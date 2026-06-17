Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот берди

·30·Спорт
Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот берди

Хорватия футболи афсонаси Давор Сукернинг таъкидлашича, тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич фаолиятининг кейинги босқичида барибир Реал Мадрид сафига қайтади. Ҳозирда Италиянинг Милан жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган хорватиялик юлдузнинг келажаги борасидаги ушбу хабар спорт жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

РадиоМАРКА нашрининг “Ла Трибу” кўрсатувига берган интервюсида Сукер Модричнинг Мадридга қайтиши деярли аниқлигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, “қаймоқранглилар” сафида 597 та ўйин ўтказган футболчи учун Испания пойтахти ҳамиша қадрли бўлиб қолаверади. Goal.com нашри ушбу хабарни тасдиқлаган ҳолда, футболчининг Милан билан шартномаси якунига етаётганига эътибор қаратди.

Жаҳон чемпионатидан кейинги режалар

Лука Модричнинг келажаги кўп жиҳатдан яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати натижаларига боғлиқ бўлиб турибди. Давор Сукернинг айтишича, футболчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоасининг Англия, Панама ва Ганага қарши бўладиган муҳим учрашувларига қаратган. “У албатта қайтади, лекин қайси мақомда эканини ҳозирча айта олмайман”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи.

Реал Мадрид мухлислари учун Модрич шунчаки футболчи эмас, балки клуб тарихидаги энг муваффақиятли даврнинг рамзидир. Унинг “сантияго Бернабеу”га қайтиши нафақат майдонда, балки клуб раҳбарияти ёки мураббийлар штабида ҳам амалга ошиши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд. Сукер бу борадаги саволларга кулиб жавоб берар экан, тафсилотларни сир сақлашни афзал кўрди.

Модричнинг Реал Мадрид таркибидаги натижалари ҳайратланарли даражада бой:

  • 6 бор Чемпионлар лигаси ғолиблиги;
  • 4 марта Испания чемпионлиги;
  • 5 бор UEFA Суперкубоги;
  • 4 марта Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ғолиби.

Шунингдек, у 2018-йилда “Олтин тўп”, FIFA томонидан йилнинг энг яхши футболчиси ва UEFAнинг энг яхши ўйинчиси совринларини қўлга киритиб, ўзининг афсонавий мақомини мустаҳкамлаган эди. Унинг Мадридга қайтиши клубнинг ёш ярим ҳимоячилари учун катта тажриба мактаби бўлиши шубҳасиз.

Ҳозирча Модрич Милан сафида Италия Серия А баҳсларида ўз маҳоратини намойиш этишда давом этмоқда. Бироқ футбол дунёси Жаҳон чемпионати якунланишини ва хорватиялик “шердор”нинг Мадридга қайтиши ҳақидаги расмий эълонни интиқлик билан кутмоқда. Бу трансфер ёки қайтиш спорт оламидаги йилнинг энг ҳиссиётга бой воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридЛука МодричМиланТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиСебастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиБугун, 18:07Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Бугун, 17:51Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Бугун, 17:25Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиЛионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиБугун, 17:10Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати