Tesla автомобиллари ҳайдовчининг тўхташ жойи бўйича одатларини эслаб қолади
Tesla компанияси ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими учун навбатдаги муҳим янгиланишни эълон қилди. Компания раҳбари Илон Маскнинг сўзларига кўра, электромобиллар эндиликда нафақат автоном бошқарувни амалга оширади, балки ҳайдовчининг тўхташ жойи (парковка) борасидаги шахсий афзалликларини ҳам таҳлил қилиб, эслаб қолиш қобилиятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгилик ҳайдовчининг автомобил бошқарувига аралашишини минимал даражага туширишга қаратилган. Ҳозирги вақтда ФСД тизими манзилга етиб борганда биринчи бўш жойни эгаллашга ҳаракат қилади, бу эса кўпинча ҳайдовчининг режасига мос келмайди. Янги функция эса автомобилнинг айнан эгаси хоҳлаган нуқтага бориб тўхташини таъминлайди.
Сунъий интеллект ҳайдовчи одатларини ўрганадиИлон Маскнинг тушунтиришича, тизим ҳайдовчининг аввалги ҳаракатларини таҳлил қилади. Масалан, агар сиз офис биносининг орқа томонида ёки уйнинг маълум бир дарвозаси олдида тўхташни афзал кўрсангиз, Tesla кейинги сафар айнан ўша жойни танлайди. Бу эса ҳайдовчининг охирги паллада рулни қўлга олишига ҳожат қолдирмайди.
ixbt.com маълумотига кўра, Tesla раҳбари айнан манзилга етиб келгандаги парковка жараёни ҳозирда ФСД тизими ишига инсон аралашишининг энг асосий сабаби эканини таъкидлаган. Ҳайдовчилар тизим танлаган тасодифий жойдан кўра, ўзлари учун қулай ва ўрганилган нуқтани афзал кўришади.
Хавфсизлик ва қулайлик уйғунлигиМаскнинг сўзларига кўра, хавфсизлик нуқтаи назаридан тизимга жиддий аралашувлар жуда кам учрайди, бироқ қулайлик билан боғлиқ жиҳатлар ҳали такомиллаштирилиши керак. Келгуси янгиланишлар билан Tesla электромобиллари қуйидаги жойларда аниқроқ тўхташни ўрганади:
- Уйнинг шахсий гаражи ёки ҳовлиси;
- Иш жойи ёки офис биноси атрофидаги доимий жой;
- Мактаб ва боғча ҳудудидаги махсус тўхташ нуқталари;
- Кўп қаватли савдо марказларининг ҳайдовчи ўрганган қисмлари.
Ҳозирча ушбу янгиланишнинг аниқ чиқиш санаси очиқланмаган, бироқ у ФСД тизимининг навбатдаги йирик версиялари таркибида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу орқали Tesla нафақат техник имкониятларни, балки фойдаланувчи тажрибасини (УХ) ҳам янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.
…