Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга берди
Дунёнинг энг йирик деривативлар биржаси ҳисобланган КМE Груп АҚШ Товар фючерслари савдоси бўйича комиссиясига (CFTC) қарши даъво аризаси билан чиқди. Мазкур низо криптовалюталарга асосланган муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) билан боғлиқ бўлиб, у молия бозоридаги тартибга солиш нормалари борасидаги жиддий қарама-қаршиликларни юзага келтирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Колумбия округи судига топширилган ҳужжатларга кўра, КМE Груп регулятор ва унинг раҳбари Майкл Селиг томонидан крипто-маҳсулотларнинг мунтазам равишда тасдиқланишини ноқонуний деб ҳисобламоқда. Хусусан, гап Kalshi башоратлар платформаси ва Coinbase биржасида Bitcoin (BTC) нархига боғланган муддатсиз фючерс шартномаларига рухсат берилгани ҳақида бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, КМE бу каби қарорлар АҚШ Конгресси томонидан белгиланган қоидаларга зид эканини таъкидламоқда.
Ҳуқуқий нормаларнинг бузилиши ва ваколат масаласиКМE Груп ўз даъвосида CFTC раҳбарини фючерсларни тугаш муддати бўлмаган "своплар" (свапс) сифатида талқин қилиш орқали қонун нормаларини четлаб ўтишда айблади. Компания вакилларининг фикрича, Майкл Селиг беш кишилик комиссия аъзоларининг тўлиқ розилигисиз, бир томонлама қарор қабул қилган. Бу эса Товар биржалари тўғрисидаги қонун (Коммодитй Эхчанге Акт) талабларига зид келади.
"Ўзининг биргина имзоси билан у Конгресс томонидан белгиланган 'своп' атамасининг таърифини бекор қилди ва ушбу турдаги деривативлар учун талаб қилинадиган тартибга солиш режимини четлаб ўтди", — дейилади судга тақдим этилган шикоятда. КМE раҳбари Терренсе Дуффй ҳам мазкур ҳуқуқий қадамни қўллаб-қувватлаб, регуляторнинг ҳаракатлари бозор шаффофлигига путур етказишини таъкидлаган.
Регуляторнинг жавоби ва крипто-бозоридаги вазиятCFTC раҳбари Майкл Селиг эса КНБК телеканалига берган интервюсида муддатсиз фючерслар бошқа шартномалар каби савдо қилинишини ва бу инвесторлар учун фойдали эканини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, амалдаги қонунчиликда "фючерс шартномаси" атамасига аниқ ва қатъий таъриф берилмаган. Регулятор вакиллари КМE Груп томонидан қўзғатилган ушбу ишни "асоссиз" деб атаб, уни маъмуриятнинг крипто-сиёсатига қарши қаратилган "ҳуқуқий уруш" сифатида баҳолади.
Ҳозирги вақтда CFTC таркибида фақат биргина комиссар — Майкл Селиг фаолият юритмоқда, ваҳоланки қонун бўйича улар беш киши бўлиши керак. АҚШ Президенти Доналд Трумп ҳали бўш ўринларга номзодларни тақдим этмагани вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Мазкур суд жараёни нафақат Bitcoin, балки бутун криптовалюта бозори учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда.
Ушбу зиддият фонида бошқа йирик ўйинчилар ҳам фаоллашган:
- Kraken биржаси Битномиал платформаси орқали АҚШ фойдаланувчилари учун муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди;
- ICE ва КМE каби гигантлар регуляторларни крипто-платформалар устидан назоратни кучайтиришга чақирмоқда;
- АҚШ Конгресси аъзолари CFTC таркибини тезроқ тўлдиришни талаб қилмоқда.
…