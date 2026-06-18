Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирди

·0·Спорт
Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари океан ортида шиддатли тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг «К» квартети 1-туридан ўрин олган Ўзбекистон ҳамда Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув (1:3) якунланганидан сўнг, ҳар икки томон вакиллари матбуот анжуманларида майдонда кечган кескин кураш борасида ўз мулоҳазаларини ўртоқлашмоқдалар. Гарчи баҳс жанубий америкаликларнинг ғалабаси билан тугаган бўлса-да, рақиблар устози вакилларимиз кўрсатган қаршиликни алоҳида эътироф этди.

Колумбия миллий терма жамоаси бош мураббийи Нестор Лоренсо баҳсдан сўнг журналистлар ва оммавий ахборот воситалари ходимларининг саволларига жавоб қайтарди.

«Бу дунё биринчилигида осон рақибнинг ўзи йўқ»

Тажрибали мутахассис ФИФА расмий матбуот хизматига берган эксклюзив интервьюсида бугунги замонавий футболда заиф ёки кучсиз жамоалар қолмаганини, шу сабабли ҳар қандай рақибга қарши жиддий ва ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини таъкидлаб ўтди. Лоренсонинг фикрича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси сўнгги йилларда халқаро майдонда жуда катта ўсишга эришган ва мазмунли футбол намойиш этмоқда.

— Ўзбекистон — бу жуда тартибли, тактик жиҳатдан яхши ташкил этилган ва шаклланган жамоа. Уларнинг таркибида юқори маҳоратга эга бўлган футболчилар ҳамда халқаро тажрибага эга кучли бош мураббий фаолият олиб бормоқда. Биз ўйин давомида бунга яққол гувоҳ бўлдик. Ўзбекистон терма жамоаси майдонда қай тарзда футбол ўйнашни, қандай ҳимояланиш ва ҳужум қилишни жуда яхши билади, — дея юртимиз вакиллари шаънига илиқ сўзлар билдирди Колумбия устози.

Қуйидаги расмий спорт шарҳи ва тақвими орқали «К» гуруҳидаги кейинги тур режалари ҳамда жамоаларнинг бўлажак рақиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Жорий натижа ва мақом

Колумбиянинг навбатдаги қадами

Ўзбекистон термасининг режаси

Сана ва учрашув вақти

Ўйин ҳисоби: Ўзбекистон 1:3 Колумбия


Ҳолат: Колумбия гуруҳда 3 очко билан пешқадам.

2-турдаги рақиб: Конго ДР термаси.


Мақсад: Плей-офф йўлланмасини нақд қилиш.

2-турдаги рақиб: Португалия термаси.


Вазифа: Илк очколарни қўлга киритиш.

Кун: 23 июнь (Сешанба)


Вақт: Соат 20:00 (Тошкент вақти)

Олдинда бизни Португалияга қарши ҳаёт-мамот жанги кутмоқда

Эслатиб ўтамиз, ушбу ишончли ғалабадан сўнг Нестор Лоренсо шогирдлари ўз ҳисобларига 3 очкони ёзиб қўйиб, «К» гуруҳида яққол пешқадамликни қўлга киритишди. Жанубий америкаликлар турнирнинг навбатдаги турида Африка вакили — Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушишади.

Ўз навбатида, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон футболчилари дебют ўйиндаги омадсизликни унутиб, бор эътиборни бўлажак супер тўқнашувга қаратишлари лозим. Вакилларимиз жорий йилнинг 23 июнь куни дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду етакчилик қилаётган кучли Португалия терма жамоаси билан куч синашадилар. Илк турда португаллар ҳам Конго билан дуранг ўйнаб, очко йўқотганини ҳисобга олсак, 2-тур баҳси ҳар икки жамоа учун ҳам кескин ва муросасиз ўтиши шубҳасиз.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:

Рақиб мураббийининг терма жамоамиз шаънига айтган бундай илиқ гаплари йигитларимиз тўғри йўлдан кетаётганини кўрсатади. Мағлубиятга қарамай, дунё футболи элитаси Ўзбекистон билан ҳисоблаша бошлади. Эндиги вазифа — Португалияга қарши кечадиган баҳсда мана шу маҳоратни тўлиқ намойиш этиш ва халқимиз соғинган тарихий очколарни қўлга киритишдир. Олға, «оқ бўрилар», биз сизга ишонамиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ муносабатлари, мураббийларнинг фикрлари ва миллий терма жамоамизнинг Мундиалдаги ҳар бир қадамини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг тарихий голига муаллиф бўлди (Видео)Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг тарихий голига муаллиф бўлди (Видео)Бугун, 05:33Фабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидладиФабио Каннаваро учрашув тарихий аҳамиятга эга бўлганини таъкидладиБугун, 04:49«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклланди«К» гуруҳида 1-тур баҳслари якунланиб, турнир жадвали шаклландиБугун, 04:42Роберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиРоберто Мартинес очко йўқотилган баҳсдан сўнг Роналдуни ҳимоя қилдиБугун, 04:35Луис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгиладиЛуис Диас Ўзбекистонга қарши баҳсда тарихий рекордни янгиладиБугун, 04:23Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиЎзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлдиБугун, 04:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди