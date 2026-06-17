Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот берди
Хорватия футболи афсонаси Давор Сукернинг таъкидлашича, тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич фаолиятининг кейинги босқичида барибир Реал Мадрид сафига қайтади. Ҳозирда Италиянинг Милан жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган хорватиялик юлдузнинг келажаги борасидаги ушбу хабар спорт жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
РадиоМАРКА нашрининг “Ла Трибу” кўрсатувига берган интервюсида Сукер Модричнинг Мадридга қайтиши деярли аниқлигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, “қаймоқранглилар” сафида 597 та ўйин ўтказган футболчи учун Испания пойтахти ҳамиша қадрли бўлиб қолаверади. Goal.com нашри ушбу хабарни тасдиқлаган ҳолда, футболчининг Милан билан шартномаси якунига етаётганига эътибор қаратди.
Жаҳон чемпионатидан кейинги режаларЛука Модричнинг келажаги кўп жиҳатдан яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати натижаларига боғлиқ бўлиб турибди. Давор Сукернинг айтишича, футболчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоасининг Англия, Панама ва Ганага қарши бўладиган муҳим учрашувларига қаратган. “У албатта қайтади, лекин қайси мақомда эканини ҳозирча айта олмайман”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи.
Реал Мадрид мухлислари учун Модрич шунчаки футболчи эмас, балки клуб тарихидаги энг муваффақиятли даврнинг рамзидир. Унинг “сантияго Бернабеу”га қайтиши нафақат майдонда, балки клуб раҳбарияти ёки мураббийлар штабида ҳам амалга ошиши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд. Сукер бу борадаги саволларга кулиб жавоб берар экан, тафсилотларни сир сақлашни афзал кўрди.
Модричнинг Реал Мадрид таркибидаги натижалари ҳайратланарли даражада бой:
- 6 бор Чемпионлар лигаси ғолиблиги;
- 4 марта Испания чемпионлиги;
- 5 бор UEFA Суперкубоги;
- 4 марта Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ғолиби.
Шунингдек, у 2018-йилда “Олтин тўп”, FIFA томонидан йилнинг энг яхши футболчиси ва UEFAнинг энг яхши ўйинчиси совринларини қўлга киритиб, ўзининг афсонавий мақомини мустаҳкамлаган эди. Унинг Мадридга қайтиши клубнинг ёш ярим ҳимоячилари учун катта тажриба мактаби бўлиши шубҳасиз.
Ҳозирча Модрич Милан сафида Италия Серия А баҳсларида ўз маҳоратини намойиш этишда давом этмоқда. Бироқ футбол дунёси Жаҳон чемпионати якунланишини ва хорватиялик “шердор”нинг Мадридга қайтиши ҳақидаги расмий эълонни интиқлик билан кутмоқда. Бу трансфер ёки қайтиш спорт оламидаги йилнинг энг ҳиссиётга бой воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…