Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошлади

·0·Техно
Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошлади

Космик технологиялар соҳасида муҳим янгилик юз берди: дунёдаги энг кичик радиолокацион сунъий йўлдош ҳисобланган “AIСТ-СТ” ўзининг илк ишчи тасвирларини Ерга юборди. Россиялик муҳандислар томонидан ишлаб чиқилган ушбу митти аппарат коинотдан туриб сайёрамиз юзасини юқори аниқликда кузатиш имкониятига эга эканини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Самара университети ва Санкт-Петербургдаги Махсус технологик марказ мутахассислари томонидан яратилган “AIСТ-СТ” КубеСат форматидаги илк радиолокацион сунъий йўлдош ҳисобланади. 2024-йилнинг 5-ноябрь куни орбитага чиқарилган ушбу қурилма парвоздан кейинги синовларни муваффақиятли якунлаб, ўзининг асосий вазифасини бажаришга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, аппарат ҳозирда Япониянинг айрим ҳудудлари, Панама ва Сувайш каналлари ҳамда АҚШнинг Розамонд ҳудуди акс этган кадрларни тақдим этган.

Об-ҳаво ва вақт танламайдиган технология

Мазкур сунъий йўлдошнинг асосий ўзига хослиги унинг сантиметрли диапазондаги радиотўлқинлар ёрдамида ишлашидир. Бу технология оддий оптик камералардан фарқли ўлароқ, қалин булутлар, туман ва ҳатто тун қоронғулигида ҳам Ер юзасини аниқ “кўриш” имконини беради. Бу эса қишлоқ хўжалиги, экологик мониторинг ва фавқулодда вазиятларни ўрганишда жуда муҳим омил ҳисобланади.

“AIСТ-СТ” ўзининг ўлчамлари билан жаҳон космонавтикасида рекорд ўрнатмоқда. Унинг вазни бор-йўғи 30 килограмм атрофида бўлса-да, бортига тўлиқ қувватли радиолокатор ўрнатилган. Одатда бундай мураккаб ускуналар анча йирик ва оғир космик кемаларга ўрнатилар эди. Кичик ҳажм ва юқори самарадорликнинг уйғунлиги келажакда арзон ва тезкор космик мониторинг тизимларини яратишга йўл очади.

Ҳозирча олинган тасвирлар маршрут режимида, ҳар бир пикселга 5 метр аниқликда туширилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида сунъий йўлдош батафсилроқ тасвирга олиш режимига ўтказилади. Бу эса олинаётган маълумотларнинг сифати ва аниқлигини янада оширишга хизмат қилади.

Лойиҳа доирасида олинган маълумотлар нафақат илмий, балки иқтисодий аҳамиятга ҳам эга. Бундай митти сунъий йўлдошлар ёрдамида бутун бир тармоқни (туркумни) шакллантириш мумкин, бу эса Ер юзасининг исталган нуқтасини реал вақт режимида кузатиб туриш имконини беради. Режага кўра, ушбу митти аппарат камида бир йил давомида фаол хизмат кўрсатади.

КосмосТехнологияСунъий ЙўлдошAIСТ-СТИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиОдйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиБугун, 17:53Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаMastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаБугун, 17:52Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиAmazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиБугун, 17:30Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиYandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиБугун, 17:27Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиСунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиБугун, 17:22Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди