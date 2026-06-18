Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқда
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез фаолиятида кескин бурилиш ясашга яқин турибди. Испаниялик мутахассис 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг миллий жамоадаги лавозимини тарк этиб, Саудия Арабистонининг Ал-Наср клубини бошқариши кутилмоқда. Бу ҳақда А Бола нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси билан ЖЧ-2026 турнирида иштирок этаётган Мартинез ва Саудия клуби ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган. Агарда келишув амалга ошса, у Ар-Риёдда ватандоши Жорге Жесуснинг ўрнини эгаллайди. Қайд этилишича, томонлар ўртасидаги дастлабки мулоқотлар нуфузли турнир бошланишидан аввалроқ старт олган эди.
Ушбу трансфернинг энг асосий жиҳати шундаки, Роберто Мартинез яна бир бор афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо билан бирга ишлаш имкониятига эга бўлади. Терма жамоада доимий равишда 41 ёшли юлдузга ишонч билдириб келаётган мураббий учун клуб миқёсида ҳам у билан ҳамкорлик қилиш таклифи жуда жозибали кўринмоқда. Бундан ташқари, Ал-Наср сафида Португалия терма жамоасининг яна бир аъзоси Жоау Феликс ҳам тўп сурмоқда.
Клуб бошқарувига қайтиш ва янги чорловларРоберто Мартинез учун бу 2016-йилдан буён илк бор клуб миқёсидаги фаолиятига қайтиш бўлади. Бунгача у Белгия ва Португалия терма жамоаларида узоқ вақт ишлади. Goal.com нашрининг ёзишича, мутахассиснинг Португалия футбол федерацияси (ФПФ) билан шартномаси якунланиб бораётгани унинг клуб футболига қайтиш истагини янада кучайтирган.
Ал-Наср раҳбарияти дастлаб Марко Силва номзодини кўриб чиққан эди, бироқ у Бенфика билан шартнома имзолашни афзал кўрди. Шундан сўнг клуб эътиборини икки номзодга қаратди. Ал-Наср юридик бўлимининг собиқ директори Саад Ал-Субаие ижтимоий тармоқларда клуб айни дамда Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган мураббий ва Жанубий Америкадаги жамоалардан бирини бошқараётган мутахассис ўртасида танлов қилаётганини тасдиқлади.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Конго ДР билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, танқидлар остида қолган бир пайтда, Мартинезнинг келажаги ҳақидаги хабарлар жамоа ичидаги муҳитга қандай таъсир қилиши кўпчиликни қизиқтирмоқда. Шунга қарамай, унинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши деярли ҳал бўлган масала сифатида кўрилмоқда.
…