Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилди

·0·Техно
Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилди

Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Роллме бренди ўзининг янги Ҳеро Д5 моделини намойиш этди. Мазкур гаджет нафақат ҳамёнбоп нархи, балки қимматбаҳо флагманларга хос бўлган техник имкониятлари, хусусан, автоном навигация тизими билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Роллме Ҳеро Д5 модели 70 доллар атрофидаги нархда сотувга чиқмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг навигация тизимида — соат икки диапазонли ГПС модулига эга бўлиб, олтита сунъий йўлдош тизими билан ишлай олади. Энг муҳими, фойдаланувчилар интернетга уланмаган ҳолда ҳам офлайн хариталардан фойдаланишлари мумкин, бу эса сайёҳлар ва экстремал спорт ихлосмандлари учун жуда қўл келади.

Экран имкониятлари ва мустаҳкам корпус

Соат 1,43 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 466 × 466 пикселни ташкил этади. Экран ташқи таъсирлардан Панда Гласс ҳимоя ойнаси билан муҳофазаланган. Қурилма корпуси рух қотишмаси ва пластикдан ишланган бўлиб, икки хил рангдаги дизайни билан ажралиб туради. Бошқарувни қулайлаштириш учун корпуснинг ён томонида учта жисмоний тугма жойлаштирилган.

Роллме Ҳеро Д5 нафақат ташқи кўриниши, балки ички имкониятлари билан ҳам ҳайратлантиради. Қурилма АТС3085С чипи асосида ишлайди ва Bluetooth 5.3 технологияси орқали смартфонга уланади. Шунингдек, соат ичига ўрнатилган динамик ёрдамида қўнғироқларни амалга ошириш имконияти мавжуд.

Саломатлик ва спорт функциялари

Саломатликни назорат қилиш учун қурилмага ВК30Ф HRС датчиги ўрнатилган. У қуйидаги кўрсаткичларни кузатиб боради:
  • Юрак уриш тезлиги (пульс)ни доимий ўлчаш;
  • Қондаги кислород миқдори (СпО2) назорати;
  • Уйқу сифати ва давомийлиги таҳлили;
  • Кундалик жисмоний фаоллик ҳисоби.

Sport билан шуғулланувчилар учун 170 дан ортиқ машғулот режимлари тақдим этилган. Шунингдек, гаджетда алтиметр (баландлик ўлчагич), барометр ва электрон компас мавжуд. 5 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя тизими соат билан сузиш ва саёзликда шўнғиш имконини беради.

Қурилманинг яна бир устун жиҳати унинг қувватидир. 600 мАч сиғимли аккумулятор узоқ муддатли автоном ишни таъминлайди ва магнитли қувватлагич орқали қувват олади. Ўзбекистон бозорида ушбу нарх тоифасидаги қурилмалар орасида офлайн навигация ва бундай катта сиғимли батареяга эга моделлар кам учраши ҳисобга олинса, Ҳеро Д5 ўз сегментида кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда.

РоллмеҲеро Д5Ақлли СоатТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиКоинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиБугун, 04:54Blue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишладиBlue Origin коинот тарихида янги рекорд ўрнатди: БE-7 двигатели 41 дақиқа ишладиБугун, 02:25Apple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиApple кутилмаган стратегияга ўтмоқда: iPhone Air 2 ҳақида илк тафсилотлар маълум бўлдиБугун, 01:57Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Google Docs фойдаланувчилари учун йўриқнома: Gemini сунъий интеллектини қандай ўчириш мумкин?Бугун, 01:23Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқдаБугун, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди