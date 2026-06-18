«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклланди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич беллашувлари илк кунларданоқ кутилмаган натижалар ва кескин курашларни тақдим этмоқда. Океан ортида АҚШ, Канада ҳамда Мексика давлатлари мезбонлигида ўтаётган ушбу нуфузли Мундиалда миллионлаб ҳамюртларимиз диққат марказида бўлган «К» гуруҳида 1-тур учрашувлари расман ўз ниҳоясига етди. Квартетдаги дастлабки ўйинлар якунига кўра, жамоаларнинг турнир жадвалидаги дастлабки ўринлари ва очколар тақсимоти маълум бўлди.
Гарчи терма жамоамиз учун старт омадсиз кечган бўлса-да, гуруҳдаги умумий вазият ва рақибларнинг очко йўқотиши вакилларимизда кейинги босқичга чиқиш имконияти ҳали ҳам юқори эканидан далолат бермоқда.
Колумбия пешқадам, португаллар эса кутилмаганда очко йўқотди
Ушбу квартетда дастлабки кутилмаган натижа Европа гранди иштирокидаги баҳсда қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Португалия терма жамоаси Африка қитъаси вакили — Конго ДР термасига қарши кечган муросасиз ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди ва учрашув жанговар 1:1 ҳисобидаги дуранг билан ниҳоясига етди.
Гуруҳнинг иккинчи учрашувида эса ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида майдонга тушган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Американинг кучли вакили Колумбияга қарши саф тортди. Ҳамюртларимиз майдонда мардонавор курашиб, Аббосбек Файзуллаевнинг голи эвазига тарихий натижа қайд этишган бўлса-да, якунда тажриба ўз сўзини айтди ва «оқ бўрилар» 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйишди.
Қуйидаги махсус спорт жадвали орқали «К» гуруҳининг 1-турдан кейинги расмий турнир жадвали ва терма жамоаларнинг эгаллаган ўринлари билан аниқ танишиб чиқишингиз мумкин:
ТЖ ўрни
Миллий терма жамоалар
Тўплар нисбати
Жамғарилган очколар
Жорий ҳолати ва мақоми
1-ўрин
• Колумбия
• 3 : 1 (+2)
• 3 очко
• Гуруҳнинг яққол яккапешқадами
2-ўрин
• Португалия
• 1 : 1 (0)
• 1 очко
• Конго ДР билан 2-3 ўринларни бўлишиб турибди
3-ўрин
• Конго ДР
• 1 : 1 (0)
• 1 очко
• Португалия билан бир хил кўрсаткичда
4-ўрин
• Ўзбекистон
• 1 : 3 (-2)
• 0 очко
• Илк турдан сўнг аутсайдер, аммо имконият бор
Терма жамоамизнинг кейинги режалари қандай?
Шу тариқа, дастлабки тур баҳсларидан сўнг рақибини мағлуб этган Нестор Лоренсо бошчилигидаги Колумбия терма жамоаси 3 очко билан гуруҳда яққол пешқадам бўлиб олди. Роналду етакчилигидаги Португалия ҳамда Конго ДР термалари эса биттадан очко билан кейинги поғоналарни банд этиб туришибди. Вакилларимиз эса ҳозирча очко ишлай олишмагани боис тўртинчи ўринда жойлашишди.
Бироқ, бу ҳали ҳаммаси тугади дегани эмас. Олдинда бизни яна иккита жуда муҳим ва шиддатли учрашув кутмоқда. Фабио Каннаваро шогирдлари навбатдаги 2-турда айнан Португалия терма жамоасига қарши рингга, яъни яшил майдонга чиқишади. Ушбу учрашувдаги ижобий натижа вакилларимизни яна курашга қайтаради.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Биринчи турдан кейинги турнир жадвали биз учун бироз нохуш кўринса-да, Португалиянинг дуранг ўйнагани бизга катта умид бағишлайди. «Оқ бўрилар» дебют ўйинидаги ҳаяжонни енгиб ўтишди ва энди бор эътиборни Европа грандини тўхтатишга қаратишлари лозим. Йигитларимиз навбатдаги баҳсларда характерини кўрсатиб, мухлисларимиз кутган очколарни қўлга киритишларига ишонамиз. Бўшашмаймиз, йигитлар, бутун Ўзбекистон сиз билан!
Жаҳон чемпионатининг энг тезкор хабарлари, «К» гуруҳидаги турнир жадвалининг ўзгариши ва миллий терма жамоамизнинг навбатдаги учрашувлари тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…