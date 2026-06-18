Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)
2026 йилги Жаҳон чемпионати доирасида Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг стадионда таъсирли ва инсонпарварликка тўла ҳолат кузатилди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мағлубиятини оғир қабул қилган кичик ўзбек мухлиси кўз ёшларини тия олмади. Қизил либосдаги болакай қўлида Жаҳон чемпионати кубоги кўринишидаги рамзий буюмни маҳкам ушлаб, майдон томон қараганча йиғлаб ўтирди.
Унинг юзидаги изтироб ва алам атрофдаги мухлислар эътиборидан четда қолмади. Айниқса, Колумбия терма жамоаси тарафдорлари болакайнинг ҳолатини кўриб, уни ёлғиз қолдирмади.
Кадрларда колумбиялик мухлислар унинг атрофига йиғилиб, бошини силагани, елкасини қоқиб, далда бергани кўринади. Улар кичик мухлисни юпатиш мақсадида бир овоздан:
“Ўзбекистон! Ўзбекистон!” дея ҳайқиришди.
Бу ҳолат болакай учун ҳам кутилмаган бўлди. У дастлаб кўз ёшларини тўхтата олмаган бўлса-да, атрофидаги инсонларнинг илиқ муносабати ва самимий қўллаб-қувватловини ҳис қилди.
Футболда ғалаба ва мағлубият бор. Мухлислар эса ўз жамоасининг ҳар бир натижасини юракдан қабул қилади. Айниқса, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги илк иштироки миллионлаб юртдошларимиз учун оддий спорт воқеаси эмас, балки йиллар давомида кутилган тарихий орзунинг амалга ошиши бўлди.
Шу сабаб майдондаги ҳар бир гол, ҳар бир имконият ва ҳар бир мағлубият мухлислар қалбига қаттиқ таъсир қилмоқда. Кичкина болакайнинг кўз ёшлари ҳам унинг миллий жамоага бўлган самимий меҳри ва ишончини намоён этди.
Бироқ ушбу лаҳзанинг энг таъсирли жиҳати рақиб мухлисларининг муносабати бўлди. Колумбия тарафдорлари ғалабани нишонлаш билан чекланиб қолмай, мағлуб жамоа мухлисининг қалбини кўтаришга ҳаракат қилди.
Улар болакайни рақиб сифатида эмас, футболни севувчи кичик инсон сифатида кўрди. Унинг қайғусини ҳис қилиб, бир неча илиқ сўз ва оддий ҳаракат билан унга далда беришди.
Бу ҳолат футболнинг ҳақиқий моҳиятини яна бир бор кўрсатди. Майдонда жамоалар рақиб бўлиши мумкин, аммо трибуналарда инсонийлик ва ўзаро ҳурмат ҳамма нарсадан устун туради.
Колумбиялик мухлисларнинг “Ўзбекистон!” деб ҳайқириши стадиондаги энг эсда қоларли лаҳзалардан бирига айланди. Улар ўз жамоаси ғалаба қозонган бир пайтда ҳам кичик мухлиснинг аламини тушунишга ҳаракат қилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу видео ва кадрлар фойдаланувчилар томонидан катта илиқлик билан қабул қилинди. Кўпчилик колумбиялик мухлисларнинг ҳаракатини “мухлисликнинг олий даражаси” сифатида баҳоламоқда.
Дарҳақиқат, футбол фақат ҳисоб ва натижалардан иборат эмас. У турли мамлакатлар, тиллар ва маданиятларни бирлаштирадиган улкан кучдир. Баъзан битта ўйин одамларга ғалабадан ҳам муҳимроқ нарсаларни — меҳр, ҳурмат ва ҳамдардликни кўрсатади.
Кичкина ўзбек мухлисининг кўз ёшлари жамоамизнинг мағлубиятидан дарак берган бўлса, Колумбия мухлисларининг ҳаракати футболда инсонийлик ҳеч қачон йўқолмаслигини исботлади.
Болакай қўлидаги олтин рангли кубокни бағрига босганча, Ўзбекистон терма жамоасига бўлган ишончини сақлаб қолди. Унинг атрофидаги мухлислар эса бошини силаб, елкасидан қоқиб, бу ҳали бошланиши эканини ҳис қилдиришга ҳаракат қилди.
Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дастлабки учрашувда мағлуб бўлган бўлиши мумкин. Аммо миллий жамоа олдида ҳали янги баҳслар, янги имкониятлар ва янги тарихий лаҳзалар бор.
Кичик мухлиснинг кўз ёшлари эса, эҳтимол, келажакда катта қувончларга айланар. Чунки ҳақиқий мухлис ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам ўз жамоасини тарк этмайди.
Колумбиялик мухлисларнинг бу ҳаракати эса Жаҳон чемпионатининг энг самимий лавҳаларидан бири сифатида эсда қолади. Бу оддий тасалли эмас, балки бутун дунёга намойиш этилган ўзаро ҳурмат ва инсонийлик намунаси бўлди.
…