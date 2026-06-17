Интер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқда

·0·Спорт
Интер дарвозабон позициясини кучайтирмоқда: Иван Проведел Милан клубига ўтмоқда

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада мустаҳкамлашда давом этмоқда. Миланликлар Лацио жамоасининг тажрибали посбони Иван Проведел трансфери бўйича якуний келишувга эришдилар. Ушбу трансфер клубнинг дарвозабонлар чизиғидаги рақобатни ошириш ва фахрий Янн Соммер кетганидан сўнг юзага келиши мумкин бўлган бўшлиқни тўлдириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиялик таниқли инсайдер Алфредо Педулла маълумотига кўра, икки клуб ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Дастлаб Лацио ўз дарвозабони учун 5 миллион евро талаб қилган бўлса, Интер бу суммани 2,5 миллион еврогача туширишга ҳаракат қилди. Якунда томонлар ўзаро муросага келиб, трансфер қийматини 3 миллион евро этиб белгилашди. Тез орада футболчи Сан Сирода тиббий кўрикдан ўтиши ва шартнома имзолаши кутилмоқда.

Янги мураббий ва ўзгарган режалар

Иван Проведелнинг Римни тарк этишига клубдаги мураббийлар алмашинуви асосий сабаб бўлди. Унинг асосий ҳимоячиси бўлган Мауризио Сарри жамоадан кетиб, Аталанта бошқарувини қўлга олгач, Проведелнинг ҳолати мураккаблашди. Лацио жамоасининг янги устози бўлиши кутилаётган Геннаро Гаттусо асосий эътиборни ёш дарвозабон Чристос Мандасга қаратишни режалаштирган. Натижада, 32 ёшли тажрибали посбон ўзи учун янги чорлов излашга мажбур бўлди.

Интер бош мураббийи Кристиан Киву (маълумотларга кўра у ҳам жараёнда фаол) жамоада юқори савиядаги рақобат бўлишини истаган. Гарчи клуб таркибида Жосеп Мартинез каби иқтидорлар бўлса-да, Проведелнинг тажрибаси А Серия ва Чемпионлар лигаси ўйинларида асқотиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи ҳам болалигидан Интер мухлиси бўлгани ва бу трансфер унинг фаолиятидаги энг юқори нуқта эканини яширмаяпти.

Шартнома тафсилотлари ва келажак

Goal.com нашри хабар беришича, Иван Проведел миланликлар билан уч йиллик шартнома имзолайди. Келишувга кўра, у йилига 1,5 миллион евро маош олади, шунингдек, турли натижалар учун бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу шартнома дарвозабоннинг 2029-йилгача Италия футболи элитасида қолишини таъминлайди.

Футболчининг агенти Джанни Рива мижозининг қарорини қуйидагича изоҳлади:

  • Проведел Интер сафига шунчаки захирада ўтириш учун келаётгани йўқ;
  • У ўз имкониятларини кўрсатишга ва асосий таркиб учун курашишга тайёр;
  • Бу трансфер унинг шахсий амбициялари ва болаликдаги орзусининг рўёбга чиқишидир.
Ушбу трансфер Интер учун молиявий жиҳатдан жуда фойдали келишув ҳисобланади. Кам маблағ эвазига А Серияда ўзини кўрсатган, барқарор ва ишончли дарвозабонни қўлга киритиш клубнинг трансфер сиёсати муваффақиятли эканидан далолат беради.

ИнтерЛациоА СерияТрансферИван Проведел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқдаБарселона ва Реал Мадрид ўртасида низо авж олди: Каталонияликлар расмий чора сўрамоқдаБугун, 18:19Себастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиСебастьен Десабр Португалияга қарши баҳс олдидан сюрприз ваъда қилдиБугун, 18:07Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?Бугун, 17:51Лука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиЛука Модрич яна Реал Мадрид либосини киядими? Давор Сукер кутилмаган баёнот бердиБугун, 17:34Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Португалия терма жамоаси Конго ДР га қарши ўйинда ҳисобни очди (видео)Бугун, 17:25Лионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиЛионель Месси рекорди ҳақида ўйламайди: Родриго Де Паул сардорнинг фидойилигини олқишладиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати