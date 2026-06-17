Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратди
АҚШнинг етакчи башорат бозори платформаси Kalshi ва СтарКомплиансе дастурий таъминот провайдери молиявий компаниялар ходимларининг савдо фаолиятини назорат қилишга мўлжалланган янги мониторинг тизимини ишга туширди. Мазкур ҳамкорлик башорат бозорларида инсайд традинг, яни махфий маълумотлардан фойдаланган ҳолда ноқонуний даромад олиш ҳолатлари кўпаяётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Янги платформа шаффофликни таъминлаш ва тартибга солувчи органлар талабларига мувофиқликни оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизим ходимларнинг транзакциялар ҳажми, савдо стратегиялари, бозор тоифалари ва иш вақтидаги фаоллигини таҳлил қилиб, шубҳали ҳаракатларни автоматик тарзда аниқлайди. СтарКомплиансе платформаси эндиликда нафақат анъанавий қимматли қоғозлар ва рақамли активларни, балки Kalshi орқали амалга ошириладиган башорат шартномаларини ҳам кузатиш имконини беради. Бу молиявий институтларга ўз ходимларининг ончаин ва оффчаин муҳитдаги фаолиятини марказлашган ҳолда назорат қилиш имконини яратади.
Инсайд традинг можаролари ва ҳуқуқий босимЯнги мониторинг воситасининг ишга туширилиши тасодиф эмас. Яқинда АҚШ армияси сержанти Ганнон Кен Ван Дйке билан боғлиқ суд иши жамоатчилик эътиборини тортди. Прокуратура уни Венесуэла президенти Николас Мадурога қарши ҳарбий операцияга оид махфий маълумотлардан фойдаланиб, Polymarket платформасида 400 минг доллардан ортиқ фойда кўрганликда айбламоқда. Бу каби ҳолатлар башорат бозорларининг тартибга солиниши бўйича баҳсларни янада кучайтирди.
Ҳозирги кунда АҚШнинг камида 11 та штати Kalshi ва Polymarket каби платформаларга нисбатан ҳуқуқий чоралар кўрмоқда. Асосий низо предмети — ушбу тадбир шартномалари (эвент контрактс) қимор ўйинлари сифатида баҳоланиши керакми ёки CFTC (Товар фючерслари савдоси бўйича комиссия) томонидан тартибга солинадиган деривативларми, деган савол атрофида айланмоқда. Масалан, Невада штати Kalshi фаолиятини вақтинча тўхтатган бўлса, Миннесота штати ушбу бозорларни бутунлай тақиқлаган биринчи ҳудудга айланди.
Саноатнинг келажаги ва назорат чоралариKalshi ва CFTC штатларнинг чекловларига қарши судларда кураш олиб бормоқда. АҚШ Конгресси вакили Джеймс Комер ҳам Kalshi ва Polymarket раҳбарларидан АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлари билан боғлиқ "шубҳали вақтда амалга оширилган савдолар" бўйича ҳисобот талаб қилган. Бу башорат бозорлари нафақат молиявий, балки геосиёсий ахборотлар хавфсизлиги учун ҳам муҳим эканини кўрсатади.
Экспертларнинг фикрича, башорат бозорлари келажакда иқтисодий прогнозлар ва ижтимоий тенденцияларни аниқлашда муҳим воситага айланиши мумкин. Бироқ, бунинг учун платформалар қуйидаги йўналишларда ишончни оқлаши лозим:
- Инсайд традингга қарши қатъий техник чораларни жорий этиш;
- Давлат регуляторлари билан ҳуқуқий келишувларга эришиш;
- Фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва транзакциялари хавфсизлигини таъминлаш;
- Бозор манипуляциясининг олдини олувчи алгоритмларни такомиллаштириш.
…