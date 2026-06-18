ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқда

·0·Иқтисодиёт
ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқда

Банкротликка учраган ФТХ криптовалюта биржасининг собиқ раҳбари Раян Саламенинг рафиқаси Мишел Бонд АҚШда жиддий айбловлар билан юзма-юз келди. Манхеттен федерал судяси Мишел Бонднинг ўзига нисбатан қўйилган айбловларни бекор қилиш ҳақидаги илтимосини рад этди. Мазкур иш 2022-йилда ФТХ маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ноқонуний сайловолди кампаниясини молиялаштириш билан боғлиқ. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Судя Жорж Дениелснинг қарорига кўра, Мишел Бонднинг прокуратура билан гўёки эришилган келишуви ҳақидаги даъволари асоссиз деб топилди. Бонд хонимнинг таъкидлашича, унинг турмуш ўртоғи Раян Саламе ўз айбига иқрор бўлиши эвазига прокурорлар унга нисбатан таъқибни тўхтатишга вада берган. Бироқ суд ҳужжатларида бундай шарт мавжуд эмаслиги ва томонлар бундан хабардор бўлгани қайд этилди.

Ноқонуний маблағлар ва сиёсий амбициялар

Тергов маълумотларига кўра, 2022-йилда Мишел Бонд АҚШ Конгресси аъзолигига ўз номзодини қўйганида, Раян Саламе ФТХ биржаси орқали у билан 400 минг долларлик сохта консалтинг шартномасини ташкил қилган. Ушбу маблағлар кейинчалик Бонднинг сайловолди кампаниясини молиялаштириш учун сарфланган. Бундан ташқари, Саламе 2022-йилнинг июн-август ойлари давомида рафиқасига яна юз минглаб доллар ўтказиб бергани айтилмоқда.

Раян Саламе ФТХ Дигитал Маркетс бўлинмасининг собиқ ҳамраиси сифатида жорий йилнинг май ойида этти ярим йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган эди. У ноқонуний сиёсий хайриялар қилиш ва лицензиясиз пул ўтказмалари тизимини бошқаришда айбдор деб топилган. Эндиликда унинг турмуш ўртоғи ҳам худди шу занжирнинг бир қисми сифатида суд олдида жавоб беради.

Крипто саноатидаги энг йирик инқироз акс-садолари

ФТХ биржасининг 2022-йилдаги шов-шувли қулаши бутун дунё криптовалюта бозорини ларзага келтирган эди. Ушбу инқироз ортидан биржа асосчиси Sam Bankman-Fried ва унинг яқин шериклари устидан кўплаб жиноий ишлар қўзғатилди. Мишел Бондга нисбатан давом этаётган суд жараёни ушбу глобал фирибгарликнинг сўнгги йирик бобларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Судя Дениелс ўз қарорида Бонднинг собиқ адвокати Жина Парловеккионинг кўрсатмаларига ҳам таяниб ўтди. Адвокат қасамёд остида берган кўрсатмасида, прокуратура билан бўлган музокараларда Бондга дахлсизлик вада қилинмаганини тан олган. Бу эса ҳимоя томонининг асосий аргументини йўққа чиқарди.

Ҳозирда АҚШ ҳуқуқ-тартибот идоралари криптовалюта соҳасидаги сиёсий коррупцияга қарши курашни кучайтирган. Мазкур ҳолат нафақат ФТХ раҳбарлари, балки уларнинг оила аъзолари ҳам ноқонуний молиявий схемаларда иштирок этгани учун жавобгарликка тортилиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Мишел Бонд иши бўйича якуний суд мажлислари яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган.

ФТХКриптовалютаРаян СаламеАҚШСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиБугун, 06:1119 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаTether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаБугун, 03:37Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиКентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиБугун, 03:33Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиКриптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиБугун, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда