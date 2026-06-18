Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги пойга янги босқичга кўтарилмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи фазовий ва вақтинчалик мантиққа асосланган AI агентларини яратиш мақсадида 300 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу молиявий босқич якунига кўра, компаниянинг бозор қиймати 2 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу йирик лойиҳага дунёнинг энг бой инсонларидан бири Jeff Bezos ва Google собиқ раҳбари Эрик Счмидт каби нуфузли инвесторлар қизиқиш билдирган. Шунингдек, мавжуд сармоядорлар — Хосла Вентурес ва Генерал Каталйст ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Генерал Интуитион бундан бор-йўғи саккиз ой аввал Медал платформасидан алоҳида шоъба корхона сифатида ажралиб чиққан эди.
Ўйинлар олами — сунъий интеллект учун мактабГенерал Интуитион стартапининг асосий устунлиги унинг маълумотлар базасида мужассам. Компания Медал платформасидаги 10 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчилар томонидан ҳар йили юкланадиган 2 миллиардга яқин видео ўйин лавҳаларидан фойдаланади. Бу каби улкан маълумотлар тўплами сунъий интеллектга биринчи шахс номидан ҳаракат қилишни, атроф-муҳитни идрок этишни ва реал вақт режимида қарор қабул қилишни ўргатиш учун хизмат қилади.
Мутахассисларнинг фикрича, ўйин жараёнларидаги интерактивлик AI агентлари учун энг мукаммал ўқув полигонидир. Бу орқали машиналар нафақат тасвирни кўради, балки ҳаракат ва натижа ўртасидаги боғлиқликни, яни фазовий-вақтинчалик мантиқни ўзлаштиради. Айнан мана шу жиҳат OpenAI каби гигантларнинг ҳам эътиборини тортган ва улар ўз вақтида Медал платформасини сотиб олишга ҳаракат қилган.
Рақобат ва келажак режалариҲозирда "дунё моделлари" (ворлд моделс) йўналишида рақобат ниҳоятда кучайган. Runway, Decart ва Ворлд Лабс каби компаниялар ўз ишланмаларини тақдим этаётган бўлса, Google ўзининг Гение 3 лойиҳасига Google Maps маълумотларини интеграция қилиш орқали реал дунё симуляциясини яратишга интилмоқда. Бироқ Генерал Интуитион ўзига хос стратегияни танлаган: улар моделларнинг ўзини сотиш эмас, балки ушбу моделлар асосида тайёрланган ақлли агентларни маҳсулот сифатида таклиф қилишни кўзламоқда.
Янги жалб қилинган 300 миллион доллар миқдоридаги маблағ компаниянинг ҳисоблаш қувватларини (компуте капаситй) оширишга йўналтирилади. Бу эса жорий йилнинг ёз охири ёки куз бошига қадар янги авлод маҳсулотини оммага тақдим этиш имконини беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки бундай технологиялар келажакда робототехника ва автоном бошқарув тизимларининг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади.
…