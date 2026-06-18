Арсенал ва PSJ ҳужумчиси Брэдли Барколя: Лондонликлар трансфер пойгасида пешқадам
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Пари Сен-Жермен қанот ҳужумчиси Брэдли Барколя номзодини жиддий кўриб чиқмоқда. Микел Артета жамоаси ҳозирда ушбу франциялик футболчи учун курашда асосий даъвогар бўлиб турибди. Индепендент нашри хабарига кўра, "тўпчилар" ёзги трансфер ойнасида футболчи бўйича расмий таклиф юбориш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Брэдли Барколя ўз келажагини Англия Премер-лигаси билан боғлашга қарши эмас. Парижда унинг келажаги борасидаги ноаниқликлар ортиб бораётган бир пайтда, футболчининг ўзи ҳам фаолиятида янги чақирувларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Арсенал раҳбарияти 23 ёшли иқтидор эгасини жамоанинг асосий таркибини сезиларли даражада кучайтира оладиган ўйинчи сифатида баҳоламоқда.
Рақобат ва трансфер қийматиГарчи Арсенал пойгада етакчилик қилаётган бўлса-да, Ливерпул клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Мерсисайдликлар ўз ҳужум чизиғини қайта шакллантириш жараёнида Барколяни муносиб номзод деб билишади. PSJ раҳбарияти эса ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва уни тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда.
Маълумотларга кўра, футболчининг PSJни тарк этиш истаги пайдо бўлишига Чемпионлар лигаси финалида Арсеналга қарши баҳсда асосий таркибга киритилмагани ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Парижликлар ўйинчини олиб қолишни афзал кўришса-да, трансфер ойнаси якунига қадар муносиб таклиф тушса, таркибда ўзгаришлар қилишга тайёрлар.
Арсенал таркибидаги ўзгаришларАгар ушбу трансфер амалга ошса, Брэдли Барколя Арсеналнинг чап қанотида Габриел Мартинелли ва Леандро Троссард каби футболчилар билан рақобатлашади. Бу Микел Артета учун ротация имкониятларини кенгайтиради ва жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширади. Шу билан бирга, Лондон клуби Астон Вилла юлдузи Морган Роджерсга бўлган қизиқишини ҳам сўндиргани йўқ.
Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва чемпионлик учун курашишни мақсад қилган. Брэдли Барколя каби тезкор ва техникаси кучли футболчининг таркибга қўшилиши жамоанинг тактик схемаларини янада бойитиши кутилмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокараларнинг навбатдаги босқичи кутилмоқда.
…