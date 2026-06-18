19 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• Anorbank — 12 050 сўм.
• Hayotbank — 12 050 сўм.
19 июнь куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали маълум қилди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 12 050 сўм.
• Infinbank — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
• Turonbank — 12 050 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Hayotbank — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 060 сўм.
• Davrbank — 12 060 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 060 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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