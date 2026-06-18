Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)

·37·Спорт
Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)

2026 йилги Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг стадионда таъсирли ва инсонпарварликка тўла ҳолат кузатилди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мағлубиятини оғир қабул қилган кичик ўзбек мухлиси кўз ёшларини тия олмади. Қизил либосдаги болакай қўлида Жаҳон чемпионати кубоги кўринишидаги рамзий буюмни маҳкам ушлаб, майдон томон қараганча йиғлаб ўтирди.

Унинг юзидаги изтироб ва алам атрофдаги мухлислар эътиборидан четда қолмади. Айниқса, Колумбия терма жамоаси тарафдорлари болакайнинг ҳолатини кўриб, уни ёлғиз қолдирмади.

Кадрларда колумбиялик мухлислар унинг атрофига йиғилиб, бошини силагани, елкасини қоқиб, далда бергани кўринади. Улар кичик мухлисни юпатиш мақсадида бир овоздан:

“Ўзбекистон! Ўзбекистон!” дея ҳайқиришди.

Бу ҳолат болакай учун ҳам кутилмаган бўлди. У дастлаб кўз ёшларини тўхтата олмаган бўлса-да, атрофидаги инсонларнинг илиқ муносабати ва самимий қўллаб-қувватловини ҳис қилди.

Футболда ғалаба ва мағлубият бор. Мухлислар эса ўз жамоасининг ҳар бир натижасини юракдан қабул қилади. Айниқса, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги илк иштироки миллионлаб юртдошларимиз учун оддий спорт воқеаси эмас, балки йиллар давомида кутилган тарихий орзунинг амалга ошиши бўлди.

Шу сабаб майдондаги ҳар бир гол, ҳар бир имконият ва ҳар бир мағлубият мухлислар қалбига қаттиқ таъсир қилмоқда. Кичкина болакайнинг кўз ёшлари ҳам унинг миллий жамоага бўлган самимий меҳри ва ишончини намоён этди.

Бироқ ушбу лаҳзанинг энг таъсирли жиҳати рақиб мухлисларининг муносабати бўлди. Колумбия тарафдорлари ғалабани нишонлаш билан чекланиб қолмай, мағлуб жамоа мухлисининг қалбини кўтаришга ҳаракат қилди.

Улар болакайни рақиб сифатида эмас, футболни севувчи кичик инсон сифатида кўрди. Унинг қайғусини ҳис қилиб, бир неча илиқ сўз ва оддий ҳаракат билан унга далда беришди.

Бу ҳолат футболнинг ҳақиқий моҳиятини яна бир бор кўрсатди. Майдонда жамоалар рақиб бўлиши мумкин, аммо трибуналарда инсонийлик ва ўзаро ҳурмат ҳамма нарсадан устун туради.

Колумбиялик мухлисларнинг “Ўзбекистон!” деб ҳайқириши стадиондаги энг эсда қоларли лаҳзалардан бирига айланди. Улар ўз жамоаси ғалаба қозонган бир пайтда ҳам кичик мухлиснинг аламини тушунишга ҳаракат қилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу видео ва кадрлар фойдаланувчилар томонидан катта илиқлик билан қабул қилинди. Кўпчилик колумбиялик мухлисларнинг ҳаракатини “мухлисликнинг олий даражаси” сифатида баҳоламоқда.

Дарҳақиқат, футбол фақат ҳисоб ва натижалардан иборат эмас. У турли мамлакатлар, тиллар ва маданиятларни бирлаштирадиган улкан кучдир. Баъзан битта ўйин одамларга ғалабадан ҳам муҳимроқ нарсаларни — меҳр, ҳурмат ва ҳамдардликни кўрсатади.

Кичкина ўзбек мухлисининг кўз ёшлари жамоамизнинг мағлубиятидан дарак берган бўлса, Колумбия мухлисларининг ҳаракати футболда инсонийлик ҳеч қачон йўқолмаслигини исботлади.

Болакай қўлидаги олтин рангли кубокни бағрига босганча, Ўзбекистон терма жамоасига бўлган ишончини сақлаб қолди. Унинг атрофидаги мухлислар эса бошини силаб, елкасидан қоқиб, бу ҳали бошланиши эканини ҳис қилдиришга ҳаракат қилди.

Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дастлабки учрашувда мағлуб бўлган бўлиши мумкин. Аммо миллий жамоа олдида ҳали янги баҳслар, янги имкониятлар ва янги тарихий лаҳзалар бор.

Кичик мухлиснинг кўз ёшлари эса, эҳтимол, келажакда катта қувончларга айланар. Чунки ҳақиқий мухлис ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам ўз жамоасини тарк этмайди.

Колумбиялик мухлисларнинг бу ҳаракати эса Жаҳон чемпионатининг энг самимий лавҳаларидан бири сифатида эсда қолади. Бу оддий тасалли эмас, балки бутун дунёга намойиш этилган ўзаро ҳурмат ва инсонийлик намунаси бўлди.

ЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Бугун, 06:06Каннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизКаннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизБугун, 05:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди