Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайн

·0·Авто
Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайн

Россиянинг Уляновск автомобил заводи ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган УAZ Патриот йўлтанламасининг янгиланган версиясини якуний синовлардан ўтказмоқда. Ҳозирда автомобил НАМИ полигонида кенг кўламли текширув жараёнларини бошдан кечирмоқда. Ушбу янгиланиш лойиҳаси аввалроқ тармоқларда "Рус Prado"си номи билан ҳам машҳур бўлган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Autonews.ru нашри томонидан эълон қилинган видеолавҳалар ва завод матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, янгиланган моделнинг энг асосий техник ўзгариши унинг капоти остида жойлашган. Автомобилга 2,0 литр ҳажмли, 136 от кучига эга бўлган Соллерс 550010 русумли турбодизел двигатели ўрнатилган. Бу янгилик автомобилнинг динамик кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва лаборатория синовлари

УAZ вакилларининг таъкидлашича, ҳозирда йўлтанламас ҳам лаборатория, ҳам йўл шароитларида синовдан ўтказилмоқда. Мутахассислар янги двигателнинг шовқин ва вибрация даражасини, экологик кўрсаткичларини ҳамда турли эксплуатация шароитларида ўзини тутишини синчиклаб ўрганишмоқда. Бу жараён автомобилнинг ишончлилигини халқаро стандартларга яқинлаштиришга хизмат қилади.

Янги УAZ Патриот нафақат техник, балки ташқи кўриниш жиҳатидан ҳам бир қатор ўзгаришларга эга бўлади. Хусусан, автомобил қуйидаги янгиликларни ўз ичига олади:

  • Янги дизайндаги замонавий фаралар ва орқа чироқлар;
  • Бутунлай ўзгарган марказий консол ва туннел қисми;
  • Каттароқ дисплейга эга бўлган янги мультимедиа тизими;
  • Яхшиланган салон безаклари ва эргономика.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам УAZ моделлари ўзининг чидамлилиги ва мураккаб йўл шароитларига мослашганлиги билан қадрланади. Янгиланган дизел двигателли моделнинг тақдим этилиши, айниқса, тоғли ҳудудлар ва оғир йўлсизлик шароитида ҳаракатланувчи ҳайдовчилар учун қизиқарли таклиф бўлиши мумкин.

Уляновск автомобил заводи бош директори Алексей Спириннинг маълум қилишича, янгиланган йўлтанламаснинг сотувлари 2026-йилнинг учинчи чорагидан кечикмаган ҳолда бошланиши режалаштирилган. Ҳозирча моделнинг нархлари ва экспорт бозорлари, жумладан, Марказий Осиё мамлакатлари учун етказиб бериш шартлари очиқланмаган.

Экспертларнинг фикрича, ушбу янгиланиш УAZ Патриот моделининг ҳаётий сиклини узайтиришга ва уни замонавий кроссоверлар билан рақобатда маълум даражада ушлаб туришга ёрдам беради. Бироқ, 2026-йилга бориб бозор конъюнктураси қандай ўзгариши ва янги двигателнинг реал шароитдаги чидамлилиги асосий ҳал қилувчи омил бўлиб қолади.

УAZПатриотАвтомобилЯнгиликларРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаКеча, 15:21Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларКеча, 15:20Land Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиLand Rover ихчам Дефендер Sport моделини гибрид двигател билан жиҳозлайдиКеча, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди