Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошланди

·0·Спорт
Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошланди

Англия чемпиони Манчестер Сити келгуси ёзги трансфер ойнасида таркибни тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Пеп Гуардиола кетганидан кейинги даврга тайёргарлик кўраётган "шаҳарликлар" ўзининг асосий нишони сифатида Нюкасл Юнайтед юлдузи Сандро Тонали номини белгилаб олди. Ушбу трансфер учун курашда Манчестер клубига Тоттенхем жиддий рақобатчилик қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Манчестер Сити раҳбарияти 26 ёшли италиялик футболчини жамоанинг келажакдаги ўзаги сифатида кўрмоқда. Гарчи Тоттенхем аллақачон футболчининг вакиллари билан самарали музокаралар ўтказган бўлса-да, Этиҳад эгалари молиявий жиҳатдан анча жиддий таклиф билан майдонга чиқишга тайёр. Тонали учун сўралаётган трансфер суммаси 80 миллион фунт стерлингдан кам бўлмаслиги айтилмоқда.

Ярим ҳимоядаги катта ислоҳотлар

Манчестер Сити фақат Сандро Тонали билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб Ноттингем Форест аъзоси Эллиот Андерсон бўйича ҳам фаол музокараларни давом эттирмоқда. Агар ҳар икки трансфер амалга ошса, клуб ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун 200 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаши мумкин. Бу каби агрессив трансфер сиёсати жамоанинг етакчи футболчилари билан боғлиқ ноаниқликлар туфайли юзага келган.

Хусусан, Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилганидан сўнг, майдон марказида катта бўшлиқ юзага келди. Шунингдек, жамоанинг бошқа ярим ҳимоячилари Нико Гонзалез ва Тижжани Реижндерснинг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Шу сабабли, Тонали ва Андерсоннинг трансфери клуб учун шунчаки хоҳиш эмас, балки стратегик заруриятга айланган.

Родри билан боғлиқ хавотирлар

Клуб раҳбариятини энг кўп ташвишга солаётган масала — бу Родри билан боғлиқ вазиятдир. Амалдаги "Олтин тўп" соҳиби айни дамда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва ўз келажаги борасида якуний қарорни турнирдан сўнг маълум қилишини билдирди. Манчестер Сити унга янги шартнома таклиф қилган бўлса-да, испаниялик юлдузнинг клубда қолишига кафолат йўқ.

Агар Родри шартномани узайтиришдан бош тортса, Манчестер Сити уни жорий ёзда сотиб юборишга мажбур бўлиши мумкин. Бу эса Сандро Тонали трансферининг аҳамиятини янада оширади. Италиялик футболчи ўзининг ўйин услуби ва майдонни кўра олиш қобилияти билан Гуардиоладан кейинги мураббий — Энзо Мареска тизимига мос келиши тахмин қилинмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Сандро Тонали аввалроқ Арсенал билан ҳам алоқада бўлган эди, бироқ ҳозирда асосий пойга Манчестер Сити ва Тоттенхем ўртасида кечмоқда. Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳамюртини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда, аммо Манчестер клубининг молиявий қудрати бу курашда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.

Манчестер СитиСандро ТоналиТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЮрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди