Арсенал ва PSJ ҳужумчиси Брэдли Барколя: Лондонликлар трансфер пойгасида пешқадам

·0·Спорт
Арсенал ва PSJ ҳужумчиси Брэдли Барколя: Лондонликлар трансфер пойгасида пешқадам

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Пари Сен-Жермен қанот ҳужумчиси Брэдли Барколя номзодини жиддий кўриб чиқмоқда. Микел Артета жамоаси ҳозирда ушбу франциялик футболчи учун курашда асосий даъвогар бўлиб турибди. Индепендент нашри хабарига кўра, "тўпчилар" ёзги трансфер ойнасида футболчи бўйича расмий таклиф юбориш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Брэдли Барколя ўз келажагини Англия Премер-лигаси билан боғлашга қарши эмас. Парижда унинг келажаги борасидаги ноаниқликлар ортиб бораётган бир пайтда, футболчининг ўзи ҳам фаолиятида янги чақирувларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Арсенал раҳбарияти 23 ёшли иқтидор эгасини жамоанинг асосий таркибини сезиларли даражада кучайтира оладиган ўйинчи сифатида баҳоламоқда.

Рақобат ва трансфер қиймати

Гарчи Арсенал пойгада етакчилик қилаётган бўлса-да, Ливерпул клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Мерсисайдликлар ўз ҳужум чизиғини қайта шакллантириш жараёнида Барколяни муносиб номзод деб билишади. PSJ раҳбарияти эса ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва уни тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда.

Маълумотларга кўра, футболчининг PSJни тарк этиш истаги пайдо бўлишига Чемпионлар лигаси финалида Арсеналга қарши баҳсда асосий таркибга киритилмагани ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Парижликлар ўйинчини олиб қолишни афзал кўришса-да, трансфер ойнаси якунига қадар муносиб таклиф тушса, таркибда ўзгаришлар қилишга тайёрлар.

Арсенал таркибидаги ўзгаришлар

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Брэдли Барколя Арсеналнинг чап қанотида Габриел Мартинелли ва Леандро Троссард каби футболчилар билан рақобатлашади. Бу Микел Артета учун ротация имкониятларини кенгайтиради ва жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширади. Шу билан бирга, Лондон клуби Астон Вилла юлдузи Морган Роджерсга бўлган қизиқишини ҳам сўндиргани йўқ.

Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва чемпионлик учун курашишни мақсад қилган. Брэдли Барколя каби тезкор ва техникаси кучли футболчининг таркибга қўшилиши жамоанинг тактик схемаларини янада бойитиши кутилмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокараларнинг навбатдаги босқичи кутилмоқда.

АрсеналPSJБрэдли БарколяТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиРасман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 10:16Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиБугун, 10:16Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаБугун, 09:57Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди