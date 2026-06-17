АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди

·0·Иқтисодиёт
АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди

АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) ўзининг навбатдаги йиғилишида асосий фоиз ставкасини йиллик 3,50-3,75 фоиз оралиғида ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди. Бозор иштирокчилари томонидан деярли бир овоздан кутилган ушбу қарор жаҳон молия бозорлари учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Бу Fed учун нафақат иқтисодий, балки сиёсий нуқтаи назардан ҳам янги давр бошланганини англатади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Мазкур йиғилиш АҚШ марказий банкининг янги раҳбари Кевин Варш бошчилигида ўтган илк расмий тадбир сифатида тарихга кирди. Ўтган ойда Сенат томонидан тасдиқланган Варш ушбу лавозимда Жероме Повелл ўрнини эгаллади. Эндиликда инвесторлар ва таҳлилчилар эътибори янги раҳбарнинг матбуот анжуманида берадиган баёнотларига қаратилган, чунки у Fed сиёсатида сезиларли ўзгаришлар қилиши кутилмоқда.

Янги раҳбар ва кутилаётган ислоҳотлар

Кевин Варш илгари Fed томонидан қўлланиладиган "форвард гуидансе" (келажакдаги режалар ҳақида олдиндан маълумот бериш) ва ҳар чораклик иқтисодий прогнозлар, жумладан, машҳур "дот плот" графикларини танқид қилган эди. Шу сабабли, бозор иштирокчилари марказий банкнинг коммуникация услуби қанчалик ўзгаришини диққат билан кузатмоқдалар. Унинг ёндашуви молия оламида шаффофлик ва аниқлик даражасини қайта белгилаб бериши мумкин.

Сўнгги ойларда АҚШда инфляция даражаси кутилганидан кўра барқарорроқ бўлиб чиқаётгани ва меҳнат бозори кўрсаткичлари юқорилигича қолаётгани сабабли, фоиз ставкаларини пасайтириш ҳақидаги умидлар сўниб бормоқда. Аксинча, трейдерлар орасида Fedнинг навбатдаги қадами ставкаларни тушириш эмас, балки уларни ошириш бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда.

Глобал иқтисодиётга таъсири

Fed қарори Ўзбекистон каби ривожланаётган иқтисодиётлар учун ҳам бевосита таъсирга эга. АҚШда фоиз ставкаларининг юқори даражада сақланиб қолиши глобал миқёсда УСД қийматининг мустаҳкамланишига ва халқаро кредит бозорларида маблағ жалб қилиш нархининг ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида халқаро савдо ва олтин нархларига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди.

Ҳозирда бозорлар Кевин Варшнинг ҳар бир сўзини таҳлил қилмоқда. Агар у қатъий монетар сиёсат тарафдори эканини тасдиқласа, бу С&П 500 ва Nasdaq каби фонд индексларида ўзгарувчанликни ошириши мумкин. Шунингдек, криптовалюта бозори, хусусан Bitcoin нархи ҳам АҚШ марказий банкининг келажакдаги режалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Кевин Варш давридаги илк қарор кутилганидек эҳтиёткорона бўлди. Бироқ, инфляция билан кураш ҳали якунланмагани ва янги раҳбариятнинг стратегик қарашлари яқин ойларда глобал молия архитектурасини қайта шакллантириши мумкин.

FedКевин ВаршАҚШ ИқтисодиётиФоиз СтавкалариИнфляция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиБугун, 17:57Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКриптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларБугун, 16:59Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиБугун, 16:38Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда