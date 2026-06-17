Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башорати
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо ўзининг жисмоний ҳолати ва профессионализмга бўлган ёндашуви билан барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Кўплаб футболчилар 35 ёшдан сўнг бутсаларини михга илиш ҳақида ўйлаётган бир пайтда, португалиялик юлдуз ҳали узоқ вақт майдонда тўп суришни режалаштирмоқда. "Манчестер Юнайтед"нинг собиқ ҳужумчиси Тедди Шерингемнинг фикрича, Роналдонинг имкониятлари биз ўйлагандан ҳам юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Шерингем Криштиано Роналдо ҳатто 50 ёшигача профессионал даражада тўп суриши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ал-Насср" клуби шарафини ҳимоя қилаётган 41 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний тайёргарлиги бўйича ёш футболчилардан қолишмаётгани мутахассислар эътиборини тортмоқда.
Чексиз интизом ва жисмоний ҳолат сирлариТедди Шерингем Роналдонинг узоқ умр кўришининг асосий сабаби сифатида унинг сўнгги 15 йил давомида шакллантирган шахсий мураббийлар жамоаси ва қатъий тартиб-интизомини кўрсатди. Маълумки, ҳужумчи криётерапия, махсус парҳезлар ва тиниmsиз машғулотлар орқали ўз танасини идеал ҳолатда сақлаб келмоқда. Бу эса унга юқори даражадаги рақобатга бардош бериш имконини беради.
"Агар унинг 41 ёшдаги танасига қарасангиз, у ҳали ҳам жуда бақувват эканини кўрасиз. Ҳар куни эрталаб туриб машғулотларга бориш бу ёшда қийин, лекин ундаги иштиёқ сўнмаган экан, у ўйнашда давом этаверади. Роналдонинг атрофида ўзига хос 'енгилмаслик' муҳити бор ва бу унга яна кўп йиллар майдонда бўлиш имконини беради", — дейди Шерингем.
Европага қайтиш эҳтимоли ва келажак режалариГарчи Роналдонинг жисмоний ҳолати аъло даражада бўлса-да, мутахассислар унинг Европанинг кучли лигаларига қайтишига шубҳа билан қарашмоқда. Шерингемнинг таъкидлашича, "Реал Мадрид", "Ювентус" ва "Манчестер Юнайтед" каби клубларда ўз изини қолдирган футболчи учун Европа саҳифаси бутунлай ёпилган. Ҳатто Жозе Моуринью "Реал Мадрид"га қайтган тақдирда ҳам, Роналдонинг у ерга қайтиши мантиқсиз кўринади.
Ҳозирда Криштиано Роналдо бор эътиборини Португалия терма жамоаси билан 2026-йилда Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатига қаратган. Саудия Арабистони чемпионати даражаси Европаникидек кучли бўлмаса-да, у ерда гол уриш ва ўйин амалиётига эга бўлиш ҳужумчига ўз формасини сақлашга ёрдам бермоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Криштиано Роналдо замонавий спортда ёш шунчаки рақам эканини исботламоқда. Агар у ҳақиқатан ҳам 50 ёшгача майдонда қолса, бу футбол тарихидаги мутлақо янги ва такрорланмас рекорд бўлиб қолиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу афсонанинг ҳар бир ўйинини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда.
…