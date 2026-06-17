Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилди
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи старт олиши билан «Мундиал» яшил майдонларида чинакам шиддатли ва муросасиз баҳслар бошланиб кетди. «К» гуруҳидан ўрин олган илк тур учрашувлари нафақат миллионлаб футбол ишқибозларининг, балки тажрибали спорт экспертларининг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, Европа гранди ҳисобланмиш Португалия терма жамоасига қарши кечадиган муҳим ўйин олдидан Конго ДР миллий терма жамоасининг бош мураббийи Себастьен Десабр матбуот анжуманида иштирок этди ва бўлажак тўқнашув борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
49 ёшли франциялик тажрибали мутахассис рақибнинг кучи ва нуфузига юқори баҳо берган бўлса-да, ўз жамоасининг мазкур баҳсга юқори тайёргарлик кўрганини ва кутилмаган совға ҳозирлаганини яшириб ўтирмади.
«Аутсайдер мақомида тўп суриш бизга қўшимча куч бағишлайди»
Терма жамоа устози матбуот анжумани давомида футболда ҳар қандай натижа қайд этилиши мумкинлигини ва қоғоздаги фаворитлик майдонда ҳеч қандай аҳамият касб этмаслигини алоҳида таъкидлади:
«Миллионлар ўйини шуниси билан гўзалки, унда ҳеч бир натижани олдиндан кафолатлаб бўлмайди. Тўғри, бугунги учрашувда қайси терма жамоа фаворит ва қайси бири кучсизроқ (аутсайдер) эканлиги барчага кундек равшан. Биз майдонга иккинчи рақамли жамоа сифатида тушамиз, бироқ бундай позицияда ҳаракат қилиш бизга жуда ёқади.
Мусобақадаги илк қадамни сайёрамизнинг энг кучли ва маҳоратли терма жамоаларидан бирига қарши бошлаётганимиз бизга ортиқча руҳий босим юкламайди. Сабаби, мазкур тўқнашув гуруҳ босқичидаги умумий учта баҳсдан бор-йўғи биттаси, холос».
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Конго ДР бош мураббийи Себастьен Десабрнинг ЖЧ-2026 турниридаги асосий стратегияси, гуруҳдаги вазифалар ва тактик мақсадлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Конго ДР термасининг режаси
Мусобақадаги бош мақсад
Эртанги баҳсдаги тактика
Мураббий мактаби ва ёши
• Босимдан мутлақо холи ҳаракат
• Аутсайдер ролидан унумли фойдаланиш
• Рақиб юлдузларидан қўрқмаслик
• Кейинги босқич: Плей-офф йўлланмаси
• Керакли очко: 3 ёки 4 очко жамғариш
• Рақиблар: Португалия, Колумбия, Ўзбекистон
• Интенсивликни юқори даражада ушлаш
• Жисмоний устунликка таяниш
• Майдоннинг ҳар бир қаричида курашиш
• Исми: Себастьен Десабр
• Ёши: 49 ёшда
• Миллияти: Франциялик мутахассис
«Мақсадимиз – плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш»
Франциялик мутахассис ўз шогирдларининг имкониятларига юқори баҳо берар экан, гуруҳдаги қолган рақиблар, хусусан Колумбия ва Ўзбекистон миллий терма жамоаларига қарши кечадиган баҳсларда ҳам бир хил шиддат ва интенсивлик билан ўйнашларини маълум қилди:
«Бизнинг ушбу йирик турнирдаги асосий вазифамиз — гуруҳ босқичи тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, кейинги раунд йўлланмасига эга чиқишдир. Бунинг учун эса ҳисобимизга камида уч ёки тўрт очкони ёзиб қўйишимиз талаб этилади. Шу сабабли, бугунги ўйинда ҳам, кейинчалик Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоаларига қарши бўлиб ўтадиган тўқнашувларда ҳам бир хил юқори тезлик, жисмоний куч ва кучли босим (интенсивлик) билан ғалаба учун курашамиз».
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Конго ДР бош мураббийининг ўйиндан олдинги бундай хотиржам ва вазмин фикрлари уларнинг Европа грандига қарши жиддий сюрприз тайёрлаб қўйганидан далолат беради. Жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган африкаликларнинг Португалияга қарши қўрқмасдан, юқори интенсивликда ўйнаш истаги гуруҳдошимиз бўлган Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳам рақибларнинг асл кучини чамалаб олишда жуда яхши имконият бўлади. Африка вакилларига бугунги қийин баҳсда чиройли ўйин тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг шов-шувли баёнотлари, қайноқ интервьюлари ва гуруҳимиздаги рақибларнинг ҳар бир ҳаракатини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…