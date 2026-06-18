Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари океан ортида шиддатли тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг «К» квартети 1-туридан ўрин олган Ўзбекистон ҳамда Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув (1:3) якунланганидан сўнг, ҳар икки томон вакиллари матбуот анжуманларида майдонда кечган кескин кураш борасида ўз мулоҳазаларини ўртоқлашмоқдалар. Гарчи баҳс жанубий америкаликларнинг ғалабаси билан тугаган бўлса-да, рақиблар устози вакилларимиз кўрсатган қаршиликни алоҳида эътироф этди.
Колумбия миллий терма жамоаси бош мураббийи Нестор Лоренсо баҳсдан сўнг журналистлар ва оммавий ахборот воситалари ходимларининг саволларига жавоб қайтарди.
«Бу дунё биринчилигида осон рақибнинг ўзи йўқ»
Тажрибали мутахассис ФИФА расмий матбуот хизматига берган эксклюзив интервьюсида бугунги замонавий футболда заиф ёки кучсиз жамоалар қолмаганини, шу сабабли ҳар қандай рақибга қарши жиддий ва ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини таъкидлаб ўтди. Лоренсонинг фикрича, Ўзбекистон миллий терма жамоаси сўнгги йилларда халқаро майдонда жуда катта ўсишга эришган ва мазмунли футбол намойиш этмоқда.
— Ўзбекистон — бу жуда тартибли, тактик жиҳатдан яхши ташкил этилган ва шаклланган жамоа. Уларнинг таркибида юқори маҳоратга эга бўлган футболчилар ҳамда халқаро тажрибага эга кучли бош мураббий фаолият олиб бормоқда. Биз ўйин давомида бунга яққол гувоҳ бўлдик. Ўзбекистон терма жамоаси майдонда қай тарзда футбол ўйнашни, қандай ҳимояланиш ва ҳужум қилишни жуда яхши билади, — дея юртимиз вакиллари шаънига илиқ сўзлар билдирди Колумбия устози.
Қуйидаги расмий спорт шарҳи ва тақвими орқали «К» гуруҳидаги кейинги тур режалари ҳамда жамоаларнинг бўлажак рақиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Жорий натижа ва мақом
Колумбиянинг навбатдаги қадами
Ўзбекистон термасининг режаси
Сана ва учрашув вақти
• Ўйин ҳисоби: Ўзбекистон 1:3 Колумбия
• Ҳолат: Колумбия гуруҳда 3 очко билан пешқадам.
• 2-турдаги рақиб: Конго ДР термаси.
• Мақсад: Плей-офф йўлланмасини нақд қилиш.
• 2-турдаги рақиб: Португалия термаси.
• Вазифа: Илк очколарни қўлга киритиш.
• Кун: 23 июнь (Сешанба)
• Вақт: Соат 20:00 (Тошкент вақти)
Олдинда бизни Португалияга қарши ҳаёт-мамот жанги кутмоқда
Эслатиб ўтамиз, ушбу ишончли ғалабадан сўнг Нестор Лоренсо шогирдлари ўз ҳисобларига 3 очкони ёзиб қўйиб, «К» гуруҳида яққол пешқадамликни қўлга киритишди. Жанубий америкаликлар турнирнинг навбатдаги турида Африка вакили — Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушишади.
Ўз навбатида, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон футболчилари дебют ўйиндаги омадсизликни унутиб, бор эътиборни бўлажак супер тўқнашувга қаратишлари лозим. Вакилларимиз жорий йилнинг 23 июнь куни дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду етакчилик қилаётган кучли Португалия терма жамоаси билан куч синашадилар. Илк турда португаллар ҳам Конго билан дуранг ўйнаб, очко йўқотганини ҳисобга олсак, 2-тур баҳси ҳар икки жамоа учун ҳам кескин ва муросасиз ўтиши шубҳасиз.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Рақиб мураббийининг терма жамоамиз шаънига айтган бундай илиқ гаплари йигитларимиз тўғри йўлдан кетаётганини кўрсатади. Мағлубиятга қарамай, дунё футболи элитаси Ўзбекистон билан ҳисоблаша бошлади. Эндиги вазифа — Португалияга қарши кечадиган баҳсда мана шу маҳоратни тўлиқ намойиш этиш ва халқимиз соғинган тарихий очколарни қўлга киритишдир. Олға, «оқ бўрилар», биз сизга ишонамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ муносабатлари, мураббийларнинг фикрлари ва миллий терма жамоамизнинг Мундиалдаги ҳар бир қадамини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…