Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг тарихий голига муаллиф бўлди (Видео)

·73·Спорт
Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг тарихий голига муаллиф бўлди (Видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоаси FIFA Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк учрашувини Колумбияга қарши ўтказди.

Баҳснинг 60-дақиқасида Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди.

Ушбу гол мамлакат футболи тарихида муҳим воқеа сифатида қайд этилди.

Учрашувда дастлаб Колумбия футболчилари Даниел Мунос ва Луис Диаснинг голлари эвазига ҳисобда олдинга чиқди.

Файзуллаевнинг аниқ зарбасидан кейин ҳисоб қисқарган бўлса-да, ўйиннинг қўшимча дақиқаларида Жамингтон Кампас яна бир гол урди.

Натижада Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинида Колумбияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди.

Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голини қуйидаги видеода томоша қилиш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Бугун, 06:10Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Бугун, 06:06Каннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизКаннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизБугун, 05:45Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирдиНестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида юқори фикр билдирдиБугун, 05:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди