Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?
Бутун юртимиз аҳли ва миллий футболимиз фидоийлари учун чинакам унутилмас, тарихий кунларни бошдан кечирмоқдамиз. Вакилларимиз энг нуфузли спорт байрами — Жаҳон чемпионатининг финал босқичидаги ўзларининг дебют учрашувида майдонга тушишди. Тўғри, ушбу баҳсда вакилларимиз Лотин Америкасининг энг шиддатли ва кучли жамоаларидан бири бўлмиш Колумбия термасига имкониятни бой беришди (1:3). Бироқ мағлубиятга қарамай, ушбу тўқнашув мухлисларимиз қалбида келаси ўйинлар учун катта умид ва ижобий таассуротлар қолдирди.
Кўпчилик таҳлилчилар дебют баҳсида йигитларимиз ҳаяжонни енга олмай, ўйин назоратини бутунлай қўлдан чиқаришидан хавотирда эди. Аммо майдонда мутлақо бошқача манзара гувоҳига айландик: майдонда довдираш ёки руҳий тушкунлик кузатилмади. Аксинча, жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро шогирдларига керакли вақтда хотиржамлик ва ўзига бўлган ишончни сингдира олгани яққол намоён бўлди.
Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали ушбу тарихий баҳснинг энг ёрқин ва муҳим позитив жиҳатлари, шунингдек, афсонавий стадионнинг улуғвор ўтмиши билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Илк тарихий голимиз занжири
«Ацтека» стадионининг улуғвор тарихи
Ўйиндаги энг муҳим учта позитив жиҳат
• Отабек Шукуров: Марказдан ҳужум ташкил этди.
• Акмал Мозговой: Жуда аниқ «калит узатма» берди.
• Достон Ҳамдамов: Охиригача курашиб, тўпни етказди.
• Элдор Шомуродов: Дарвозага хавфли зарба йўллади.
• Аббосбек Файзуллаев: Тўпни дарвозага жойлаб, гол урди!
• 1970 йил: Пеле бошчилигидаги Бразилия 3-бор чемпион бўлган.
• 1986 йил: Марадона инглизлар дарвозасига машҳур қўл билан голини урган.
• 2026 йил: Ўзбекистон терма жамоаси Мундиалдаги илк тарихий голини нишонлади!
1. Руҳий тетиклик: Сардорлар ва футболчиларда «мандраж» кузатилмади.
2. Ҳужумкор услуб: Жамоамиз антифутбол эмас, балки очиқ ва мазмунли ўйин кўрсатди.
3. Ирода: 80 минг рақиб мухлиси қаршисида ҳисобни тенглаштира олдик.
Тарихий илк гол ва Энтони Тейлорнинг баҳсли қарори
Учрашувнинг энг қувончли лаҳзаси шубҳасиз, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи киритилган дақиқа бўлди. Терма жамоамиз шунчаки ҳимояланиб ётиш эмас, балки чиройли комбинацион футбол намойиш этишга интилди. Голли вазиятда бутун жамоа зўр ишлади: Отабек ҳужумни бошлаган бўлса, Мозговой заргарона узатма тақдим этди. Достоннинг фидоийлиги, Шомуродовнинг ёқимсиз зарбаси ва ниҳоят Аббосбек Файзуллаевнинг рақиб жарима майдончасида совуққонлик билан тўғри жой танлай олгани бизга ушбу тарихий голни туҳфа этди. Ҳисобда ортда бораётиб, бутун бошли стадион рақибни қўллаб-қувватлаётган бир пайтда мувозанатни тиклаш катта жасоратдир.
Шу билан бирга, ҳакамлик масаласи кўпчиликда эътироз уйғотди. Колумбиялик ҳимоячи ўз жарима майдончаси ичида Элдор билан курашда тўпни нотабиий ҳолатда қўли билан ўйнаган вазиятда бош ҳакам Энтони Тейлор пенальти белгиламади. Агар ушбу яққол қоидабузарлик учун нуқта кўрсатилганида, учрашувнинг якуни бутунлай бошқача кўриниш олиши мумкин эди.
Кучли рақиб ва ҳимоядаги концентрация йўқолиши
Тан олиш керак, Колумбия миллий жамоамизнинг бутун тарихидаги энг қудратли рақиб бўлди. Таркибидаги деярли барча футболчилар Европанинг топ-клубларида тўп сурадиган ушбу жамоа агрессив Лотин Америкаси футболи анъаналарини намойиш этди. Улар биз илгари мағлуб этган Венесуэладан анча тезкор ва хавфли эканликларини исботлашди.
Рақиб кучли эди, бироқ ўтказиб юборилган иккинчи ва учинчи голлар ўз хатоларимиз оқибатида юзага келди. Иккинчи голда марказда тўп йўқотилиши тезкор қарши ҳужумга сабаб бўлди ва дарвозабонимиз Ўткир Юсупов тўпга қўли тегса-да, зарбани қайтара олмади. Учинчи голда эса ёш ҳимоячимиз Жаҳонгир Ўрозов тўпни аутга чиқариб юбориш ўрнига, ҳисоб 1:2 бўлиб тургани туфайли ҳужум бошлашга таваккал қилди ва рақибни ўтказиб юборди. Жамоа бутунлай олдинга ташлангани боис ҳимояда диққат-эътибор бир оз сусайди.
«Ацтека» сеҳри ва Португалия билан баҳсга умид
Ушбу тарихий учрашув 80 824 нафар мухлис қаршисида, дунё футболининг чинакам мақбараси ҳисобланган «Ацтека» стадионида бўлиб ўтди. Мазкур арена ўз тарихида учта Мундиалга мезбонлик қилган ягона стадиондир. Бу ерда Пеле кетма-кет учинчи бор жаҳон тожини кийган, Диего Марадона эса ўша машҳур «Худонинг қўли» голини айнан шу майдонда урган. Эндиликда ушбу афсонавий масканда ўзбек ўғлони Аббосбек Файзуллаев ҳам ўз номини тарих саҳифаларига ёзиб қўйди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Мазкур дебют баҳси мағлубият билан якунланган бўлса-да, миллий терма жамоамизга бўлган ишончимизни янада оширди. Футболчиларимиз дунё грандлари билан қўрқмасдан, тенгма-тенг кураша олишлари мумкинлигини исботлашди. Эндиликда йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, ҳаяжонларни бутунлай унутиб, навбатдаги Португалияга қарши баҳсга тайёргарлик кўриш лозим. Биз йигитларимизнинг салоҳиятига ишонамиз ва улардан янада гўзал ўйинлар кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ хабарлари, терма жамоамизнинг кейинги режалари ва футбол оламининг энг эксклюзив таҳлилларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!
…