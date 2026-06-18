Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайн
Россиянинг Уляновск автомобил заводи ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган УAZ Патриот йўлтанламасининг янгиланган версиясини якуний синовлардан ўтказмоқда. Ҳозирда автомобил НАМИ полигонида кенг кўламли текширув жараёнларини бошдан кечирмоқда. Ушбу янгиланиш лойиҳаси аввалроқ тармоқларда "Рус Prado"си номи билан ҳам машҳур бўлган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Autonews.ru нашри томонидан эълон қилинган видеолавҳалар ва завод матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, янгиланган моделнинг энг асосий техник ўзгариши унинг капоти остида жойлашган. Автомобилга 2,0 литр ҳажмли, 136 от кучига эга бўлган Соллерс 550010 русумли турбодизел двигатели ўрнатилган. Бу янгилик автомобилнинг динамик кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва лаборатория синовлариУAZ вакилларининг таъкидлашича, ҳозирда йўлтанламас ҳам лаборатория, ҳам йўл шароитларида синовдан ўтказилмоқда. Мутахассислар янги двигателнинг шовқин ва вибрация даражасини, экологик кўрсаткичларини ҳамда турли эксплуатация шароитларида ўзини тутишини синчиклаб ўрганишмоқда. Бу жараён автомобилнинг ишончлилигини халқаро стандартларга яқинлаштиришга хизмат қилади.
Янги УAZ Патриот нафақат техник, балки ташқи кўриниш жиҳатидан ҳам бир қатор ўзгаришларга эга бўлади. Хусусан, автомобил қуйидаги янгиликларни ўз ичига олади:
- Янги дизайндаги замонавий фаралар ва орқа чироқлар;
- Бутунлай ўзгарган марказий консол ва туннел қисми;
- Каттароқ дисплейга эга бўлган янги мультимедиа тизими;
- Яхшиланган салон безаклари ва эргономика.
Уляновск автомобил заводи бош директори Алексей Спириннинг маълум қилишича, янгиланган йўлтанламаснинг сотувлари 2026-йилнинг учинчи чорагидан кечикмаган ҳолда бошланиши режалаштирилган. Ҳозирча моделнинг нархлари ва экспорт бозорлари, жумладан, Марказий Осиё мамлакатлари учун етказиб бериш шартлари очиқланмаган.
Экспертларнинг фикрича, ушбу янгиланиш УAZ Патриот моделининг ҳаётий сиклини узайтиришга ва уни замонавий кроссоверлар билан рақобатда маълум даражада ушлаб туришга ёрдам беради. Бироқ, 2026-йилга бориб бозор конъюнктураси қандай ўзгариши ва янги двигателнинг реал шароитдаги чидамлилиги асосий ҳал қилувчи омил бўлиб қолади.
…