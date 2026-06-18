Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошланди
Англия чемпиони Манчестер Сити келгуси ёзги трансфер ойнасида таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан кейинги даврга тайёргарлик кўраётган "шаҳарликлар" ўзининг асосий нишони сифатида Нюкасл Юнайтед юлдузи Сандро Тонали номини белгилаб олди. Ушбу трансфер учун курашда Манчестер клубига Тоттенхем жиддий рақобатчилик қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти 26 ёшли италиялик футболчини жамоанинг келажакдаги ўзаги сифатида кўрмоқда. Гарчи Тоттенхем аллақачон футболчининг вакиллари билан самарали музокаралар ўтказган бўлса-да, Этиҳад эгалари молиявий жиҳатдан анча жиддий таклиф билан майдонга чиқишга тайёр. Тонали учун сўралаётган трансфер суммаси 80 миллион фунт стерлингдан кам бўлмаслиги айтилмоқда.
Ярим ҳимоядаги катта ислоҳотларМанчестер Сити фақат Сандро Тонали билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб Ноттингем Форест аъзоси Эллиот Андерсон бўйича ҳам фаол музокараларни давом эттирмоқда. Агар ҳар икки трансфер амалга ошса, клуб ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаши мумкин. Бу каби агрессив трансфер сиёсати жамоанинг етакчи футболчилари билан боғлиқ ноаниқликлар туфайли юзага келган.
Хусусан, Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилганидан сўнг, майдон марказида катта бўшлиқ юзага келди. Шунингдек, жамоанинг бошқа ярим ҳимоячилари Нико Гонзалез ва Тижжани Реижндерснинг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Шу сабабли, Тонали ва Андерсоннинг трансфери клуб учун шунчаки хоҳиш эмас, балки стратегик заруриятга айланган.
Родри билан боғлиқ хавотирларКлуб раҳбариятини энг кўп ташвишга солаётган масала — бу Родри билан боғлиқ вазиятдир. Амалдаги "Олтин тўп" соҳиби айни дамда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва ўз келажаги борасида якуний қарорни турнирдан сўнг маълум қилишини билдирди. Манчестер Сити унга янги шартнома таклиф қилган бўлса-да, испаниялик юлдузнинг клубда қолишига кафолат йўқ.
Агар Родри шартномани узайтиришдан бош тортса, Манчестер Сити уни жорий ёзда сотиб юборишга мажбур бўлиши мумкин. Бу эса Сандро Тонали трансферининг аҳамиятини янада оширади. Италиялик футболчи ўзининг ўйин услуби ва майдонни кўра олиш қобилияти билан Гуардиоладан кейинги мураббий — Энзо Мареска тизимига мос келиши тахмин қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Сандро Тонали аввалроқ Арсенал билан ҳам алоқада бўлган эди, бироқ ҳозирда асосий пойга Манчестер Сити ва Тоттенхем ўртасида кечмоқда. Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳамюртини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда, аммо Манчестер клубининг молиявий қудрати бу курашда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.
…