Хитойнинг Спарк Спасе стартапи дунёдаги энг йирик электр насосли ракетани синовдан ўтказди

·0·Техно
Хитойнинг Спарк Спасе стартапи дунёдаги энг йирик электр насосли ракетани синовдан ўтказди

Хитойнинг Spark Спасе стартапи коинотни ўзлаштириш соҳасида янги технологик бурилиш ясашга тайёрланмоқда. Компания Жинҳуа-1 (шунингдек, Эволутион-1 номи билан танилган) ракетаси учун мўлжалланган Лиеян-2 двигателини муваффақиятли ўт ўчириш синовларидан ўтказди. Ушбу лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, у дунёдаги энг йирик электр насосли двигател тизимига эга ракета бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, керосин ва суюқ кислородда ишлайдиган Лиеян-2 двигателининг синовлари унинг конструкцияси мустаҳкамлиги, ўт олиш барқарорлиги ҳамда юқори босим ва вибрация шароитида ишончли ишлашини тасдиқлаган. Spark Спасе мутахассислари эндиликда биринчи босқич двигателлар қурилмасини йиғиш ва умумий ракетани тайёрлаш босқичига ўтишмоқда.

Электр насосли тизимнинг афзалликлари ва мураккабликлари

Ҳозирги вақтда электр насосли двигател схемаси фақат Американинг Rocket Lab компаниясига тегишли Electron ракетасида муваффақиятли қўлланилмоқда. Бироқ Жинҳуа-1 ўзининг ўлчамлари ва қуввати билан ундан бир неча баробар устун бўлади. Электр насосли тизим анъанавий мураккаб турбонасослар ва газогенераторлардан воз кечиш имконини беради, бу эса ракетани лойиҳалашни осонлаштиради ва таннархини пасайтиради.

Шунга қарамай, ушбу технологиянинг ўзига хос камчиликлари ҳам бор. Хусусан, двигателларни энергия билан таъминлаш учун оғир аккумуляторлар талаб этилади. Шу сабабли Rocket Lab ўзининг янги Neutron ракетасида анъанавий газогенераторли сиклга қайтишга қарор қилган эди. Spark Спасе эса бу тўсиқларни енгиб ўтиб, 10 тонна тортиш кучига эга двигателларни яратишга муваффақ бўлганини даъво қилмоқда.

Жинҳуа-1 ракетасининг техник имкониятлари

Жинҳуа-1 икки босқичли бир марталик ракета бўлиб, унинг узунлиги 27,5 метрни, диаметри эса 2,25 метрни ташкил этади. Лойиҳа доирасида қуйидаги кўрсаткичлар режалаштирилган:

  • Биринчи босқичда 9 та Лиеян-2 двигатели ўрнатилади;
  • Иккинчи босқичда вакуум шароитида ишлашга мослашган битта двигател бўлади;
  • Умумий старт тортиш кучи 90 тоннага тенг;
  • Пастки ер яқинидаги орбитага 1,5 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 1 тоннагача фойдали юк олиб чиқиш имконияти.
Таққослаш учун, ҳозирда мавжуд Electron ракетаси орбитага бор-йўғи 300 килограмм юк етказиб бера олади. Spark Спасе ўз ракетасини сунъий йўлдошлар туркумини тезкорлик билан тўлдириш ва арзон нархларда коинотга юк ташиш учун энг мақбул ечим сифатида таклиф этмоқда.

Компания жамоаси Хитойнинг етакчи аэрокосмик корпорациялари (КАСК ва КАСИК) ҳамда Фанлар академиясидан келган тажрибали мутахассислардан ташкил топган. Стартап аллақачон 100 миллион юандан ортиқ инвестиция жалб қилишга улгурди ва Хефей шаҳридаги юқори технологиялар зонасида ўз ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтирмоқда. Жинҳуа-1 ракетасининг илк парвози 2027-йилга режалаштирилган бўлиб, у Хитойнинг жадал ривожланаётган тижорий коинот бозорида жиддий рақобатга киришиши кутилмоқда.

ХитойСпарк СпасеРакетаКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Бугун, 17:54Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиОлимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиБугун, 17:25Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиТехасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиБугун, 17:23Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиМашҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиБугун, 16:56Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Бугун, 16:36iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди