Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилди

·18·Техно
Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилди

Германиянинг Bosch технологик гиганти АҚШ томонидан Huawei компаниясига нисбатан ўрнатилган экспорт чекловларини бузгани учун 36 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга рози бўлди. Ушбу қарор Америка маъмурияти томонидан Хитойнинг технологик компанияларига нисбатан қўлланилаётган санкциялар нафақат АҚШ ичидаги, балки халқаро миқёсдаги ҳамкорларга ҳам қатъий таъсир кўрсатишини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Саноат ва хавфсизлик бюроси (БИС) ҳамда Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, Bosch 2020-йилдан 2024-йилгача бўлган даврда Huawei компаниясига 72 миллион доллардан ортиқ қийматдаги маҳсулот ва дастурий таъминот етказиб берган. Томъс Ҳардваре нашри хабарига кўра, гап автомобил саноатида кенг қўлланиладиган МEМС-сенсорлари ва махсус рақамли ечимлар ҳақида бормоқда.

Америка расмийларининг таъкидлашича, мазкур маҳсулотлар АҚШда ишлаб чиқилган технологиялар, дастурий таъминот ёки интеллектуал мулк асосида яратилгани сабабли, уларни Huawei каби "қора рўйхат"даги компанияларга сотиш учун махсус экспорт лицензияси талаб этилган. Бу қоидалар нафақат АҚШдаги корхоналарга, балки уларнинг хориждаги барча шоъба корхоналарига ҳам бирдек тегишлидир.

Хатолар ва ҳамкорлик натижаси

Bosch раҳбарияти ушбу қонунбузарликлар қасддан содир этилмаганини, аксинча, АҚШдан ташқаридаги бўлинмаларнинг эҳтиётсизлиги оқибатида юзага келганини маълум қилди. Шунга қарамай, компания ўз айбини тан олиб, тергов жараёнида Америка ҳукумати билан фаол ҳамкорлик қилган. Айнан шу омил туфайли АҚШ Адлия вазирлиги немис концернига нисбатан жиноий иш қўзғатмасликка қарор қилди.

Жарима миқдорини белгилашда Bosch компаниясининг ўзи ушбу хатолар ҳақида расмийларга хабар бергани ва ички назоратни кучайтиришга вада бергани инобатга олинди. 36 миллион долларлик умумий жаримадан ташқари, компания Huawei билан тузилган битимлардан олинган соф фойдадан ҳам воз кечишга рози бўлди. Дастлаб бу фойда 11,5 миллион доллар деб баҳоланган эди, бироқ якунда унинг бир қисми ҳисобдан чиқарилиб, Bosch 3,6 миллион доллар тўлайдиган бўлди.

АҚШ расмийлари Bosch компаниясида экспорт назорати талабларига риоя қилишни таъминлаш учун бир неча бор имконият бўлганини, бироқ ички аудит тизимидаги камчиликлар бунга йўл қўймаганини таъкидлади. Эндиликда Германия гиганти келажакда бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун халқаро савдо чекловларини назорат қилувчи ички механизмларни тубдан ислоҳ қилишини билдирди.

Ушбу ҳолат Ўзбекистон каби глобал технология бозорига интеграциялашган давлатлар учун ҳам муҳим сигналдир. Замонавий автомобилсозлик ва электроника соҳасидаги кўплаб компонентлар АҚШ технологияларига таянади, бу эса маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва етказиб берувчилардан халқаро санкциялар режимига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб этади.

BoschHuaweiАҚШСанкцияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиСунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиБугун, 15:23Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаГенерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди