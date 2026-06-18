Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетди

·0·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетди

АҚШ иқтисодиётидаги сўнгги кўрсаткичлар ва фоиз ставкаларининг пасайтирилишига бўлган умидларнинг сўниши фонида криптовалюта биржа фондлари (ETF) сезиларли йўқотишларга учради. CoinDesk нашри маълумотларига кўра, бир куннинг ўзида Bitcoin ва Ethereum асосидаги спот ETF'лардан жами 111 миллион доллар миқдоридаги маблағ олиб чиқиб кетилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ушбу тенденция инвесторларнинг хатарли активларга бўлган ишончи пасаяётганидан далолат беради. Айниқса, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан фоиз ставкаларини яқин орада пасайтирмаслик эҳтимоли кучайиши, рақамли активлар бозорига салбий таъсир кўрсатмоқда. Юқори фоиз ставкалари одатда инвесторларни Bitcoin каби ўзгарувчан активлардан кўра, хавфсизроқ ҳисобланган облигацияларга йўналтиради.

Инвесторлар кайфиятига таъсир қилувчи омиллар

Bitcoin-ETF сегментида соф чиқиб кетиш ҳажми 35 миллион долларни ташкил этган бўлса, Ethereum фондлари янада кўпроқ зарар кўрди. Иккинчи йирик криптовалюта билан боғлиқ фондлардан инвесторлар 76 миллион долларга яқин маблағни қайтариб олишган. Бу ҳолат Ethereum тармоғидаги фаолликнинг бироз пасайиши ва макроиқтисодий босимлар билан изоҳланмоқда.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тебранишлар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси тартибга солинаётган бир пайтда, жаҳон бозоридаги бундай пасайишлар маҳаллий трейдерларни эҳтиёткорликка чорлайди. Глобал бозордаги ликвидликнинг камайиши, одатда, барча минтақавий бозорларда нархларнинг коррекциясига сабаб бўлади.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin нархи 60 000 доллар атрофидаги муҳим психологик даражани ушлаб туришга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, ETF'лардан маблағларнинг мунтазам чиқиб кетиши ушбу даражанинг бузилишига олиб келиши мумкин. Институтионал инвесторлар ҳозирда кутиш ва кузатиш позициясини эгаллашган.

Келгуси ҳафталарда эълон қилинадиган АҚШ инфляция маълумотлари криптовалюта бозори учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Агар инфляция кутилганидан юқори бўлса, Fed ставкаларни узоқроқ муддат юқори даражада ушлаб туриши мумкин, бу эса Bitcoin ва Ethereum учун янги босим тўлқинини англатади.

BitcoinEthereumETFКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:1519 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаTether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаБугун, 03:37Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиКентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиБугун, 03:33Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиКриптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиБугун, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда