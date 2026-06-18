Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишди

·0·Спорт
Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари кутилмаган натижалар ва қизғин курашларга бой тарзда давом этмоқда. Мусобақанинг 2-туридан ўрин олган илк тўқнашувда «F» гуруҳи вакиллари — Чехия ҳамда Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди.

Ҳар икки жамоа учун ҳам плей-офф йўлида ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган ушбу баҳсда жанговар 1:1 ҳисоби қайд этилди ва жамоалар очколарни бўлишиб олишди.

Қуйидаги батафсил спорт қайдномаси ва таҳлилий жадвал орқали учрашувда киритилган голлар, жамоаларнинг тўлиқ таркиблари ва гуруҳдаги ҳозирги вазият билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Учрашув голлари ва дақиқалари

Чехия миллий терма жамоаси таркиби

ЖАР миллий терма жамоаси таркиби

6-дақиқа: Михал Садилек (1:0)



83-дақиқа: Тебохо Мокоэна — пенальтидан (1:1)

Дарвозабон: Коварж


Ҳимоячилар: Соуфал, Гранач, Крейчи, Голеш


Ярим ҳимоячилар: Дарида, Черв (Зима, 78), Садилек (Соучек, 67), Сойка


Ҳужумчилар: Гложек (Провод, 67), Патрик Шик

Дарвозабон: Уилямс


Ҳимоячилар: Модиба, Мбокази, Мудау, Окон


Ярим ҳимоячилар: Мокоэна, Мбата, Адамс, Апполлис, Масеко


Ҳужумчи: Рейнерс (Макгопа, 66)

Тезкор гол ва учрашув сўнгидаги кутилмаган пенальти

Учрашув европаликларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Натижада, ҳали ўйиннинг дастлабки дақиқалари ўтиб бораётган бир пайтда, яъни 6-дақиқада чехияликларнинг маҳоратли ярим ҳимоячиси Михал Садилек рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Ушбу тезкор голдан сўнг Чехия терма жамоаси ўйин назоратини ўз қўлида ушлаб туришга ҳаракат қилди.

Бироқ африкаликлар ҳам осонликча таслим бўлишни исташмади ва иккинчи бўлимда мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга ташланишди. Баҳс якунланиши арафасида, 83-дақиқада ЖАР вакиллари Чехия жарима майдончаси ичида пенальти ишлаб олишди. Нуқтага яқинлашган Тебохо Мокоэна совуққонлик билан зарба йўллаб, орадаги фарқни йўққа чиқарди ва жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди.

Гуруҳдаги вазият: Очколар бўлишилди

Шу тариқа, шиддатли кечган ушбу учрашувдан сўнг ҳар икки терма жамоа ҳам иккинчи тур якунларига кўра ўз ҳисобларига бир очкодан ёзиб қўйишди. Эндиликда ушбу гуруҳнинг иккинчи баҳсида мусобақа мезбони Мексика ҳамда Осиёнинг кучли вакили — Жанубий Корея терма жамоалари ўзаро майдонга тушиб, куч синашишади. Мазкур ўйин натижаси гуруҳдаги кейинги вазиятни янада ойдинлаштириб беради.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Чехия ва ЖАР ўртасидаги баҳс ҳақиқий Жаҳон чемпионатига хос драма ва шиддатни тақдим этди. Чехияликлар ғалабани деярли нақд қилган бир вазиятда, диққат-эътиборни йўқотишгани туфайли сўнгги дақиқаларда муҳим 3 очкодан маҳрум бўлишди. Африка вакиллари эса ўзларининг иродали характерини кўрсатиб, Мундиалдаги илк очкосини қўлга киритишди. Бу гуруҳда кураш охирги тургача қизғин кечиши муқаррар.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив янгиликлари, учрашувлар таҳлили ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди