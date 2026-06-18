Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди

·0·Спорт
Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди

Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун бутун ўзбек халқи ва маҳаллий спорт ишқибозлари учун ҳақиқий тарихий кун сифатида йилномаларга муҳрланди. Мусобақанинг «К» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба «Мундиал» финал босқичи доирасида Жанубий Американинг қудратли вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушди.

Ҳаяжонли лаҳзаларга ва кескин курашларга бой ўтган тарихий дебют учрашувида «оқ бўрилар» тажрибали рақибларига қарши мардонавор тўп суришган бўлса-да, якунда аламли мағлубиятни қабул қилиб олишга мажбур бўлишди — 1:3.

Биринчи бўлимдаги гол ва Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий натижаси

Учрашув кутилганидек ҳар икки жамоанинг эҳтиёткор, аммо шу билан бирга шиддатли ҳужумлари остида бошланди. Колумбияликлар ўйин тизгинини ўз қўлларига олишга интилишган бўлса, ҳамюртларимиз тартибли мудофаа ва тезкор қарши ҳужумлар билан жавоб қайтаришди. Бироқ, биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада рақибларнинг юлдуз футболчиси Луис Диаснинг заргарона узатмасидан сўнг Даниэль Муньос дарвозамизни ишғол қилиб, ҳисобни очди. Шу тариқа, дастлабки бўлим колумбияликларнинг кичик устунлиги билан якун топди.

Иккинчи бўлимни ҳамюртларимиз анча фаол ва шижоатли бошлашди. Кетма-кет уюштирилган ҳужумлар тез орада ўз мевасини берди. Баҳснинг 60-дақиқасида терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродовнинг рақиб дарвозаси томон йўллаган кучли зарбасидан сўнг дарвозабондан қайтган тўпни ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев бўш қолган дарвозага аниқ жойлаб қўйди — 1:1! Қувонарлиси шундаки, ушбу гол Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида йилномалардан жой олди ва Файзуллаев тарихий гол муаллифига айланди.

Қуйидаги расмий спорт жадвали орқали «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган ушбу тарихий учрашувнинг якуний натижаси, гол муаллифлари ва вақтлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва учрашув мақоми

Ўзбекистон термасининг голи

Колумбия термасининг голлари

«К» гуруҳидаги жорий вазият

Мусобақа: ЖЧ-2026


Гуруҳ босқичи: 1-тур баҳси


Якуний ҳисоб: Ўзбекистон 1:3 Колумбия


Изоҳ: Терма жамоамизнинг тарихий дебюти!

Аббосбек Файзуллаев: 60-дақиқада (1:1).



Тарихдаги илк гол!

Даниэль Муньос: 41-дақиқа (0:1)


Луис Диас: 65-дақиқа (1:2)


Жаминтон Сампаз: Охирги дақиқаларда (1:3).

Колумбия: 3 очко (Пешқадам)


Португалия: 1 очко


Конго ДР: 1 очко


Ўзбекистон: 0 очко

Рақибнинг кучли босими ва гуруҳдаги жорий ҳолат

Афсуски, стадиондаги қувончимиз узоққа чўзилмади. Мувозанат тикланганидан сўнг Колумбия терма жамоаси бор кучи билан олдинга ташланди ва вакилларимиз дарвозаси олдида кучли босим (прессинг) уюштирди. Натижада, орадан атиги беш дақиқа ўтиб, яъни 65-дақиқада маҳоратли Луис Диас ҳимоячиларимизни ортда қолдирган ҳолда жамоасини яна бир бор ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:2.

Учрашувнинг қолган вақти давомида вакилларимиз ҳисобни тенглаштириш учун қанчалик интилишмасин, рақибнинг тажрибали вакили Жаминтон Сампаз ҳам ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозамизга киритди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди — 1:3.

Шу тариқа, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» дунёнинг энг йирик футбол форумидаги иштирокларини омадсизлик билан бошлашди. Айни пайтда «К» гуруҳида Нестор Лоренсо устозлик қилаётган Колумбия терма жамоаси 3 очко билан яккапешқадам бўлиб турибди. Илк турда Португалия ва Конго ДР термалари дуранг (1:1) ўйнашгани боис, вакилларимизда кейинги турларда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмаси учун курашиш имконияти ҳали ҳам юқори баҳоланмоқда.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:

Илк ўйиндаги мағлубиятга қарамай, йигитларимиз дунё грандлари билан қўрқмасдан, очиқ футбол ўйнаш мумкинлигини кўрсатишди. Айниқса, Аббосбек Файзуллаев томонидан киритилган тарихий гол барчамизга умид ва чексиз фахр бағишлади. Фабио Каннаваро шогирдлари йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариб, навбатдаги турларда халқимиз кутган ғалабаларни тақдим этишларига ишонамиз. Бошингни баланд кўтар, Ўзбекистон! Биз сенга ишонамиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ тафсилотлари, миллий терма жамоамиз иштирокидаги ўйинларнинг эксклюзив таҳлиллари ва янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирдиБугун, 03:54Ҳарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиҲарри Кейн Хорватия билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:53Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетдиГана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетдиБугун, 02:37Криштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиКриштиано Роналдо Конго билан дурангдан сўнг Португалия терма жамоасини ҳимоя қилдиБугун, 22:16ЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026: Англия терма жамоаси Хорватия устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 22:15Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиТьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айбладиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди