ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзолади

·0·Иқтисодиёт
ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзолади

Канаданинг Bitcoin қазиб олиш билан шуғулланувчи ҲИВE Дигитал Течнологиес компанияси сунъий интеллект (AI) соҳасида муҳим қадам ташлади. Компаниянинг БУЗЗ HPК шоъба корхонаси Белл AI Фабрик ва Cohere стартапи билан умумий қиймати 220 миллион долларга тенг бўлган уч йиллик шартномани имзолади. Ушбу келишув криптовалюта майнерларининг ўз фаолиятини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) тизимларига диверсификация қилаётганининг ёрқин намунасидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Шартномага кўра, БУЗЗ HPК Британия Колумбиясидаги Белл Канада маълумотлар марказида 2 304 дона NVIDIA Grace Blackwell график процессорларини (GPU) жойлаштиради. Ушбу инфратузилма Cohere компаниясининг корпоратив ва давлат мижозлари учун мўлжалланган сунъий интеллект моделларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа тўлиқ ишга тушгач, ҲИВE йиллик даромадининг 70 миллион долларга ошишини кутмоқда.

Даромадлар ўсиши ва стратегик режалаштириш

ҲИВE ушбу лойиҳа орқали ўзининг HPК сегментидаги йиллик шартномавий даромадини 100 миллион доллардан оширишни мақсад қилган. Инфратузилмани сотиб олиш учун маблағлар апрель ойида якунланган 115 миллион долларлик конвертация қилинадиган облигациялар эмиссиясидан тушган тушумлар ҳисобидан қопланади. Бу эса компанияга ташқи қарзга қарам бўлмаган ҳолда ўз технологик базасини янгилаш имконини беради.

Компаниянинг ушбу янгилиги молия бозорларида ижобий кутиб олинди. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, хабар эълон қилинган вақтда ҲИВE акциялари 9 фоизга, сўнгги бир ой ичида эса қарийб 24 фоизга қимматлашган. Шунингдек, соҳани кузатувчи КоинШарес Bitcoin Мининг ETF (ВGMИ) фонди ҳам кунлик 5,4 фоизлик ўсишни қайд этган бўлиб, ҲИВE ушбу фонднинг саккизинчи энг йирик активи ҳисобланади.

Криптовалюта майнингидан AI марказларига ўтиш

ҲИВE фақатгина ушбу шартнома билан чекланиб қолмаяпти. Май ойида компания Торонто яқинида 320 мегаватт қувватга эга бўлган ва 100 мингдан ортиқ GPU қурилмаларини сиғдира оладиган улкан AI маълумотлар марказини қуриш режасини эълон қилган эди. Компаниянинг HPК бўлими даромадлари жорий молия йилида 19,5 миллион долларгача кўтарилиб, ўтган йилга нисбатан деярли икки баравар ошган.

Шу билан бирга, компаниянинг Bitcoin захиралари камайгани кузатилмоқда. Ҳисобот даврида ҲИВE ўз активларидаги Bitcoin миқдорини 481 BTCдан 150 BTCгача қисқартирган. Бу ҳолат кўплаб майнерларнинг соф криптовалюта қазиб олишдан кўра, барқарорроқ даромад келтирувчи булутли ҳисоблаш ва сунъий интеллект инфратузилмасига сармоя киритаётганини кўрсатади.

Те Энергй Маг таҳлилчиларининг таъкидлашича, Bitcoin тармоғида майнинг қийинчилиги июн ойида 10 фоиздан кўпроққа пасайган. Бу тармоқ тарихидаги энг йирик пасайишлардан бири бўлиб, унга Техасдаги электр энергияси чекловлари ва майнерларнинг ўз қувватларини AI лойиҳаларига йўналтираётгани сабаб бўлмоқда. Келажакда бундай стратегик ўзгаришлар Bitcoin ҳашрате кўрсаткичларининг ўсиш суръатини секинлаштириши мумкин.

ҲИВENVIDIABitcoinСунъий IntelлектКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиБугун, 17:57Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиБугун, 15:15Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиБугун, 14:53Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиКриптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиБугун, 14:38Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиЛедн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиБугун, 14:18Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда