Каннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймиз
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий иштирокини Колумбияга қарши учрашув билан бошлади. Афсуски, Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичининг биринчи турида Жанубий Америка вакилига 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Натижа мухлисларни ранжитган бўлса-да, “оқ бўрилар” учун бу баҳс миллий футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллайди. Ўзбекистон терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушди ва дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига қарши ўз имкониятини синаб кўрди.
Учрашувдан кейин бош мураббий Фабио Каннаваро журналистлар саволларига жавоб бериб, жамоасининг ҳаракатлари, иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар ва келгуси вазифалар ҳақида фикр билдирди.
Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, баҳс қизиқарли ва юқори суръатда кечган. Биринчи бўлимда Колумбия ташаббусни ўз қўлида сақлаган бўлса, танаффусдан кейин Ўзбекистон ўйин мазмунини ўзгартиришга ҳаракат қилди.
“Ўйин қизиқарли ўтди. Иккинчи бўлимда биз ўйинни ўзгартиришга эришдик. Чап қанот орқали имкониятлар яратдик ва ўйин назоратини ўз қўлимизга олишга ҳаракат қилдик”, — деди Каннаваро.
Дарҳақиқат, танаффусдан кейин “оқ бўрилар” анча фаоллашди. Жамоа олдинги чизиқда дадилроқ ҳаракат қилиб, чап қанот орқали рақиб жарима майдонига яқинлашишга уринди. Футболчилар тўпни тезроқ айлантириб, Колумбия ҳимоясига босим ўтказишга ҳаракат қилди.
Каннаваро Ўзбекистоннинг мундиалдаги асосий вазифаси фақат натижа қайд этишдан иборат эмаслигини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, миллий жамоа дунё футболи саҳнасида мамлакатни ижобий томондан намоён этиши керак.
“Авваламбор, биз Ўзбекистонни бутун дунёга ижобий томондан намоён этиш учун бу ерга келдик. Мен доим жамоамга ўйин давомида фаол ҳаракат қилиш кераклигини айтиб келаман”, — деди бош мураббий.
Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир учрашув нафақат спорт натижаси, балки мамлакат футболи, мухлислар маданияти ва миллий характерни кўрсатиш имконияти ҳамдир. Ўзбекистон илк мундиалида дунё жамоатчилигига ўзининг курашчанлиги, интизоми ва охиригача таслим бўлмаслик хусусиятини намойиш этишни мақсад қилган.
Каннаваро Колумбия каби кучли жамоага қарши ўйнаш қанчалик мураккаб эканига ҳам тўхталди. Унинг таъкидлашича, Жанубий Америка вакили тўп билан ҳам, тўпсиз ҳаракатларда ҳам юқори савияни намойиш этади.
“Колумбия сингари жамоаларга қарши ўйнаш, тўпсиз ҳаракат қилиш осон эмас”, — деди италиялик мутахассис.
Колумбия таркибида Европа ва Жанубий Американинг кучли клубларида тажриба тўплаган футболчилар бор. Улар юқори прессинг, тезкор паслар ва яккакурашлардаги фаоллик орқали Ўзбекистонга катта босим ўтказди. Бундай рақибга қарши бутун ўйин давомида концентрацияни сақлаш ва позицион тартибни йўқотмаслик талаб этилади.
Шунга қарамай, Каннаваро иккинчи бўлимда шогирдлари яхши ҳаракат қилганини қайд этди. Аммо жамоа ўйинни мувозанатлаштиришга уринаётган пайтда яна бир гол ўтказиб юборди.
“Умуман олганда, иккинчи бўлимда яхши ҳаракат қилдик, бироқ афсуски яна гол ўтказиб юбордик”, — деди мураббий.
Ўтказиб юборилган учинчи гол учрашув тақдирига жиддий таъсир кўрсатди. Ўзбекистоннинг фаоллиги ва жавоб голи мухлисларга умид бағишлаган бўлса-да, Колумбия ўз имкониятидан фойдаланиб, устунлигини яна мустаҳкамлади.
Каннаваро бу баҳс миллий терма жамоа тарихида абадий қолишини ҳам таъкидлади. Натижадан қатъи назар, Ўзбекистоннинг илк мундиал учрашуви футболчилар ва мухлислар учун унутилмас воқеага айланди.
“Биз бу стадионда ўтган ушбу ўйинни эслаб қоламиз. Чунки бу тарихий учрашув эди. Биз Жаҳон чемпионатидамиз”, — деди у.
Йиллар давомида кутилган орзу ниҳоят амалга ошди. Ўзбекистон Жаҳон чемпионати майдонига чиқди, давлат мадҳияси янгради ва миллий терма жамоа дунё футболидаги энг катта мусобақада ўз тарихини бошлади.
Бош мураббий мағлубиятга қарамай, ўйиндан ижобий жиҳатларни ҳам топиш мумкинлигини айтди. Шу билан бирга, хатолар етарли бўлганини тан олиб, мураббийлар штаби уларни таҳлил қилиши ва бартараф этиш устида ишлашини маълум қилди.
“Бугунги ўйиндан ижобий хулосалар чиқаришимиз мумкин. Албатта, хатолар бўлди ва улар устида ишлаймиз”, — деди Каннаваро.
Биринчи турдаги ўйин миллий жамоага Жаҳон чемпионати даражасида ҳар бир кичик камчилик қандай қимматга тушишини кўрсатди. Ҳимоядаги позицион хатолар, тўпни йўқотгандан кейинги қайта жойлашиш ва ҳал қилувчи вазиятлардаги диққат кейинги баҳслар олдидан таҳлил қилиниши керак бўлган асосий жиҳатлардир.
Каннаваро шогирдларининг ҳаракатидан қониққанини ҳам яширмади. У футболчилар майдонда бор кучини сарфлагани, мураккаб вазиятда ҳам курашишда давом этгани учун улардан фахрланишини билдирди.
“Футболчиларимдан ғурурланаман. Улар яхши ўйнашди. Бугун қийин ўйин бўлди”, — деди мутахассис.
Катта стадионда, минглаб мухлислар қаршисида ва бутун дунё эътибори остида майдонга тушиш ҳар қандай футболчи учун катта синов. Айниқса, мундиалда илк бор иштирок этаётган жамоа аъзолари учун ҳаяжон ва масъулият янада юқори бўлади.
“Бундай стадионда, шунча мухлислар қаршисида ўйнаш осон эмас. Лекин бу сизга қўшимча мотивация ҳам бериши мумкин”, — дея қўшимча қилди Каннаваро.
Трибуналардаги муҳит, мухлисларнинг қўллаб-қувватлови ва тарихий воқеанинг ўзи футболчиларга куч берди. Натижа кутилганидек бўлмаган бўлса-да, жамоа иккинчи бўлимда характер кўрсатиб, рақибга қарши курашишга ҳаракат қилди.
Колумбияга қарши мағлубият Ўзбекистоннинг мундиалдаги йўлини якунламайди. Олдинда яна икки муҳим учрашув бор. Энди Каннаваро штаби биринчи ўйиндаги хатоларни таҳлил қилиб, кейинги баҳсларга жамоани жисмоний ва руҳий жиҳатдан тайёрлаши керак.
Жаҳон чемпионатида вақт жуда қисқа. Футболчилар мағлубиятни тезроқ унутиб, ундан зарур сабоқ чиқариши ва кейинги рақибга қарши янги куч билан майдонга тушиши лозим.
Ўзбекистон илк ўйинда мағлуб бўлди, аммо тарихий қадамини қўйди. “Оқ бўрилар” энди мундиал муҳитини ҳис қилди, катта саҳнанинг босимини бошдан кечирди ва келгуси учрашувлар учун муҳим тажриба тўплади.
Каннаваро таъкидлаганидек, футболчиларнинг ҳаракати билан фахрланиш мумкин. Энди асосий вазифа — хатолардан тўғри хулоса чиқариш, ишончни йўқотмаслик ва кейинги баҳсларда Ўзбекистоннинг ҳақиқий салоҳиятини янада тўлиқ намоён этиш.
…