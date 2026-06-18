Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилди
Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Роллме бренди ўзининг янги Ҳеро Д5 моделини намойиш этди. Мазкур гаджет нафақат ҳамёнбоп нархи, балки қимматбаҳо флагманларга хос бўлган техник имкониятлари, хусусан, автоном навигация тизими билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Роллме Ҳеро Д5 модели 70 доллар атрофидаги нархда сотувга чиқмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг навигация тизимида — соат икки диапазонли ГПС модулига эга бўлиб, олтита сунъий йўлдош тизими билан ишлай олади. Энг муҳими, фойдаланувчилар интернетга уланмаган ҳолда ҳам офлайн хариталардан фойдаланишлари мумкин, бу эса сайёҳлар ва экстремал спорт ихлосмандлари учун жуда қўл келади.
Экран имкониятлари ва мустаҳкам корпусСоат 1,43 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 466 × 466 пикселни ташкил этади. Экран ташқи таъсирлардан Панда Гласс ҳимоя ойнаси билан муҳофазаланган. Қурилма корпуси рух қотишмаси ва пластикдан ишланган бўлиб, икки хил рангдаги дизайни билан ажралиб туради. Бошқарувни қулайлаштириш учун корпуснинг ён томонида учта жисмоний тугма жойлаштирилган.
Роллме Ҳеро Д5 нафақат ташқи кўриниши, балки ички имкониятлари билан ҳам ҳайратлантиради. Қурилма АТС3085С чипи асосида ишлайди ва Bluetooth 5.3 технологияси орқали смартфонга уланади. Шунингдек, соат ичига ўрнатилган динамик ёрдамида қўнғироқларни амалга ошириш имконияти мавжуд.
Саломатлик ва спорт функциялариСаломатликни назорат қилиш учун қурилмага ВК30Ф HRС датчиги ўрнатилган. У қуйидаги кўрсаткичларни кузатиб боради:
- Юрак уриш тезлиги (пульс)ни доимий ўлчаш;
- Қондаги кислород миқдори (СпО2) назорати;
- Уйқу сифати ва давомийлиги таҳлили;
- Кундалик жисмоний фаоллик ҳисоби.
Sport билан шуғулланувчилар учун 170 дан ортиқ машғулот режимлари тақдим этилган. Шунингдек, гаджетда алтиметр (баландлик ўлчагич), барометр ва электрон компас мавжуд. 5 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя тизими соат билан сузиш ва саёзликда шўнғиш имконини беради.
Қурилманинг яна бир устун жиҳати унинг қувватидир. 600 мАч сиғимли аккумулятор узоқ муддатли автоном ишни таъминлайди ва магнитли қувватлагич орқали қувват олади. Ўзбекистон бозорида ушбу нарх тоифасидаги қурилмалар орасида офлайн навигация ва бундай катта сиғимли батареяга эга моделлар кам учраши ҳисобга олинса, Ҳеро Д5 ўз сегментида кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда.
…