Марк Кукуреля нима учун Реал Мадридни танлаганини очиқлади: Моуриньюнинг қўнғироғи
Испания терма жамоаси ва Челси клубининг собиқ ҳимоячиси Марк Кукуреля кутилмаганда Реал Мадрид сафига ўтгани борасидаги тафсилотлар билан ўртоқлашди. 27 ёшли футболчи ўзининг Барселона академияси — Ла Масиа билан боғлиқлигига қарамай, нима учун айнан "қироллик клуби" таклифини қабул қилганини тушунтириб берди. Ушбу трансфер жаҳон футболи жамоатчилиги учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эл Мундо нашрига берган интервюсида Кукуреля ушбу трансферда Жозе Моуринью муҳим рол ўйнаганини таъкидлади. Маълум бўлишича, 52 миллион фунт стерлинг эвазига амалга ошган ушбу келишувдан аввал португалиялик мутахассис футболчи билан шахсан боғланган. Моуринью ҳимоячига ўз ишончини билдириб, уни Мадридда кутаётганини айтган.
Моуринью билан суҳбат ва трансфер тезлигиКукурелянинг сўзларига кўра, Жозе Моуринью у билан суҳбатда Мадрид клубининг буюклиги ва унинг жамоага мослашиши осон кечишини таъкидлаган. "У мен билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини, Реал Мадрид ажойиб клуб эканини айтди. Шунингдек, ЖЧ-2026 турнирида муваффақиятли қатнашишимни тилаб, Мадридда кўришишимизни билдирди", — дейди футболчи.
Трансфер жараёни ҳайратланарли даражада тез кечган. Кукурелянинг айтишича, барча музокаралар ва ҳужжат ишларига бор-йўғи бир ярим ёки икки кун вақт кетган. Футболчи Испания терма жамоаси лагерида бўлганида ушбу жараён якунлангани унга ортиқча босиmsиз бор эътиборини жаҳон чемпионатига қаратиш имконини берган.
Барселона ўтмиши ва янги чорловБарселона тарбияланувчиси бўлишига қарамай, Кукуреля Реал Мадрид таклифини рад этишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг фикрича, дунёнинг энг кўп Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган клубида тўп тепиш — ҳар бир футболчининг орзуси. Ҳимоячи ўз қароридан заррача афсусда эмаслигини ва профессионал фаолиятида янги босқич бошланганини қайд этди.
"Болалигимда катта жамоаларда ўйнашни орзу қилардим ва Реал Мадрид шубҳасиз уларнинг энг асосийсидир. Мухлислар менинг ўтмишимни тушунишларига умид қиламан, чунки ҳаёт турли босқичлардан иборат. Мен бу ерда совринлар ютишни ва жамоа муваффақиятларига ҳисса қўшишни истайман", — дея қўшимча қилди Марк Кукуреля.
Ушбу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футболида катта шов-шувга сабаб бўлди. Кукуреля эндиликда Жозе Моуринью қўл остида Реал Мадрид ҳимоя чизиғини кучайтириши кутилмоқда. Мадридликлар ушбу трансфер орқали чап қанот ҳимоясидаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган.
…