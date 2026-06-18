Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширди

·20·Техно
Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширди

Россия ҳудудларида мобил интернет билан боғлиқ муаммоларнинг тез-тез кузатилиши бизнес вакилларини мижозлар билан алоқа қилишнинг анъанавий усулларига қайтишга мажбур қилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, интернет узилишлари фонида тадбиркорлар ўртасида СМС-рассилка хизматларига бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Коммерсант" нашрининг ёзишича, Россиянинг йирик алоқа операторлари реклама характеридаги хабарлар оқими кескин кўпайганини қайд этмоқда. Хусусан, "MegaFon" компанияси жорий йилнинг апрель ойида реклама СМСлари ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 37 фоизга ошганини маълум қилди. Шу билан бирга, ушбу йўналишдаги реклама бюджетлари ҳам 20 фоизга ўсган.

Рақамли маркетингдан анъанавий усулларга қайтиш

Мутахассисларнинг фикрича, интернет барқарор ишламаётган шароитда мессенжерлар ва ижтимоий тармоқлар орқали мижозларга етиб бориш қийинлашмоқда. Шу сабабли, чакана савдо, молия хизматлари ва кийим-кечак дўконлари каби соҳалар вакиллари ўз мижозларини акциялар ёки янгиликлардан хабардор қилиш учун СМС хизматини энг ишончли канал деб ҳисобламоқда.

MTS АдТеч маълумотларига кўра, апрель ойида реклама кампаниялари сони 35 фоизга, юборилган хабарлар миқдори эса қарийб 37 фоизга кўпайган. Энг юқори ўсиш кўрсаткичлари Москва, Марказий минтақа ва мамлакатнинг шимоли-ғарбий ҳудудларида кузатилган. Бу айнан интернет инфратузилмасида чекловлар кўп бўлган ҳудудларга тўғри келади.

Нархларнинг ошиши ва келажакдаги хатарлар

Бироқ, СМС-маркетингнинг қайта тикланиши тадбиркорлар учун арзон тушаётгани йўқ. Ҳозирда битта хабарнинг нархи 37 рублгача кўтарилган. Операторлараро тарифларнинг ошиши баъзи компанияларни ушбу хизматдан фойдаланишни қисқартиришга мажбур қилмоқда. 2025-йилнинг ўрталарига бориб, айрим йўналишларда тарифлар икки баравар қимматлашиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам СМС-хабарномалар ҳали ҳам ўз нуфузини сақлаб қолмоқда. Гарчи Telegram ва бошқа мессенжерлар оммалашган бўлса-да, банк операциялари ва муҳим тасдиқлаш кодлари учун СМС хизмати энг хавфсиз ва интернетга боғланмаган усул бўлиб қолмоқда. Россиядаги вазият эса рақамли технологиялар даврида ҳам анъанавий алоқа воситалари муҳим захира варианти эканлигини кўрсатмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, мобил интернетдаги техник муаммолар ёки сунъий чекловлар бизнесни мослашувчан бўлишга ундайди. СМС-рассилкалар қиммат бўлишига қарамай, ҳозирча мижоз билан кафолатланган алоқа ўрнатишнинг ягона йўли бўлиб хизмат қилмоқда.

ТехнологияСМСИнтернетБизнесРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиКеча, 18:25Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Кеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди