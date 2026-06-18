Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчи
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг энг ёрқин ва шиддатли юлдузларидан бири, бразилиялик машҳур спортчи Алекс Перрейра ўзининг кейинги режалари билан ўртоқлашди. Октагондаги матонати ва кучли зарбалари билан мухлислар меҳрини қозонган жангчи оғир вазн тоифасини тарк этмоқчи эмаслигини ҳамда франциялик кучли рақиб Сирил Ганга қарши такрорий баҳс (реванш) ўтказиш ниятида эканини маълум қилди.
Ушбу баёнот UFC ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Чунки икки нафар топ-жангчининг эҳтимолий тўқнашуви яна бир бор унутилмас спорт шоусини ваъда қилмоқда.
Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали бразилиялик чемпионнинг ҳозирги жисмоний ҳолати, UFC билан музокаралар муддати ва октагонга қайтиш вақти билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Навбатдаги муҳим музокаралар
Спортчининг жисмоний ҳолати
Октагонга қайтиш муддати
• Бир неча кундан сўнг:
UFC раҳбарияти билан расмий учрашув ва янги таклифлар муҳокамаси.
• Аъло даражада: Жанг пайтидаги танаффусларда ҳатто стулга ўтирмайдиган даражада тетик.
• Сентябрь ойи: 60 кунлик тиббий чекловдан (дисквалификация) сўнг.
Перрейра: «Ўзимни ёмон ҳис қилсам, реванш сўрамас эдим»
Алекс Перрейра берган баёнотида оғир вазн тоифасидаги жанг унга жуда маъқул келганини ва ўзини бу вазнда жуда эркин ҳис қилаётганини очиқ баён этди. Унинг сўзларига кўра, жисмоний ҳолати энг юқори даражада:
«Бир неча кун ичида UFC раҳбарияти билан музокаралар столига ўтирамиз ва улар бизга қандай вариантларни таклиф қилишини кўриб чиқамиз. Ҳозирги асосий режамиз — айнан мана шу вазн тоифасида қолиш. Чунки Сирил Ганга қарши кечган сўнгги жангда ўзимни шу қадар аъло даражада ҳис қилдимки, ҳатто раундлар оралиғидаги қисқа танаффус вақтида стулга ўтириб дам олишга ҳам эҳтиёж сезмадим. Агар бу вазнда бирор-бир ноқулайлик ҳис қилганимда, ҳозир бу ерда ўтириб, ундан қайта жанг талаб қилмаган бўлардим», — дея таъкидлади бразилиялик спортчи.
Алекс ўзининг ушбу қатъияти орқали Сирил Ган билан орадаги тугалланмаган ҳисоб-китобни охирига етказиб қўйиш иштиёқида эканини яққол намоён қилди.
60 кунлик чеклов ва кузги қайтиш
Спортчининг мухлислари учун ушбу реванш жангини бир оз кутишга тўғри келади. Чунки Перрейра ўзининг бошқа бир эксклюзив интервьюсида сўнгги шиддатли тўқнашувдан кейин тиббий комиссия томонидан анъанавий 60 кунлик тиббий чеклов (дисквалификация) олганини маълум қилган. Бундай тартиб жангчиларнинг соғлиғини тиклаш ва тўлиқ дам олишларини таъминлаш мақсадида қўлланилади. Олинган ушбу чеклов муддатини инобатга олган ҳолда, бразилиялик «йиртқич» октагонга жорий йилнинг сентябрь ойида қайтишни мўлжалламоқда.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Алекс Перрейранинг оғир вазнда қолиш қарори ушбу вазн тоифасидаги рақобатни янада кучайтириши аниқ. Сирил Ганга қарши бўлажак эҳтимолий реванш эса куз фаслининг энг қайноқ ва кутилган спорт воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиздир. Жисмоний жиҳатдан ўзига тўлиқ ишонган Перрейранинг стулга ўтирмай жанг қилиши унинг юқори спорт формасида эканидан далолат беради. Сентябрда бизни ҳақиқий октагон жанги кутмоқда. Иккала спортчига ҳам омад тилаймиз!
UFC оламининг энг сўнгги инсайдлари, жангчиларнинг яширин музокаралари ва спорт дунёсининг қайноқ хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!
…