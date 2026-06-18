Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қолади

·16·Техно
Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қолади

Tesla компанияси ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими учун навбатдаги муҳим янгиланишни эълон қилди. Компания раҳбари Илон Маскнинг сўзларига кўра, электромобиллар эндиликда нафақат автоном бошқарувни амалга оширади, балки ҳайдовчининг тўхташ жойи (парковка) борасидаги шахсий афзалликларини ҳам таҳлил қилиб, эслаб қолиш қобилиятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгилик ҳайдовчининг автомобил бошқарувига аралашишини минимал даражага туширишга қаратилган. Ҳозирги вақтда ФСД тизими манзилга етиб борганда биринчи бўш жойни эгаллашга ҳаракат қилади, бу эса кўпинча ҳайдовчининг режасига мос келмайди. Янги функция эса автомобилнинг айнан эгаси хоҳлаган нуқтага бориб тўхташини таъминлайди.

Сунъий интеллект ҳайдовчи одатларини ўрганади

Илон Маскнинг тушунтиришича, тизим ҳайдовчининг аввалги ҳаракатларини таҳлил қилади. Масалан, агар сиз офис биносининг орқа томонида ёки уйнинг маълум бир дарвозаси олдида тўхташни афзал кўрсангиз, Tesla кейинги сафар айнан ўша жойни танлайди. Бу эса ҳайдовчининг охирги паллада рулни қўлга олишига ҳожат қолдирмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, Tesla раҳбари айнан манзилга етиб келгандаги парковка жараёни ҳозирда ФСД тизими ишига инсон аралашишининг энг асосий сабаби эканини таъкидлаган. Ҳайдовчилар тизим танлаган тасодифий жойдан кўра, ўзлари учун қулай ва ўрганилган нуқтани афзал кўришади.

Хавфсизлик ва қулайлик уйғунлиги

Маскнинг сўзларига кўра, хавфсизлик нуқтаи назаридан тизимга жиддий аралашувлар жуда кам учрайди, бироқ қулайлик билан боғлиқ жиҳатлар ҳали такомиллаштирилиши керак. Келгуси янгиланишлар билан Tesla электромобиллари қуйидаги жойларда аниқроқ тўхташни ўрганади:

  • Уйнинг шахсий гаражи ёки ҳовлиси;
  • Иш жойи ёки офис биноси атрофидаги доимий жой;
  • Мактаб ва боғча ҳудудидаги махсус тўхташ нуқталари;
  • Кўп қаватли савдо марказларининг ҳайдовчи ўрганган қисмлари.
Ушбу технология Tesla автомобилларини тўлиқ автоном даражага етказиш йўлидаги муҳим қадамдир. Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla электромобилларига бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, дастурий таъминотнинг бундай ақлли функциялари маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам ҳайдаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.

Ҳозирча ушбу янгиланишнинг аниқ чиқиш санаси очиқланмаган, бироқ у ФСД тизимининг навбатдаги йирик версиялари таркибида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу орқали Tesla нафақат техник имкониятларни, балки фойдаланувчи тажрибасини (УХ) ҳам янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

TeslaИлон МаскФСДТехнологияЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28SpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиSpaceX янги парвозга тайёр: Starship майдончасида сув тизими синовдан ўтказилдиБугун, 06:24Роллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиРоллме Ҳеро Д5: ГПС ва офлайн навигацияга эга ҳамёнбоп ақлли соат тақдим этилдиБугун, 05:21Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиSamsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга РGB ОЛEДоС тақдим этилдиБугун, 04:56Коинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиКоинот қаъридаги сир: Тарихдаги энг кучли нейтринолардан бирининг манбаси аниқландиБугун, 04:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди