Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башорати

·0·Спорт
Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башорати

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо ўзининг жисмоний ҳолати ва профессионализмга бўлган ёндашуви билан барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Кўплаб футболчилар 35 ёшдан сўнг бутсаларини михга илиш ҳақида ўйлаётган бир пайтда, португалиялик юлдуз ҳали узоқ вақт майдонда тўп суришни режалаштирмоқда. "Манчестер Юнайтед"нинг собиқ ҳужумчиси Тедди Шерингемнинг фикрича, Роналдонинг имкониятлари биз ўйлагандан ҳам юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Шерингем Криштиано Роналдо ҳатто 50 ёшигача профессионал даражада тўп суриши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ал-Насср" клуби шарафини ҳимоя қилаётган 41 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний тайёргарлиги бўйича ёш футболчилардан қолишмаётгани мутахассислар эътиборини тортмоқда.

Чексиз интизом ва жисмоний ҳолат сирлари

Тедди Шерингем Роналдонинг узоқ умр кўришининг асосий сабаби сифатида унинг сўнгги 15 йил давомида шакллантирган шахсий мураббийлар жамоаси ва қатъий тартиб-интизомини кўрсатди. Маълумки, ҳужумчи криётерапия, махсус парҳезлар ва тиниmsиз машғулотлар орқали ўз танасини идеал ҳолатда сақлаб келмоқда. Бу эса унга юқори даражадаги рақобатга бардош бериш имконини беради.

"Агар унинг 41 ёшдаги танасига қарасангиз, у ҳали ҳам жуда бақувват эканини кўрасиз. Ҳар куни эрталаб туриб машғулотларга бориш бу ёшда қийин, лекин ундаги иштиёқ сўнмаган экан, у ўйнашда давом этаверади. Роналдонинг атрофида ўзига хос 'енгилмаслик' муҳити бор ва бу унга яна кўп йиллар майдонда бўлиш имконини беради", — дейди Шерингем.

Европага қайтиш эҳтимоли ва келажак режалари

Гарчи Роналдонинг жисмоний ҳолати аъло даражада бўлса-да, мутахассислар унинг Европанинг кучли лигаларига қайтишига шубҳа билан қарашмоқда. Шерингемнинг таъкидлашича, "Реал Мадрид", "Ювентус" ва "Манчестер Юнайтед" каби клубларда ўз изини қолдирган футболчи учун Европа саҳифаси бутунлай ёпилган. Ҳатто Жозе Моуринью "Реал Мадрид"га қайтган тақдирда ҳам, Роналдонинг у ерга қайтиши мантиқсиз кўринади.

Ҳозирда Криштиано Роналдо бор эътиборини Португалия терма жамоаси билан 2026-йилда Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатига қаратган. Саудия Арабистони чемпионати даражаси Европаникидек кучли бўлмаса-да, у ерда гол уриш ва ўйин амалиётига эга бўлиш ҳужумчига ўз формасини сақлашга ёрдам бермоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиано Роналдо замонавий спортда ёш шунчаки рақам эканини исботламоқда. Агар у ҳақиқатан ҳам 50 ёшгача майдонда қолса, бу футбол тарихидаги мутлақо янги ва такрорланмас рекорд бўлиб қолиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу афсонанинг ҳар бир ўйинини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда.

Криштиано РоналдоФутболАл-НассрТрансферРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 15:51Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Бугун, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати