини пойлаб кўрди. Бўлим якунида эса Исмаила Сарр қулай имкониятдан фойдалана олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, танаффусга қадар Дидиер Десчампс шогирдлари майдонда ўз ўринларини топа олишмади.
Мбаппенинг тарихий рекорди ва VAR можаросиИккинчи бўлимда Франция бутунлай ўзгача ўйин намойиш этди. Майкл Олисе ва Десире Доуе каби ёш иқтидорлар ҳужумга жон киритди. Ўйиннинг 60-дақиқасида баҳсли вазият юзага келди: Садио Мане жарима майдончаси ичида Килиан Мбаппени йиқитгандек кўринди. Ҳакам VAR мониторини кўздан кечирган бўлса-да, пеналти белгиламасликка қарор қилди. Бироқ бу адолатсизлик французлар сардорини тўхтатиб қола олмади.
Oraдан кўп ўтмай, Майкл Олисе томонидан етказиб берилган заргона узатмани Килиан Мбаппе голга айлантириб, ҳисобни очди. Ушбу гол орқали у Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Сенегал жавоб қайтаришга уринган бўлса-да, Николас Жакксоннинг голи офсайд туфайли бекор қилинди. Ўйин якунланишига саккиз дақиқа қолганида захирадан майдонга тушган Брэдли Барколя ҳисобни ишончли кўринишга келтирди.
Учрашув сўнгида мухлислар яна иккита гол гувоҳи бўлишди. Ибраҳим Мбае Сенегалнинг ягона жавоб голини урган бўлса, орадан бир неча сония ўтиб Килиан Мбаппе 30 метрлардан йўллаган зарбаси билан дублини расмийлаштирди. Сенегал дарвозабони Эдоуард Мендй бу вазиятда хатога йўл қўйгани ҳам сезилиб қолди.
Ушбу ғалаба Франция учун турнирни кўтаринки руҳда бошлаш имконини берди. Айниқса, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя каби ёшларнинг ўйинга қўшила олгани Десчампс учун қўшимча имкониятлар яратади. Сенегал эса мағлубиятга учраган бўлса-да, гуруҳдаги кейинги баҳсларда жиддий қаршилик кўрсата олишини исботлади.
…