ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзолади
Канаданинг Bitcoin қазиб олиш билан шуғулланувчи ҲИВE Дигитал Течнологиес компанияси сунъий интеллект (AI) соҳасида муҳим қадам ташлади. Компаниянинг БУЗЗ HPК шоъба корхонаси Белл AI Фабрик ва Cohere стартапи билан умумий қиймати 220 миллион долларга тенг бўлган уч йиллик шартномани имзолади. Ушбу келишув криптовалюта майнерларининг ўз фаолиятини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) тизимларига диверсификация қилаётганининг ёрқин намунасидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Шартномага кўра, БУЗЗ HPК Британия Колумбиясидаги Белл Канада маълумотлар марказида 2 304 дона NVIDIA Grace Blackwell график процессорларини (GPU) жойлаштиради. Ушбу инфратузилма Cohere компаниясининг корпоратив ва давлат мижозлари учун мўлжалланган сунъий интеллект моделларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа тўлиқ ишга тушгач, ҲИВE йиллик даромадининг 70 миллион долларга ошишини кутмоқда.
Даромадлар ўсиши ва стратегик режалаштиришҲИВE ушбу лойиҳа орқали ўзининг HPК сегментидаги йиллик шартномавий даромадини 100 миллион доллардан оширишни мақсад қилган. Инфратузилмани сотиб олиш учун маблағлар апрель ойида якунланган 115 миллион долларлик конвертация қилинадиган облигациялар эмиссиясидан тушган тушумлар ҳисобидан қопланади. Бу эса компанияга ташқи қарзга қарам бўлмаган ҳолда ўз технологик базасини янгилаш имконини беради.
Компаниянинг ушбу янгилиги молия бозорларида ижобий кутиб олинди. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, хабар эълон қилинган вақтда ҲИВE акциялари 9 фоизга, сўнгги бир ой ичида эса қарийб 24 фоизга қимматлашган. Шунингдек, соҳани кузатувчи КоинШарес Bitcoin Мининг ETF (ВGMИ) фонди ҳам кунлик 5,4 фоизлик ўсишни қайд этган бўлиб, ҲИВE ушбу фонднинг саккизинчи энг йирик активи ҳисобланади.
Криптовалюта майнингидан AI марказларига ўтишҲИВE фақатгина ушбу шартнома билан чекланиб қолмаяпти. Май ойида компания Торонто яқинида 320 мегаватт қувватга эга бўлган ва 100 мингдан ортиқ GPU қурилмаларини сиғдира оладиган улкан AI маълумотлар марказини қуриш режасини эълон қилган эди. Компаниянинг HPК бўлими даромадлари жорий молия йилида 19,5 миллион долларгача кўтарилиб, ўтган йилга нисбатан деярли икки баравар ошган.
Шу билан бирга, компаниянинг Bitcoin захиралари камайгани кузатилмоқда. Ҳисобот даврида ҲИВE ўз активларидаги Bitcoin миқдорини 481 BTCдан 150 BTCгача қисқартирган. Бу ҳолат кўплаб майнерларнинг соф криптовалюта қазиб олишдан кўра, барқарорроқ даромад келтирувчи булутли ҳисоблаш ва сунъий интеллект инфратузилмасига сармоя киритаётганини кўрсатади.
Те Энергй Маг таҳлилчиларининг таъкидлашича, Bitcoin тармоғида майнинг қийинчилиги июн ойида 10 фоиздан кўпроққа пасайган. Бу тармоқ тарихидаги энг йирик пасайишлардан бири бўлиб, унга Техасдаги электр энергияси чекловлари ва майнерларнинг ўз қувватларини AI лойиҳаларига йўналтираётгани сабаб бўлмоқда. Келажакда бундай стратегик ўзгаришлар Bitcoin ҳашрате кўрсаткичларининг ўсиш суръатини секинлаштириши мумкин.
…