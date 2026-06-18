Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қарши

·19·Техно
Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қарши

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ва уларнинг жамиятга таъсири борасидаги хавотирлар фонида АҚШда янги сиёсий ҳаракат юзага келди. Соҳа мутахассислари ва оддий IT ходимлари томонидан қўллаб-қувватланаётган Гуардраилс Аллиансе супер ПАК (сиёсий ҳаракат қўмитаси) йирик технологик гигантларнинг AI соҳасидаги чексиз ҳукмронлигига қарши кураш бошлади. Бу ҳаракат технологияларни масъулият билан ишлаб чиқиш ва қатъий қонунчилик назоратини ўрнатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Нев Ёрк Times нашри хабарига кўра, Гуардраилс Аллиансе демократик фаоллар Шонна Томас ва Лия Хант-Хендрикс томонидан ташкил этилган. Мазкур ташкилот ўзини йирик корпорациялар манфаатларига қарши турувчи халқчил ҳаракат сифатида намоён қилмоқда. Ҳозирда қўмита ихтиёрида 5 миллион доллар маблағ мавжуд бўлиб, жорий сайлов сикли якунига қадар бу миқдорни 15 миллион долларга етказиш режалаштирилган.

Кичик бюджет ва улкан мақсадлар

Гарчи 5 миллион доллар катта маблағдек кўринса-да, у йирик технологик етакчилар томонидан молиялаштириладиган Леадинг те Футуре каби гуруҳларнинг 100 миллион долларлик бюджети олдида анча камтарона кўринади. Маълумот учун, Леадинг те Футуре ташкилоти OpenAI президенти Грег Брокман каби шахслар томонидан қўллаб-қувватланади. Бироқ Гуардраилс Аллиансе асосчилари гап маблағда эмас, балки жамоатчилик ва соҳа мутахассисларининг реал хавотирларида эканини таъкидламоқда.

Янги ташкилотнинг илк йирик қадами Нью-Йорк конгрессига номзод Алекс Боресни қўллаб-қувватлаш бўлади. Борес AI соҳасини тартибга солиш тарафдори бўлгани учун йирик технологик лоббистларнинг нишонига айланган эди. Гуардраилс Аллиансе томонидан эълон қилинган реклама роликларидан бирида ChatGPT билан узоқ мулоқотдан сўнг ўз жонига қасд қилган ўсмир Адам Рейннинг ота-онаси иштирок этган. Бу ҳолат AI алгоритмларининг инсон руҳиятига таъсири қанчалик жиддий бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

IT ходимларининг норозилиги ортмоқда

Қизиғи шундаки, OpenAI каби компанияларнинг кўплаб ходимлари ўз раҳбарларининг сиёсий позициясидан норози. Улар ижтимоий тармоқларда AI назоратига қарши йўналтирилган ҳужумларни танқид остига олмоқда. Шунингдек, соҳа вакиллари ўз компанияларидан АҚШ Иммиграция ва божхона назорати (ICE) билан шартномаларни бекор қилишни ва технологиялардан оммавий кузатув ҳамда автоном урушларда фойдаланмасликни талаб қилмоқда.

Шонна Томаснинг сўзларига кўра, Гуардраилс Аллиансе технологик секторнинг сайловларга ва қонунчиликка манипулятив таъсиридан хавотирда бўлган барча учун сиёсий марказга айланиши керак. Ташкилот Anthropic каби компаниялар томонидан қўллаб-қувватланаётган Публик Фирст Актион гуруҳи билан ҳам ҳамкорлик қилмоқда. Бу эса AI хавфсизлиги масаласи нафақат сиёсатчилар, балки технология яратувчиларининг ўзи учун ҳам устувор вазифага айланаётганидан далолат беради.

Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётга ўтаётган давлатлар учун ҳам ушбу жараёнлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал технологик гигантлар ўртасидаги бу кураш келажакда бутун дунё бўйлаб AI этикаси ва хавфсизлиги бўйича халқаро стандартларнинг шаклланишига бевосита таъсир кўрсатади.

Сунъий IntelлектГуардраилс АллиансеOpenAIТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаГенерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди