Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширди
Россия ҳудудларида мобил интернет билан боғлиқ муаммоларнинг тез-тез кузатилиши бизнес вакилларини мижозлар билан алоқа қилишнинг анъанавий усулларига қайтишга мажбур қилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, интернет узилишлари фонида тадбиркорлар ўртасида СМС-рассилка хизматларига бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Коммерсант" нашрининг ёзишича, Россиянинг йирик алоқа операторлари реклама характеридаги хабарлар оқими кескин кўпайганини қайд этмоқда. Хусусан, "MegaFon" компанияси жорий йилнинг апрель ойида реклама СМСлари ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 37 фоизга ошганини маълум қилди. Шу билан бирга, ушбу йўналишдаги реклама бюджетлари ҳам 20 фоизга ўсган.
Рақамли маркетингдан анъанавий усулларга қайтишМутахассисларнинг фикрича, интернет барқарор ишламаётган шароитда мессенжерлар ва ижтимоий тармоқлар орқали мижозларга етиб бориш қийинлашмоқда. Шу сабабли, чакана савдо, молия хизматлари ва кийим-кечак дўконлари каби соҳалар вакиллари ўз мижозларини акциялар ёки янгиликлардан хабардор қилиш учун СМС хизматини энг ишончли канал деб ҳисобламоқда.
MTS АдТеч маълумотларига кўра, апрель ойида реклама кампаниялари сони 35 фоизга, юборилган хабарлар миқдори эса қарийб 37 фоизга кўпайган. Энг юқори ўсиш кўрсаткичлари Москва, Марказий минтақа ва мамлакатнинг шимоли-ғарбий ҳудудларида кузатилган. Бу айнан интернет инфратузилмасида чекловлар кўп бўлган ҳудудларга тўғри келади.
Нархларнинг ошиши ва келажакдаги хатарларБироқ, СМС-маркетингнинг қайта тикланиши тадбиркорлар учун арзон тушаётгани йўқ. Ҳозирда битта хабарнинг нархи 37 рублгача кўтарилган. Операторлараро тарифларнинг ошиши баъзи компанияларни ушбу хизматдан фойдаланишни қисқартиришга мажбур қилмоқда. 2025-йилнинг ўрталарига бориб, айрим йўналишларда тарифлар икки баравар қимматлашиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам СМС-хабарномалар ҳали ҳам ўз нуфузини сақлаб қолмоқда. Гарчи Telegram ва бошқа мессенжерлар оммалашган бўлса-да, банк операциялари ва муҳим тасдиқлаш кодлари учун СМС хизмати энг хавфсиз ва интернетга боғланмаган усул бўлиб қолмоқда. Россиядаги вазият эса рақамли технологиялар даврида ҳам анъанавий алоқа воситалари муҳим захира варианти эканлигини кўрсатмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, мобил интернетдаги техник муаммолар ёки сунъий чекловлар бизнесни мослашувчан бўлишга ундайди. СМС-рассилкалар қиммат бўлишига қарамай, ҳозирча мижоз билан кафолатланган алоқа ўрнатишнинг ягона йўли бўлиб хизмат қилмоқда.
…