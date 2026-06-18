Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилди
Германиянинг Bosch технологик гиганти АҚШ томонидан Huawei компаниясига нисбатан ўрнатилган экспорт чекловларини бузгани учун 36 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга рози бўлди. Ушбу қарор Америка маъмурияти томонидан Хитойнинг технологик компанияларига нисбатан қўлланилаётган санкциялар нафақат АҚШ ичидаги, балки халқаро миқёсдаги ҳамкорларга ҳам қатъий таъсир кўрсатишини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Саноат ва хавфсизлик бюроси (БИС) ҳамда Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, Bosch 2020-йилдан 2024-йилгача бўлган даврда Huawei компаниясига 72 миллион доллардан ортиқ қийматдаги маҳсулот ва дастурий таъминот етказиб берган. Томъс Ҳардваре нашри хабарига кўра, гап автомобил саноатида кенг қўлланиладиган МEМС-сенсорлари ва махсус рақамли ечимлар ҳақида бормоқда.
Америка расмийларининг таъкидлашича, мазкур маҳсулотлар АҚШда ишлаб чиқилган технологиялар, дастурий таъминот ёки интеллектуал мулк асосида яратилгани сабабли, уларни Huawei каби "қора рўйхат"даги компанияларга сотиш учун махсус экспорт лицензияси талаб этилган. Бу қоидалар нафақат АҚШдаги корхоналарга, балки уларнинг хориждаги барча шоъба корхоналарига ҳам бирдек тегишлидир.
Хатолар ва ҳамкорлик натижасиBosch раҳбарияти ушбу қонунбузарликлар қасддан содир этилмаганини, аксинча, АҚШдан ташқаридаги бўлинмаларнинг эҳтиётсизлиги оқибатида юзага келганини маълум қилди. Шунга қарамай, компания ўз айбини тан олиб, тергов жараёнида Америка ҳукумати билан фаол ҳамкорлик қилган. Айнан шу омил туфайли АҚШ Адлия вазирлиги немис концернига нисбатан жиноий иш қўзғатмасликка қарор қилди.
Жарима миқдорини белгилашда Bosch компаниясининг ўзи ушбу хатолар ҳақида расмийларга хабар бергани ва ички назоратни кучайтиришга вада бергани инобатга олинди. 36 миллион долларлик умумий жаримадан ташқари, компания Huawei билан тузилган битимлардан олинган соф фойдадан ҳам воз кечишга рози бўлди. Дастлаб бу фойда 11,5 миллион доллар деб баҳоланган эди, бироқ якунда унинг бир қисми ҳисобдан чиқарилиб, Bosch 3,6 миллион доллар тўлайдиган бўлди.
АҚШ расмийлари Bosch компаниясида экспорт назорати талабларига риоя қилишни таъминлаш учун бир неча бор имконият бўлганини, бироқ ички аудит тизимидаги камчиликлар бунга йўл қўймаганини таъкидлади. Эндиликда Германия гиганти келажакда бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун халқаро савдо чекловларини назорат қилувчи ички механизмларни тубдан ислоҳ қилишини билдирди.
Ушбу ҳолат Ўзбекистон каби глобал технология бозорига интеграциялашган давлатлар учун ҳам муҳим сигналдир. Замонавий автомобилсозлик ва электроника соҳасидаги кўплаб компонентлар АҚШ технологияларига таянади, бу эса маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва етказиб берувчилардан халқаро санкциялар режимига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб этади.
…