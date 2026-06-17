Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилди

·0·Спорт
Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилди

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи старт олиши билан «Мундиал» яшил майдонларида чинакам шиддатли ва муросасиз баҳслар бошланиб кетди. «К» гуруҳидан ўрин олган илк тур учрашувлари нафақат миллионлаб футбол ишқибозларининг, балки тажрибали спорт экспертларининг ҳам диққат марказида турибди. Хусусан, Европа гранди ҳисобланмиш Португалия терма жамоасига қарши кечадиган муҳим ўйин олдидан Конго ДР миллий терма жамоасининг бош мураббийи Себастьен Десабр матбуот анжуманида иштирок этди ва бўлажак тўқнашув борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

49 ёшли франциялик тажрибали мутахассис рақибнинг кучи ва нуфузига юқори баҳо берган бўлса-да, ўз жамоасининг мазкур баҳсга юқори тайёргарлик кўрганини ва кутилмаган совға ҳозирлаганини яшириб ўтирмади.

«Аутсайдер мақомида тўп суриш бизга қўшимча куч бағишлайди»

Терма жамоа устози матбуот анжумани давомида футболда ҳар қандай натижа қайд этилиши мумкинлигини ва қоғоздаги фаворитлик майдонда ҳеч қандай аҳамият касб этмаслигини алоҳида таъкидлади:

«Миллионлар ўйини шуниси билан гўзалки, унда ҳеч бир натижани олдиндан кафолатлаб бўлмайди. Тўғри, бугунги учрашувда қайси терма жамоа фаворит ва қайси бири кучсизроқ (аутсайдер) эканлиги барчага кундек равшан. Биз майдонга иккинчи рақамли жамоа сифатида тушамиз, бироқ бундай позицияда ҳаракат қилиш бизга жуда ёқади.

Мусобақадаги илк қадамни сайёрамизнинг энг кучли ва маҳоратли терма жамоаларидан бирига қарши бошлаётганимиз бизга ортиқча руҳий босим юкламайди. Сабаби, мазкур тўқнашув гуруҳ босқичидаги умумий учта баҳсдан бор-йўғи биттаси, холос».

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Конго ДР бош мураббийи Себастьен Десабрнинг ЖЧ-2026 турниридаги асосий стратегияси, гуруҳдаги вазифалар ва тактик мақсадлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Конго ДР термасининг режаси

Мусобақадаги бош мақсад

Эртанги баҳсдаги тактика

Мураббий мактаби ва ёши

• Босимдан мутлақо холи ҳаракат


• Аутсайдер ролидан унумли фойдаланиш


• Рақиб юлдузларидан қўрқмаслик

Кейинги босқич: Плей-офф йўлланмаси


Керакли очко: 3 ёки 4 очко жамғариш


Рақиблар: Португалия, Колумбия, Ўзбекистон

• Интенсивликни юқори даражада ушлаш


• Жисмоний устунликка таяниш


• Майдоннинг ҳар бир қаричида курашиш

Исми: Себастьен Десабр


Ёши: 49 ёшда


Миллияти: Франциялик мутахассис

«Мақсадимиз – плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш»

Франциялик мутахассис ўз шогирдларининг имкониятларига юқори баҳо берар экан, гуруҳдаги қолган рақиблар, хусусан Колумбия ва Ўзбекистон миллий терма жамоаларига қарши кечадиган баҳсларда ҳам бир хил шиддат ва интенсивлик билан ўйнашларини маълум қилди:

«Бизнинг ушбу йирик турнирдаги асосий вазифамиз — гуруҳ босқичи тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, кейинги раунд йўлланмасига эга чиқишдир. Бунинг учун эса ҳисобимизга камида уч ёки тўрт очкони ёзиб қўйишимиз талаб этилади. Шу сабабли, бугунги ўйинда ҳам, кейинчалик Колумбия ва Ўзбекистон терма жамоаларига қарши бўлиб ўтадиган тўқнашувларда ҳам бир хил юқори тезлик, жисмоний куч ва кучли босим (интенсивлик) билан ғалаба учун курашамиз».

Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:

Конго ДР бош мураббийининг ўйиндан олдинги бундай хотиржам ва вазмин фикрлари уларнинг Европа грандига қарши жиддий сюрприз тайёрлаб қўйганидан далолат беради. Жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган африкаликларнинг Португалияга қарши қўрқмасдан, юқори интенсивликда ўйнаш истаги гуруҳдошимиз бўлган Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳам рақибларнинг асл кучини чамалаб олишда жуда яхши имконият бўлади. Африка вакилларига бугунги қийин баҳсда чиройли ўйин тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг шов-шувли баёнотлари, қайноқ интервьюлари ва гуруҳимиздаги рақибларнинг ҳар бир ҳаракатини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Бугун, 17:51Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиЛука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиБугун, 17:34Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Бугун, 17:25Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиЛионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиБугун, 17:10Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати