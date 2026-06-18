Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари кутилмаган натижалар ва қизғин курашларга бой тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг 2-туридан ўрин олган илк тўқнашувда «F» гуруҳи вакиллари — Чехия ҳамда Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди.
Ҳар икки жамоа учун ҳам плей-офф йўлида ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу баҳсда жанговар 1:1 ҳисоби қайд этилди ва жамоалар очколарни бўлишиб олишди.
Қуйидаги батафсил спорт қайдномаси ва таҳлилий жадвал орқали учрашувда киритилган голлар, жамоаларнинг тўлиқ таркиблари ва гуруҳдаги ҳозирги вазият билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Учрашув голлари ва дақиқалари
Чехия миллий терма жамоаси таркиби
ЖАР миллий терма жамоаси таркиби
• 6-дақиқа: Михал Садилек (1:0)
• 83-дақиқа: Тебохо Мокоэна — пенальтидан (1:1)
• Дарвозабон: Коварж
• Ҳимоячилар: Соуфал, Гранач, Крейчи, Голеш
• Ярим ҳимоячилар: Дарида, Черв (Зима, 78), Садилек (Соучек, 67), Сойка
• Ҳужумчилар: Гложек (Провод, 67), Патрик Шик
• Дарвозабон: Уилямс
• Ҳимоячилар: Модиба, Мбокази, Мудау, Окон
• Ярим ҳимоячилар: Мокоэна, Мбата, Адамс, Апполлис, Масеко
• Ҳужумчи: Рейнерс (Макгопа, 66)
Тезкор гол ва учрашув сўнгидаги кутилмаган пенальти
Учрашув европаликларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Натижада, ҳали ўйиннинг дастлабки дақиқалари ўтиб бораётган бир пайтда, яъни 6-дақиқада чехияликларнинг маҳоратли ярим ҳимоячиси Михал Садилек рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Ушбу тезкор голдан сўнг Чехия терма жамоаси ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга ҳаракат қилди.
Бироқ африкаликлар ҳам осонликча таслим бўлишни исташмади ва иккинчи бўлимда мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга ташланишди. Баҳс якунланиши арафасида, 83-дақиқада ЖАР вакиллари Чехия жарима майдончаси ичида пенальти ишлаб олишди. Нуқтага яқинлашган Тебохо Мокоэна совуққонлик билан зарба йўллаб, орадаги фарқни йўққа чиқарди ва жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.
Гуруҳдаги вазият: Очколар бўлишилди
Шу тариқа, шиддатли кечган ушбу учрашувдан сўнг ҳар икки терма жамоа ҳам иккинчи тур якунларига кўра ўз ҳисобларига бир очкодан ёзиб қўйишди. Эндиликда ушбу гуруҳнинг иккинчи баҳсида мусобақа мезбони Мексика ҳамда Осиёнинг кучли вакили — Жанубий Корея терма жамоалари ўзаро майдонга тушиб, куч синашишади. Мазкур ўйин натижаси гуруҳдаги кейинги вазиятни янада ойдинлаштириб беради.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Чехия ва ЖАР ўртасидаги баҳс ҳақиқий Жаҳон чемпионатига хос драма ва шиддатни тақдим этди. Чехияликлар ғалабани деярли нақд қилган бир вазиятда, диққат-эътиборни йўқотишгани туфайли сўнгги дақиқаларда муҳим 3 очкодан маҳрум бўлишди. Африка вакиллари эса ўзларининг иродали характерини кўрсатиб, Мундиалдаги илк очкосини қўлга киритишди. Бу гуруҳда кураш охирги тургача қизғин кечиши муқаррар.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив янгиликлари, учрашувлар таҳлили ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…