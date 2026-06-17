Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия терма жамоаси ҳақида нималарни билиш керак?
Жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида миллий терма жамоамизга қарши майдонга тушадиган Колумбия терма жамоаси футбол оламида ўз орқасидан катта тарих ва кучли таркибни эргаштириб юрган грандлардан биридир. 2014 ва 2018 йиллардаги «Мундиал»лар орқали мухлисларга жуда яхши таниш бўлган тажрибали юлдузлар ҳамон ушбу жамоанинг асосий пойдевори ва суяги ҳисобланишади. Уларнинг аксарияти фаолиятидаги учинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун Шимолий Америка яшил майдонларига етиб келишган.
Жамоа тактик жиҳатдан анча пишиқ шаклланган бўлиб, уларнинг асосий ўйини машҳур «ўнинчи рақам» позицияси ва жамоа сардори атрофида қурилган.
Жеймс Родригес етакчилиги ва «Бавария» юлдузининг ҳолати
Колумбия миллий терма жамоасининг майдондаги бош фигураси ва ҳақиқий дирижёри — бу шубҳасиз Жеймс Родригесдир. Бош мураббий томонидан танланган 4-2-3-1 тактик схемаси айнан Родригеснинг креатив ҳаракатларига мослаштирилган. Қанотларда эса жамоанинг энг катта қуроли ва асосий гол машинаси — Луис Диас ҳаракат қилади. Қизиқарли жиҳати шундаки, Германиянинг «Бавария» клубида ажойиб ва ёрқин мавсумни ўтказган 29 ёшли вингер терма жамоа либосида ҳозирча клубдагидек юқори даражадаги мазмунли ўйинни намойиш эта олмаяпти.
Мундиал саралаши эса жамоа учун анча оғир ва кутилмаган натижаларга бой ўтди. Колумбияликлар саралаш давомида кучли Бразилияни 2:1 ҳисобида таслим этишди ва 2024 йилги Америка кубоги финалидаги мағлубият учун Аргентинадан муносиб реванш олишди. Бироқ кутилмаганда Боливиядан учралган (0:1) мағлубиятдан сўнг жамоада ички инқироз бошланиб, 6 ўйинлик ғалабасиз серия уларни турнирдан қуруқ қолиш хавфи остига қўйди. Фақатгина сўнгги турларда Боливия ва Венесуэла устидан қозонилган йирик зафарлар уларга ЖЧ йўлланмасини тақдим этди. Март ойидаги Франция ва Хорватияга қарши ўртоқлик учрашувларидаги омадсизлик эса мухлисларда ҳали ҳам хавотир уйғотмоқда.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг илк рақиби бўлмиш Колумбиянинг тактик схемаси, мураббийлар штаби ва эътибор қаратиш лозим бўлган асосий юлдузлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Тахминий таркиб (4-2-3-1)
Мураббий: Нестор Лоренсо
Асосий юлдуз: Луис Диас
Кимни кузатиш керак ва яширин қаҳрамон
• Дарвозабон: Варгас
• Ҳимоя: Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика
• Ярим ҳимоя: Риос, Лерма
• Ҳужум орти: Ариас, Родригес, Диас
• Ҳужумчи: Суарес
• 60 ёшда, собиқ «Суиндон» ҳимоячиси.
• Бош мураббий сифатида 1-Мундиали.
• Хосе Пекерманнинг содиқ шогирди.
• 1990 йилги ЖЧда Аргентинада ўйнаган.
• 29 ёшда, «Бавария» (Германия) вингери.
• Собиқ «Ливерпуль» футболчиси.
• Колумбиянинг энг хавфли гол манбаси.
• 2021 йилги Америка кубоги тўпурари.
• Андрес Гомес (24 ёш): «Васко да Гама» ҳужумчиси, тезкор ва хавфли.
• Жефферсон Лерма: «Кристал Пэлас» вакили, майдондаги қора ишларни бажарувчи «муҳаррик».
Мураббийлик мактаби: Пекерманнинг «боласи» Нестор Лоренсо
Колумбия миллий терма жамоаси бошқарувида 60 ёшли тажрибали мутахассис Нестор Лоренсо турибди. Бу унинг фаолиятидаги бешинчи Жаҳон чемпионати бўлса-да, илк бор бош мураббий сифатида қатнашмоқда. У 1990 йилда футболчи сифатида Аргентина таркибида Мундиалда қатнашган, мураббий сифатида эса узоқ йиллар давомида афсонавий Хосе Пекерманнинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган (2006 йилда Аргентинада, 2014 ва 2018 йилларда Колумбияда). Лоренсо ўзининг мураббийлик фаолиятида Пекерманнинг ўрни беқиёс эканини шундай хотирлайди:
«Хосе мен учун нафақат устоз, балки худди отадек қадрдон инсон бўлган. Мураббийлик лицензиясини қўлга киритган илк кунларимдаёқ у мени миллий жамоанинг мураббийлар штабига таклиф этганди. У мени жуда ёшлигимдан, “Аргентинос Хуниорс” клубининг ўринбосарлари таркибида ўйнаб юрган пайтларимдан бери яхши танирди».
Болалиги оғир кечган янги юлдуз ва майдон «муҳаррики»
Колумбия таркибида Луис Диасдан ташқари мухлислар алоҳида диққат қаратиши лозим бўлган янги ном — Андрес Гомесдир. «Васко да Гама» клубининг 24 ёшли ҳужумчиси терма жамоадаги дебютидаёқ Мексика дарвозасига ғалаба голини уриб, ўзини кўрсатишга улгурди. Унинг болалик йиллари жуда машаққатли ва хавфли муҳитда ўтган:
«Болалик даврим жуда оғир кечган. Кўз ўнгимда нечта дўстларим ўлдириб кетилди, кўплари эса жиноят кўчасига кириб, нотўғри йўллардан кетди. Аммо бизнинг оиламизни мана шундай муҳитдан фақат футбол қутқариб қолди, биз ҳамиша футбол билан нафас олдик», — дейди ёш юлдуз.
Шунингдек, жамоада кўзга ташланмайдиган, аммо майдон марказида энг оғир ишларни бажарадиган Жефферсон Лерма бор. «Кристал Пэлас» вакили бўлган ушбу футболчи Ричард Риос билан биргаликда марказда мувозанатни ушлаб туради. Риос ижодкорлик ва ҳужумкорлик учун жавобгар бўлса, Лерманинг вазифаси рақиб ҳужумларини бузиш ва бўш ҳудудларни ёпишдан иборат.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Колумбия терма жамоаси тажрибали ва бир-бирини кўз юмиб ҳам тушунадиган яхлит механизмга ўхшайди. Жеймс Родригеснинг ақлли узатмалари ва Луис Диаснинг тезкор ҳужумлари эртага миллий терма жамоамиз ҳимоячилари учун энг катта имтиҳон бўлиши аниқ. Бироқ рақибнинг барқарор эмаслиги ва охирги пайтлардаги омадсизликлари Вакилларимизга улардан очко тортиб олиш учун яхши имконият тақдим этади. Йигитларимизга тарихий баҳсда омад тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари ҳақидаги эксклюзив маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…