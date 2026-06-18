Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришди

·18·Спорт
Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришди

Аёллар футболи оламидаги энг ёрқин юлдузлардан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятини яна Шимолий Америкада давом эттиришга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи АҚШнинг аёллар миллий футбол лигаси (НВСЛ) вакили Готам ФК жамоасига ўтиш борасида келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Керр олти йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Англияни тарк этиб, ўзи учун қадрдон бўлган чемпионатга қайтмоқда. Австралия терма жамоаси сардори Челси таркибида нафақат кўплаб совринлар ютди, балки аёллар футболида янги стандартларни ўрнатишга ҳам муваффақ бўлди.

Лондонликлар сафидаги олтин давр

Сам Керр Челси сафида ўтказган олти мавсуми давомида ҳақиқий афсонага айланди. У жамоа билан биргаликда беш марта Англия Суперлигаси чемпионлигини қўлга киритди ва олтита ички кубок баҳсларида ғолиб чиқди. Шунингдек, у икки бор чемпионатнинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" соврини билан тақдирланди.

Унинг Лондон клубидаги сўнгги ўйини ҳам рамзий маънога эга бўлди. Манчестер Юнайтед жамоасига қарши кечган баҳсда Керр ягона гол муаллифига айланиб, жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. Умумий ҳисобда у "кўклар" либосида рақиблар дарвозасини 116 маротаба ишғол қилишга эришган.

НВСЛ тарихидаги энг яхши тўпурар

Қизиғи шундаки, Сам Керр 2019-йилдан буён АҚШда ўйнамаётган бўлса-да, у ҳамон НВСЛ тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини сақлаб турибди. Унинг ҳисобида мунтазам чемпионат ўйинларида киритилган 77 та гол мавжуд. Керр фаолияти давомида Вестерн Нев Ёрк Флаш, Чикаго Ред Старс ва Sky Блуе ФК (ҳозирги Готам ФК) жамоаларида тўп сурган.

Готам ФК учун Керрнинг қайтиши стратегик аҳамиятга эга. У 2017-йилда айнан шу клуб сафида (ўша пайтдаги номи Sky Блуе ФК) лигада мавсумнинг энг яхши футболчиси (MVP) ва энг яхши тўпурари унвонларини қўлга киритган эди. Ўшанда у 22 та ўйинда 17 та гол уриб, барчани ҳайратда қолдирган.

Бироқ, 32 ёшли футболчининг қайтиши билан боғлиқ айрим техник чекловлар ҳам мавжуд. Маълум қилинишича, Керр лигадаги "Юқори таъсирга эга ўйинчи" (Ҳигҳ Импакт Плаер) қоидаси бўйича имтиёзларга эга бўла олмайди. Бунга унинг яқинда олган жиддий жароҳати, хусусан, тизза боғламлари (АКЛ) билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлган.

Шунга қарамай, Сам Керрнинг тажрибаси ва гол сезиш қобилияти Готам ФК жамоасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Унинг трансфери нафақат клуб, балки бутун Америка аёллар футболи нуфузини оширишга хизмат қилади.

Сам КеррЧелсиГотам ФКАёллар ФутболиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиБугун, 18:04Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди