ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқда
Банкротликка учраган ФТХ криптовалюта биржасининг собиқ раҳбари Раян Саламенинг рафиқаси Мишел Бонд АҚШда жиддий айбловлар билан юзма-юз келди. Манхеттен федерал судяси Мишел Бонднинг ўзига нисбатан қўйилган айбловларни бекор қилиш ҳақидаги илтимосини рад этди. Мазкур иш 2022-йилда ФТХ маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ноқонуний сайловолди кампаниясини молиялаштириш билан боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Судя Жорж Дениелснинг қарорига кўра, Мишел Бонднинг прокуратура билан гўёки эришилган келишуви ҳақидаги даъволари асоссиз деб топилди. Бонд хонимнинг таъкидлашича, унинг турмуш ўртоғи Раян Саламе ўз айбига иқрор бўлиши эвазига прокурорлар унга нисбатан таъқибни тўхтатишга вада берган. Бироқ суд ҳужжатларида бундай шарт мавжуд эмаслиги ва томонлар бундан хабардор бўлгани қайд этилди.
Ноқонуний маблағлар ва сиёсий амбицияларТергов маълумотларига кўра, 2022-йилда Мишел Бонд АҚШ Конгресси аъзолигига ўз номзодини қўйганида, Раян Саламе ФТХ биржаси орқали у билан 400 минг долларлик сохта консалтинг шартномасини ташкил қилган. Ушбу маблағлар кейинчалик Бонднинг сайловолди кампаниясини молиялаштириш учун сарфланган. Бундан ташқари, Саламе 2022-йилнинг июн-август ойлари давомида рафиқасига яна юз минглаб доллар ўтказиб бергани айтилмоқда.
Раян Саламе ФТХ Дигитал Маркетс бўлинмасининг собиқ ҳамраиси сифатида жорий йилнинг май ойида этти ярим йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди. У ноқонуний сиёсий хайриялар қилиш ва лицензиясиз пул ўтказмалари тизимини бошқаришда айбдор деб топилган. Эндиликда унинг турмуш ўртоғи ҳам худди шу занжирнинг бир қисми сифатида суд олдида жавоб беради.
Крипто саноатидаги энг йирик инқироз акс-садолариФТХ биржасининг 2022-йилдаги шов-шувли қулаши бутун дунё криптовалюта бозорини ларзага келтирган эди. Ушбу инқироз ортидан биржа асосчиси Sam Bankman-Fried ва унинг яқин шериклари устидан кўплаб жиноий ишлар қўзғатилди. Мишел Бондга нисбатан давом этаётган суд жараёни ушбу глобал фирибгарликнинг сўнгги йирик бобларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Судя Дениелс ўз қарорида Бонднинг собиқ адвокати Жина Парловеккионинг кўрсатмаларига ҳам таяниб ўтди. Адвокат қасамёд остида берган кўрсатмасида, прокуратура билан бўлган музокараларда Бондга дахлсизлик вада қилинмаганини тан олган. Бу эса ҳимоя томонининг асосий аргументини йўққа чиқарди.
Ҳозирда АҚШ ҳуқуқ-тартибот идоралари криптовалюта соҳасидаги сиёсий коррупцияга қарши курашни кучайтирган. Мазкур ҳолат нафақат ФТХ раҳбарлари, балки уларнинг оила аъзолари ҳам ноқонуний молиявий схемаларда иштирок этгани учун жавобгарликка тортилиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Мишел Бонд иши бўйича якуний суд мажлислари яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган.
…