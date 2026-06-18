Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга берди

·0·Иқтисодиёт
Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга берди

Дунёнинг энг йирик деривативлар биржаси ҳисобланган КМE Груп АҚШ Товар фючерслари савдоси бўйича комиссиясига (CFTC) қарши даъво аризаси билан чиқди. Мазкур низо криптовалюталарга асосланган муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) билан боғлиқ бўлиб, у молия бозоридаги тартибга солиш нормалари борасидаги жиддий қарама-қаршиликларни юзага келтирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Колумбия округи судига топширилган ҳужжатларга кўра, КМE Груп регулятор ва унинг раҳбари Майкл Селиг томонидан крипто-маҳсулотларнинг мунтазам равишда тасдиқланишини ноқонуний деб ҳисобламоқда. Хусусан, гап Kalshi башоратлар платформаси ва Coinbase биржасида Bitcoin (BTC) нархига боғланган муддатсиз фючерс шартномаларига рухсат берилгани ҳақида бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, КМE бу каби қарорлар АҚШ Конгресси томонидан белгиланган қоидаларга зид эканини таъкидламоқда.

Ҳуқуқий нормаларнинг бузилиши ва ваколат масаласи

КМE Груп ўз даъвосида CFTC раҳбарини фючерсларни тугаш муддати бўлмаган "своплар" (свапс) сифатида талқин қилиш орқали қонун нормаларини четлаб ўтишда айблади. Компания вакилларининг фикрича, Майкл Селиг беш кишилик комиссия аъзоларининг тўлиқ розилигисиз, бир томонлама қарор қабул қилган. Бу эса Товар биржалари тўғрисидаги қонун (Коммодитй Эхчанге Акт) талабларига зид келади.

"Ўзининг биргина имзоси билан у Конгресс томонидан белгиланган 'своп' атамасининг таърифини бекор қилди ва ушбу турдаги деривативлар учун талаб қилинадиган тартибга солиш режимини четлаб ўтди", — дейилади судга тақдим этилган шикоятда. КМE раҳбари Терренсе Дуффй ҳам мазкур ҳуқуқий қадамни қўллаб-қувватлаб, регуляторнинг ҳаракатлари бозор шаффофлигига путур етказишини таъкидлаган.

Регуляторнинг жавоби ва крипто-бозоридаги вазият

CFTC раҳбари Майкл Селиг эса КНБК телеканалига берган интервюсида муддатсиз фючерслар бошқа шартномалар каби савдо қилинишини ва бу инвесторлар учун фойдали эканини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, амалдаги қонунчиликда "фючерс шартномаси" атамасига аниқ ва қатъий таъриф берилмаган. Регулятор вакиллари КМE Груп томонидан қўзғатилган ушбу ишни "асоссиз" деб атаб, уни маъмуриятнинг крипто-сиёсатига қарши қаратилган "ҳуқуқий уруш" сифатида баҳолади.

Ҳозирги вақтда CFTC таркибида фақат биргина комиссар — Майкл Селиг фаолият юритмоқда, ваҳоланки қонун бўйича улар беш киши бўлиши керак. АҚШ Президенти Доналд Трумп ҳали бўш ўринларга номзодларни тақдим этмагани вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Мазкур суд жараёни нафақат Bitcoin, балки бутун криптовалюта бозори учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда.

Ушбу зиддият фонида бошқа йирик ўйинчилар ҳам фаоллашган:

  • Kraken биржаси Битномиал платформаси орқали АҚШ фойдаланувчилари учун муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди;
  • ICE ва КМE каби гигантлар регуляторларни крипто-платформалар устидан назоратни кучайтиришга чақирмоқда;
  • АҚШ Конгресси аъзолари CFTC таркибини тезроқ тўлдиришни талаб қилмоқда.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-трейдерлар учун ушбу янгилик шуни англатадики, глобал миқёсда рақамли активларни тартибга солиш бўйича кураш янги босқичга чиқмоқда. АҚШдаги ҳуқуқий ўзгаришлар бевосита жаҳон биржаларидаги ликвидлик ва крипто-активлар нархига таъсир кўрсатиши муқаррар.

КМE ГрупCFTCBitcoinКриптовалютаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиБугун, 17:55Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиБугун, 15:15Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиБугун, 14:53Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиКриптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиБугун, 14:38Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиЛедн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиБугун, 14:18Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда