Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқда

·16·Техно
Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги пойга янги босқичга кўтарилмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи фазовий ва вақтинчалик мантиққа асосланган AI агентларини яратиш мақсадида 300 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу молиявий босқич якунига кўра, компаниянинг бозор қиймати 2 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу йирик лойиҳага дунёнинг энг бой инсонларидан бири Jeff Bezos ва Google собиқ раҳбари Эрик Счмидт каби нуфузли инвесторлар қизиқиш билдирган. Шунингдек, мавжуд сармоядорлар — Хосла Вентурес ва Генерал Каталйст ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Генерал Интуитион бундан бор-йўғи саккиз ой аввал Медал платформасидан алоҳида шоъба корхона сифатида ажралиб чиққан эди.

Ўйинлар олами — сунъий интеллект учун мактаб

Генерал Интуитион стартапининг асосий устунлиги унинг маълумотлар базасида мужассам. Компания Медал платформасидаги 10 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчилар томонидан ҳар йили юкланадиган 2 миллиардга яқин видео ўйин лавҳаларидан фойдаланади. Бу каби улкан маълумотлар тўплами сунъий интеллектга биринчи шахс номидан ҳаракат қилишни, атроф-муҳитни идрок этишни ва реал вақт режимида қарор қабул қилишни ўргатиш учун хизмат қилади.

Мутахассисларнинг фикрича, ўйин жараёнларидаги интерактивлик AI агентлари учун энг мукаммал ўқув полигонидир. Бу орқали машиналар нафақат тасвирни кўради, балки ҳаракат ва натижа ўртасидаги боғлиқликни, яни фазовий-вақтинчалик мантиқни ўзлаштиради. Айнан мана шу жиҳат OpenAI каби гигантларнинг ҳам эътиборини тортган ва улар ўз вақтида Медал платформасини сотиб олишга ҳаракат қилган.

Рақобат ва келажак режалари

Ҳозирда "дунё моделлари" (ворлд моделс) йўналишида рақобат ниҳоятда кучайган. Runway, Decart ва Ворлд Лабс каби компаниялар ўз ишланмаларини тақдим этаётган бўлса, Google ўзининг Гение 3 лойиҳасига Google Maps маълумотларини интеграция қилиш орқали реал дунё симуляциясини яратишга интилмоқда. Бироқ Генерал Интуитион ўзига хос стратегияни танлаган: улар моделларнинг ўзини сотиш эмас, балки ушбу моделлар асосида тайёрланган ақлли агентларни маҳсулот сифатида таклиф қилишни кўзламоқда.

Янги жалб қилинган 300 миллион доллар миқдоридаги маблағ компаниянинг ҳисоблаш қувватларини (компуте капаситй) оширишга йўналтирилади. Бу эса жорий йилнинг ёз охири ёки куз бошига қадар янги авлод маҳсулотини оммага тақдим этиш имконини беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки бундай технологиялар келажакда робототехника ва автоном бошқарув тизимларининг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади.

Генерал ИнтуитионСунъий IntelлектJeff BezosСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиСунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди