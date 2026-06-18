Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришди
Аёллар футболи оламидаги энг ёрқин юлдузлардан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятини яна Шимолий Америкада давом эттиришга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи АҚШнинг аёллар миллий футбол лигаси (НВСЛ) вакили Готам ФК жамоасига ўтиш борасида келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Керр олти йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Англияни тарк этиб, ўзи учун қадрдон бўлган чемпионатга қайтмоқда. Австралия терма жамоаси сардори Челси таркибида нафақат кўплаб совринлар ютди, балки аёллар футболида янги стандартларни ўрнатишга ҳам муваффақ бўлди.
Лондонликлар сафидаги олтин даврСам Керр Челси сафида ўтказган олти мавсуми давомида ҳақиқий афсонага айланди. У жамоа билан биргаликда беш марта Англия Суперлигаси чемпионлигини қўлга киритди ва олтита ички кубок баҳсларида ғолиб чиқди. Шунингдек, у икки бор чемпионатнинг энг яхши тўпурари сифатида "Олтин бутса" соврини билан тақдирланди.
Унинг Лондон клубидаги сўнгги ўйини ҳам рамзий маънога эга бўлди. Манчестер Юнайтед жамоасига қарши кечган баҳсда Керр ягона гол муаллифига айланиб, жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. Умумий ҳисобда у "кўклар" либосида рақиблар дарвозасини 116 маротаба ишғол қилишга эришган.
НВСЛ тарихидаги энг яхши тўпурарҚизиғи шундаки, Сам Керр 2019-йилдан буён АҚШда ўйнамаётган бўлса-да, у ҳамон НВСЛ тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини сақлаб турибди. Унинг ҳисобида мунтазам чемпионат ўйинларида киритилган 77 та гол мавжуд. Керр фаолияти давомида Вестерн Нев Ёрк Флаш, Чикаго Ред Старс ва Sky Блуе ФК (ҳозирги Готам ФК) жамоаларида тўп сурган.
Готам ФК учун Керрнинг қайтиши стратегик аҳамиятга эга. У 2017-йилда айнан шу клуб сафида (ўша пайтдаги номи Sky Блуе ФК) лигада мавсумнинг энг яхши футболчиси (MVP) ва энг яхши тўпурари унвонларини қўлга киритган эди. Ўшанда у 22 та ўйинда 17 та гол уриб, барчани ҳайратда қолдирган.
Бироқ, 32 ёшли футболчининг қайтиши билан боғлиқ айрим техник чекловлар ҳам мавжуд. Маълум қилинишича, Керр лигадаги "Юқори таъсирга эга ўйинчи" (Ҳигҳ Импакт Плаер) қоидаси бўйича имтиёзларга эга бўла олмайди. Бунга унинг яқинда олган жиддий жароҳати, хусусан, тизза боғламлари (АКЛ) билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлган.
Шунга қарамай, Сам Керрнинг тажрибаси ва гол сезиш қобилияти Готам ФК жамоасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Унинг трансфери нафақат клуб, балки бутун Америка аёллар футболи нуфузини оширишга хизмат қилади.
…