АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилди

·0·Иқтисодиёт
АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилди

АҚШнинг Флорида штатида яшовчи 56 ёшли Родни Бертон федерал судда HypeрФунд деб номланувчи йирик криптовалюта платформаси билан боғлиқ 1,8 миллиард долларлик фирибгарлик схемасида иштирок этганини тан олди. Бу жиноят замонавий молия тарихидаги энг йирик крипто-пирамидалардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ Мериленд округи прокуратураси ва Ички даромад хизмати (ИRS) маълумотларига кўра, "Bitcoin Родней" лақаби билан танилган Бертон лицензиясиз пул ўтказмалари хизматини кўрсатиш ва HypeрФунд глобал фирибгарлик схемасини тарғиб қилиш бўйича тил бириктирган. Мазкур платформа бутун дунё бўйлаб минглаб инвесторларнинг маблағларини ўзлаштирган.

Молия дунёсидаги янги "Понзи" схемаси

HypeрФунд ўз кўлами бўйича 4 миллиард долларлик зарар келтирган ОнеКоин ва 2 миллиард долларлик БитКоннект каби машҳур молиявий пирамидаларга қиёсланмоқда. Тергов материалларига кўра, платформа инвесторларга кунлик 0,5 фоиздан 1 фоизгача пассив даромад вада қилган. Компания бу пуллар гўёки криптовалюта майнингидан келаётганини даъво қилган, бироқ аслида ҳеч қандай майнинг фаолияти юритилмаган.

2020-йилнинг июнидан 2022-йилнинг январигача бўлган даврда Бертон ушбу лойиҳани фаол реклама қилиб, инвесторларнинг пуллари ҳисобидан бойиб борган. У бир нечта консалтинг компанияларини назорат қилган ва операциялар натижасида шахсан камида 7,8 миллион доллар даромад олган. Ушбу маблағлар инвесторларнинг ишончини суиистеъмол қилиш орқали қўлга киритилган.

Суд ҳукми ва шерикларнинг тақдири

Мазкур жиноят иши доирасида нафақат Бертон, балки бошқа шахслар ҳам жавобгарликка тортилмоқда. 2024-йил январ ойида прокуратура австралиялик 35 ёшли Сем Ли ва мерилендлик Бренда Чунгага нисбатан ҳам айблов эълон қилган эди. Ли HypeрФунд асосчиларидан бири ҳисобланса-да, ҳозирча унга нисбатан якуний ҳукм чиқарилмаган.

HypeрФунд ўз фаолияти давомида бир неча бор ребрендинг ўтказган. Дастлаб 2022-йил январида HypeрКапитал номи билан DeFi экотизими сифатида иш бошлаган лойиҳа, олти ойдан сўнг HypeрФунд кўринишига келган. Бироқ, барча молиявий пирамидалар каби, бу тизим ҳам 2022-йил ноябрь ойида бутунлай инқирозга юз тутди ва инвесторлар ўз маблағларидан маҳрум бўлишди.

Родни Бертон лицензиясиз пул ўтказмалари билан шуғуллангани учун федерал қамоқхонада беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Суд ҳукми жорий йилнинг 23-июль куни эълон қилиниши кутилмоқда. Ушбу ҳолат глобал криптовалюта бозорида хавфсизлик ва назоратнинг нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.

BitcoinКриптовалютаФирибгарликАҚШHypeрФунд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаФТХ можароси давом этмоқда: Раян Саламенинг рафиқаси ноқонуний молиялаштиришда айбланмоқдаБугун, 06:15Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin ва Ethereum ETFъларидан 111 миллион доллар чиқиб кетдиБугун, 06:1119 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Tether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаTether олтин билан таъминланган аUSDT барқарор токенини муомаладан чиқармоқдаБугун, 03:37Кентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиКентуккй штати Polymarket ва Kalshi платформаларини ноқонуний қиморда айблаб судга бердиБугун, 03:33Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиКриптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солдиБугун, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда