Хитойнинг Спарк Спасе стартапи дунёдаги энг йирик электр насосли ракетани синовдан ўтказди
Хитойнинг Spark Спасе стартапи коинотни ўзлаштириш соҳасида янги технологик бурилиш ясашга тайёрланмоқда. Компания Жинҳуа-1 (шунингдек, Эволутион-1 номи билан танилган) ракетаси учун мўлжалланган Лиеян-2 двигателини муваффақиятли ўт ўчириш синовларидан ўтказди. Ушбу лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, у дунёдаги энг йирик электр насосли двигател тизимига эга ракета бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, керосин ва суюқ кислородда ишлайдиган Лиеян-2 двигателининг синовлари унинг конструкцияси мустаҳкамлиги, ўт олиш барқарорлиги ҳамда юқори босим ва вибрация шароитида ишончли ишлашини тасдиқлаган. Spark Спасе мутахассислари эндиликда биринчи босқич двигателлар қурилмасини йиғиш ва умумий ракетани тайёрлаш босқичига ўтишмоқда.
Электр насосли тизимнинг афзалликлари ва мураккабликлариҲозирги вақтда электр насосли двигател схемаси фақат Американинг Rocket Lab компаниясига тегишли Electron ракетасида муваффақиятли қўлланилмоқда. Бироқ Жинҳуа-1 ўзининг ўлчамлари ва қуввати билан ундан бир неча баробар устун бўлади. Электр насосли тизим анъанавий мураккаб турбонасослар ва газогенераторлардан воз кечиш имконини беради, бу эса ракетани лойиҳалашни осонлаштиради ва таннархини пасайтиради.
Шунга қарамай, ушбу технологиянинг ўзига хос камчиликлари ҳам бор. Хусусан, двигателларни энергия билан таъминлаш учун оғир аккумуляторлар талаб этилади. Шу сабабли Rocket Lab ўзининг янги Neutron ракетасида анъанавий газогенераторли сиклга қайтишга қарор қилган эди. Spark Спасе эса бу тўсиқларни енгиб ўтиб, 10 тонна тортиш кучига эга двигателларни яратишга муваффақ бўлганини даъво қилмоқда.
Жинҳуа-1 ракетасининг техник имкониятлариЖинҳуа-1 икки босқичли бир марталик ракета бўлиб, унинг узунлиги 27,5 метрни, диаметри эса 2,25 метрни ташкил этади. Лойиҳа доирасида қуйидаги кўрсаткичлар режалаштирилган:
- Биринчи босқичда 9 та Лиеян-2 двигатели ўрнатилади;
- Иккинчи босқичда вакуум шароитида ишлашга мослашган битта двигател бўлади;
- Умумий старт тортиш кучи 90 тоннага тенг;
- Пастки ер яқинидаги орбитага 1,5 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 1 тоннагача фойдали юк олиб чиқиш имконияти.
Компания жамоаси Хитойнинг етакчи аэрокосмик корпорациялари (КАСК ва КАСИК) ҳамда Фанлар академиясидан келган тажрибали мутахассислардан ташкил топган. Стартап аллақачон 100 миллион юандан ортиқ инвестиция жалб қилишга улгурди ва Хефей шаҳридаги юқори технологиялар зонасида ўз ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтирмоқда. Жинҳуа-1 ракетасининг илк парвози 2027-йилга режалаштирилган бўлиб, у Хитойнинг жадал ривожланаётган тижорий коинот бозорида жиддий рақобатга киришиши кутилмоқда.
…