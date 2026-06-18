Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетди
АҚШ иқтисодиётидаги сўнгги кўрсаткичлар ва фоиз ставкаларининг пасайтирилишига бўлган умидларнинг сўниши фонида криптовалюта биржа фондлари (ETF) сезиларли йўқотишларга учради. CoinDesk нашри маълумотларига кўра, бир куннинг ўзида Bitcoin ва Ethereum асосидаги спот ETF'лардан жами 111 миллион доллар миқдоридаги маблағ олиб чиқиб кетилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Ушбу тенденция инвесторларнинг хатарли активларга бўлган ишончи пасаяётганидан далолат беради. Айниқса, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан фоиз ставкаларини яқин орада пасайтирмаслик эҳтимоли кучайиши, рақамли активлар бозорига салбий таъсир кўрсатмоқда. Юқори фоиз ставкалари одатда инвесторларни Bitcoin каби ўзгарувчан активлардан кўра, хавфсизроқ ҳисобланган облигацияларга йўналтиради.
Инвесторлар кайфиятига таъсир қилувчи омилларBitcoin-ETF сегментида соф чиқиб кетиш ҳажми 35 миллион долларни ташкил этган бўлса, Ethereum фондлари янада кўпроқ зарар кўрди. Иккинчи йирик криптовалюта билан боғлиқ фондлардан инвесторлар 76 миллион долларга яқин маблағни қайтариб олишган. Бу ҳолат Ethereum тармоғидаги фаолликнинг бироз пасайиши ва макроиқтисодий босимлар билан изоҳланмоқда.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тебранишлар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси тартибга солинаётган бир пайтда, жаҳон бозоридаги бундай пасайишлар маҳаллий трейдерларни эҳтиёткорликка чорлайди. Глобал бозордаги ликвидликнинг камайиши, одатда, барча минтақавий бозорларда нархларнинг коррекциясига сабаб бўлади.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin нархи 60 000 доллар атрофидаги муҳим психологик даражани ушлаб туришга ҳаракат қилмоқда. Бироқ, ETF'лардан маблағларнинг мунтазам чиқиб кетиши ушбу даражанинг бузилишига олиб келиши мумкин. Институтионал инвесторлар ҳозирда кутиш ва кузатиш позициясини эгаллашган.
Келгуси ҳафталарда эълон қилинадиган АҚШ инфляция маълумотлари криптовалюта бозори учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Агар инфляция кутилганидан юқори бўлса, Fed ставкаларни узоқроқ муддат юқори даражада ушлаб туриши мумкин, бу эса Bitcoin ва Ethereum учун янги босим тўлқинини англатади.
…