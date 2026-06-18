Фабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидлади
ФИФА Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши баҳс олиб борди.
Учрашувдан сўнг бош мураббий Фабио Каннаваро ўйин қизиқарли кечганини ва жамоа айниқса иккинчи бўлимда яхши ҳаракат қилганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, танаффусдан кейин ўйинни ўзгартиришга эришилган ва айниқса чап қанот орқали хавфли вазиятлар яратилган.
«Ўйин назоратини ўз қўлимизга олишга ҳаракат қилдик. Колумбия каби жамоага қарши тўпсиз ҳаракат қилиш осон эмас», — деди мураббий.
Фабио Каннаваро Ўзбекистонни бутун дунёга ижобий намоён этиш мақсадида майдонга тушганликларини ҳам қайд этди.
Унинг таъкидлашича, жамоа иккинчи бўлимда яхши ўйин кўрсатган, аммо афсуски, гол ўтказиб юборган.
«Биз бу стадиондаги ушбу ўйинни эслаб қоламиз. Чунки бу тарихий ўйин. Биз Жаҳон чемпионатидамиз. Бугунги ўйин биз учун фойдали бўлди. Хатолар бўлди ва улар устида ишлаймиз», — деди Каннаваро.
Учрашув Ўзбекистон терма жамоасининг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланди. Колумбия терма жамоаси ғалабани қўлга киритди.
…