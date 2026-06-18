19 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда

·0·Иқтисодиёт
19 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда

19 июнь куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали маълум қилди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Anorbank — 12 050 сўм.
• Infinbank — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 050 сўм.
• Turonbank — 12 050 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Hayotbank — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 060 сўм.
• Davrbank — 12 060 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 060 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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