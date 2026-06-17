Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратди

·0·Иқтисодиёт
Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратди

АҚШнинг етакчи башорат бозори платформаси Kalshi ва СтарКомплиансе дастурий таъминот провайдери молиявий компаниялар ходимларининг савдо фаолиятини назорат қилишга мўлжалланган янги мониторинг тизимини ишга туширди. Мазкур ҳамкорлик башорат бозорларида инсайд традинг, яни махфий маълумотлардан фойдаланган ҳолда ноқонуний даромад олиш ҳолатлари кўпаяётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Янги платформа шаффофликни таъминлаш ва тартибга солувчи органлар талабларига мувофиқликни оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим ходимларнинг транзакциялар ҳажми, савдо стратегиялари, бозор тоифалари ва иш вақтидаги фаоллигини таҳлил қилиб, шубҳали ҳаракатларни автоматик тарзда аниқлайди. СтарКомплиансе платформаси эндиликда нафақат анъанавий қимматли қоғозлар ва рақамли активларни, балки Kalshi орқали амалга ошириладиган башорат шартномаларини ҳам кузатиш имконини беради. Бу молиявий институтларга ўз ходимларининг ончаин ва оффчаин муҳитдаги фаолиятини марказлашган ҳолда назорат қилиш имконини яратади.

Инсайд традинг можаролари ва ҳуқуқий босим

Янги мониторинг воситасининг ишга туширилиши тасодиф эмас. Яқинда АҚШ армияси сержанти Ганнон Кен Ван Дйке билан боғлиқ суд иши жамоатчилик эътиборини тортди. Прокуратура уни Венесуэла президенти Николас Мадурога қарши ҳарбий операцияга оид махфий маълумотлардан фойдаланиб, Polymarket платформасида 400 минг доллардан ортиқ фойда кўрганликда айбламоқда. Бу каби ҳолатлар башорат бозорларининг тартибга солиниши бўйича баҳсларни янада кучайтирди.

Ҳозирги кунда АҚШнинг камида 11 та штати Kalshi ва Polymarket каби платформаларга нисбатан ҳуқуқий чоралар кўрмоқда. Асосий низо предмети — ушбу тадбир шартномалари (эвент контрактс) қимор ўйинлари сифатида баҳоланиши керакми ёки CFTC (Товар фючерслари савдоси бўйича комиссия) томонидан тартибга солинадиган деривативларми, деган савол атрофида айланмоқда. Масалан, Невада штати Kalshi фаолиятини вақтинча тўхтатган бўлса, Миннесота штати ушбу бозорларни бутунлай тақиқлаган биринчи ҳудудга айланди.

Саноатнинг келажаги ва назорат чоралари

Kalshi ва CFTC штатларнинг чекловларига қарши судларда кураш олиб бормоқда. АҚШ Конгресси вакили Джеймс Комер ҳам Kalshi ва Polymarket раҳбарларидан АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлари билан боғлиқ "шубҳали вақтда амалга оширилган савдолар" бўйича ҳисобот талаб қилган. Бу башорат бозорлари нафақат молиявий, балки геосиёсий ахборотлар хавфсизлиги учун ҳам муҳим эканини кўрсатади.

Экспертларнинг фикрича, башорат бозорлари келажакда иқтисодий прогнозлар ва ижтимоий тенденцияларни аниқлашда муҳим воситага айланиши мумкин. Бироқ, бунинг учун платформалар қуйидаги йўналишларда ишончни оқлаши лозим:

  • Инсайд традингга қарши қатъий техник чораларни жорий этиш;
  • Давлат регуляторлари билан ҳуқуқий келишувларга эришиш;
  • Фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва транзакциялари хавфсизлигини таъминлаш;
  • Бозор манипуляциясининг олдини олувчи алгоритмларни такомиллаштириш.
Ушбу янги мониторинг платформаси башорат бозорларини профессионал молия оламига яқинлаштириш йўлидаги муҳим қадамдир. Агар Kalshi ва унинг ҳамкорлари шаффофликни таъминлай олса, ушбу сектор Bitcoin ва Ethereum каби крипто-активлар каби кенг оммалашиши ва қонуний мақомга эга бўлиши кутилмоқда.

KalshiБашорат БозорлариИнсайд ТрадингМолияCFTC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКриптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларБугун, 16:59Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиБугун, 16:38Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналБугун, 15:33Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда