Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди
Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун бутун ўзбек халқи ва маҳаллий спорт ишқибозлари учун ҳақиқий тарихий кун сифатида йилномаларга муҳрланди. Мусобақанинг «К» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба «Мундиал» финал босқичи доирасида Жанубий Американинг қудратли вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушди.
Ҳаяжонли лаҳзаларга ва кескин курашларга бой ўтган тарихий дебют учрашувида «оқ бўрилар» тажрибали рақибларига қарши мардонавор тўп суришган бўлса-да, якунда аламли мағлубиятни қабул қилиб олишга мажбур бўлишди — 1:3.
Биринчи бўлимдаги гол ва Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий натижаси
Учрашув кутилганидек ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор, аммо шу билан бирга шиддатли ҳужумлари остида бошланди. Колумбияликлар ўйин тизгинини ўз қўлларига олишга интилишган бўлса, ҳамюртларимиз тартибли мудофаа ва тезкор қарши ҳужумлар билан жавоб қайтаришди. Бироқ, биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада рақибларнинг юлдуз футболчиси Луис Диаснинг заргарона узатмасидан сўнг Даниэль Муньос дарвозамизни ишғол қилиб, ҳисобни очди. Шу тариқа, дастлабки бўлим колумбияликларнинг кичик устунлиги билан якун топди.
Иккинчи бўлимни ҳамюртларимиз анча фаол ва шижоатли бошлашди. Кетма-кет уюштирилган ҳужумлар тез орада ўз мевасини берди. Баҳснинг 60-дақиқасида терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродовнинг рақиб дарвозаси томон йўллаган кучли зарбасидан сўнг дарвозабондан қайтган тўпни ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев бўш қолган дарвозага аниқ жойлаб қўйди — 1:1! Қувонарлиси шундаки, ушбу гол Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида йилномалардан жой олди ва Файзуллаев тарихий гол муаллифига айланди.
Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган ушбу тарихий учрашувнинг якуний натижаси, гол муаллифлари ва вақтлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва учрашув мақоми
Ўзбекистон термасининг голи
Колумбия термасининг голлари
«К» гуруҳидаги жорий вазият
• Мусобақа: ЖЧ-2026
• Гуруҳ босқичи: 1-тур баҳси
• Якуний ҳисоб: Ўзбекистон 1:3 Колумбия
• Изоҳ: Терма жамоамизнинг тарихий дебюти!
• Аббосбек Файзуллаев: 60-дақиқада (1:1).
• Тарихдаги илк гол!
• Даниэль Муньос: 41-дақиқа (0:1)
• Луис Диас: 65-дақиқа (1:2)
• Жаминтон Сампаз: Охирги дақиқаларда (1:3).
• Колумбия: 3 очко (Пешқадам)
• Португалия: 1 очко
• Конго ДР: 1 очко
• Ўзбекистон: 0 очко
Рақибнинг кучли босими ва гуруҳдаги жорий ҳолат
Афсуски, стадиондаги қувончимиз узоққа чўзилмади. Мувозанат тикланганидан сўнг Колумбия терма жамоаси бор кучи билан олдинга ташланди ва вакилларимиз дарвозаси олдида кучли босим (прессинг) уюштирди. Натижада, орадан атиги беш дақиқа ўтиб, яъни 65-дақиқада маҳоратли Луис Диас ҳимоячиларимизни ортда қолдирган ҳолда жамоасини яна бир бор ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:2.
Учрашувнинг қолган вақти давомида вакилларимиз ҳисобни тенглаштириш учун қанчалик интилишмасин, рақибнинг тажрибали вакили Жаминтон Сампаз ҳам ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозамизга киритди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди — 1:3.
Шу тариқа, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» дунёнинг энг йирик футбол форумидаги иштирокларини омадсизлик билан бошлашди. Айни пайтда «К» гуруҳида Нестор Лоренсо устозлик қилаётган Колумбия терма жамоаси 3 очко билан яккапешқадам бўлиб турибди. Илк турда Португалия ва Конго ДР термалари дуранг (1:1) ўйнашгани боис, вакилларимизда кейинги турларда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмаси учун курашиш имконияти ҳали ҳам юқори баҳоланмоқда.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Илк ўйиндаги мағлубиятга қарамай, йигитларимиз дунё грандлари билан қўрқмасдан, очиқ футбол ўйнаш мумкинлигини кўрсатишди. Айниқса, Аббосбек Файзуллаев томонидан киритилган тарихий гол барчамизга умид ва чексиз фахр бағишлади. Фабио Каннаваро шогирдлари йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариб, навбатдаги турларда халқимиз кутган ғалабаларни тақдим этишларига ишонамиз. Бошингни баланд кўтар, Ўзбекистон! Биз сенга ишонамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ тафсилотлари, миллий терма жамоамиз иштирокидаги ўйинларнинг эксклюзив таҳлиллари ва янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…