Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчи

·0·Спорт
Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчи

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг энг ёрқин ва шиддатли юлдузларидан бири, бразилиялик машҳур спортчи Алекс Перрейра ўзининг кейинги режалари билан ўртоқлашди. Октагондаги матонати ва кучли зарбалари билан мухлислар меҳрини қозонган жангчи оғир вазн тоифасини тарк этмоқчи эмаслигини ҳамда франциялик кучли рақиб Сирил Ганга қарши такрорий баҳс (реванш) ўтказиш ниятида эканини маълум қилди.

Ушбу баёнот UFC ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Чунки икки нафар топ-жангчининг эҳтимолий тўқнашуви яна бир бор унутилмас спорт шоусини ваъда қилмоқда.

Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали бразилиялик чемпионнинг ҳозирги жисмоний ҳолати, UFC билан музокаралар муддати ва октагонга қайтиш вақти билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Навбатдаги муҳим музокаралар

Спортчининг жисмоний ҳолати

Октагонга қайтиш муддати

Бир неча кундан сўнг:


UFC раҳбарияти билан расмий учрашув ва янги таклифлар муҳокамаси.

Аъло даражада: Жанг пайтидаги танаффусларда ҳатто стулга ўтирмайдиган даражада тетик.

Сентябрь ойи: 60 кунлик тиббий чекловдан (дисквалификация) сўнг.

Перрейра: «Ўзимни ёмон ҳис қилсам, реванш сўрамас эдим»

Алекс Перрейра берган баёнотида оғир вазн тоифасидаги жанг унга жуда маъқул келганини ва ўзини бу вазнда жуда эркин ҳис қилаётганини очиқ баён этди. Унинг сўзларига кўра, жисмоний ҳолати энг юқори даражада:

«Бир неча кун ичида UFC раҳбарияти билан музокаралар столига ўтирамиз ва улар бизга қандай вариантларни таклиф қилишини кўриб чиқамиз. Ҳозирги асосий режамиз — айнан мана шу вазн тоифасида қолиш. Чунки Сирил Ганга қарши кечган сўнгги жангда ўзимни шу қадар аъло даражада ҳис қилдимки, ҳатто раундлар оралиғидаги қисқа танаффус вақтида стулга ўтириб дам олишга ҳам эҳтиёж сезмадим. Агар бу вазнда бирор-бир ноқулайлик ҳис қилганимда, ҳозир бу ерда ўтириб, ундан қайта жанг талаб қилмаган бўлардим», — дея таъкидлади бразилиялик спортчи.

Алекс ўзининг ушбу қатъияти орқали Сирил Ган билан орадаги тугалланмаган ҳисоб-китобни охирига етказиб қўйиш иштиёқида эканини яққол намоён қилди.

60 кунлик чеклов ва кузги қайтиш

Спортчининг мухлислари учун ушбу реванш жангини бир оз кутишга тўғри келади. Чунки Перрейра ўзининг бошқа бир эксклюзив интервьюсида сўнгги шиддатли тўқнашувдан кейин тиббий комиссия томонидан анъанавий 60 кунлик тиббий чеклов (дисквалификация) олганини маълум қилган. Бундай тартиб жангчиларнинг соғлиғини тиклаш ва тўлиқ дам олишларини таъминлаш мақсадида қўлланилади. Олинган ушбу чеклов муддатини инобатга олган ҳолда, бразилиялик «йиртқич» октагонга жорий йилнинг сентябрь ойида қайтишни мўлжалламоқда.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Алекс Перрейранинг оғир вазнда қолиш қарори ушбу вазн тоифасидаги рақобатни янада кучайтириши аниқ. Сирил Ганга қарши бўлажак эҳтимолий реванш эса куз фаслининг энг қайноқ ва кутилган спорт воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиздир. Жисмоний жиҳатдан ўзига тўлиқ ишонган Перрейранинг стулга ўтирмай жанг қилиши унинг юқори спорт формасида эканидан далолат беради. Сентябрда бизни ҳақиқий октагон жанги кутмоқда. Иккала спортчига ҳам омад тилаймиз!

UFC оламининг энг сўнгги инсайдлари, жангчиларнинг яширин музокаралари ва спорт дунёсининг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиДитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди