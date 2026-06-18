Фабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидлади

·0·Спорт
Фабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидлади

ФИФА Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияга қарши баҳс олиб борди.

Учрашувдан сўнг бош мураббий Фабио Каннаваро ўйин қизиқарли кечганини ва жамоа айниқса иккинчи бўлимда яхши ҳаракат қилганини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, танаффусдан кейин ўйинни ўзгартиришга эришилган ва айниқса чап қанот орқали хавфли вазиятлар яратилган.

«Ўйин назоратини ўз қўлимизга олишга ҳаракат қилдик. Колумбия каби жамоага қарши тўпсиз ҳаракат қилиш осон эмас», — деди мураббий.

Фабио Каннаваро Ўзбекистонни бутун дунёга ижобий намоён этиш мақсадида майдонга тушганликларини ҳам қайд этди.

Унинг таъкидлашича, жамоа иккинчи бўлимда яхши ўйин кўрсатган, аммо афсуски, гол ўтказиб юборган.

«Биз бу стадиондаги ушбу ўйинни эслаб қоламиз. Чунки бу тарихий ўйин. Биз Жаҳон чемпионатидамиз. Бугунги ўйин биз учун фойдали бўлди. Хатолар бўлди ва улар устида ишлаймиз», — деди Каннаваро.

Учрашув Ўзбекистон терма жамоасининг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланди. Колумбия терма жамоаси ғалабани қўлга киритди.

K guruhi futbol turnir jadvalida Kolumbiya, Kongo, Portugaliya va O'zbekiston jamoalari o'rin olgan.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклланди«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклландиБугун, 04:42Роберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиРоберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиБугун, 04:35Луис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгиладиЛуис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгиладиБугун, 04:23Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиЎзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиБугун, 04:06«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирдиБугун, 03:54Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди