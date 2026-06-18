Марк Кукуреля нима учун Реал Мадридни танлаганини очиқлади: Моуриньюнинг қўнғироғи

·37·Спорт
Марк Кукуреля нима учун Реал Мадридни танлаганини очиқлади: Моуриньюнинг қўнғироғи

Испания терма жамоаси ва Челси клубининг собиқ ҳимоячиси Марк Кукуреля кутилмаганда Реал Мадрид сафига ўтгани борасидаги тафсилотлар билан ўртоқлашди. 27 ёшли футболчи ўзининг Барселона академияси — Ла Масиа билан боғлиқлигига қарамай, нима учун айнан "қироллик клуби" таклифини қабул қилганини тушунтириб берди. Ушбу трансфер жаҳон футболи жамоатчилиги учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Мундо нашрига берган интервюсида Кукуреля ушбу трансферда Жозе Моуринью муҳим рол ўйнаганини таъкидлади. Маълум бўлишича, 52 миллион фунт стерлинг эвазига амалга ошган ушбу келишувдан аввал португалиялик мутахассис футболчи билан шахсан боғланган. Моуринью ҳимоячига ўз ишончини билдириб, уни Мадридда кутаётганини айтган.

Моуринью билан суҳбат ва трансфер тезлиги

Кукурелянинг сўзларига кўра, Жозе Моуринью у билан суҳбатда Мадрид клубининг буюклиги ва унинг жамоага мослашиши осон кечишини таъкидлаган. "У мен билан ишлашни интиқлик билан кутаётганини, Реал Мадрид ажойиб клуб эканини айтди. Шунингдек, ЖЧ-2026 турнирида муваффақиятли қатнашишимни тилаб, Мадридда кўришишимизни билдирди", — дейди футболчи.

Трансфер жараёни ҳайратланарли даражада тез кечган. Кукурелянинг айтишича, барча музокаралар ва ҳужжат ишларига бор-йўғи бир ярим ёки икки кун вақт кетган. Футболчи Испания терма жамоаси лагерида бўлганида ушбу жараён якунлангани унга ортиқча босиmsиз бор эътиборини жаҳон чемпионатига қаратиш имконини берган.

Барселона ўтмиши ва янги чорлов

Барселона тарбияланувчиси бўлишига қарамай, Кукуреля Реал Мадрид таклифини рад этишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг фикрича, дунёнинг энг кўп Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган клубида тўп тепиш — ҳар бир футболчининг орзуси. Ҳимоячи ўз қароридан заррача афсусда эмаслигини ва профессионал фаолиятида янги босқич бошланганини қайд этди.

"Болалигимда катта жамоаларда ўйнашни орзу қилардим ва Реал Мадрид шубҳасиз уларнинг энг асосийсидир. Мухлислар менинг ўтмишимни тушунишларига умид қиламан, чунки ҳаёт турли босқичлардан иборат. Мен бу ерда совринлар ютишни ва жамоа муваффақиятларига ҳисса қўшишни истайман", — дея қўшимча қилди Марк Кукуреля.

Ушбу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футболида катта шов-шувга сабаб бўлди. Кукуреля эндиликда Жозе Моуринью қўл остида Реал Мадрид ҳимоя чизиғини кучайтириши кутилмоқда. Мадридликлар ушбу трансфер орқали чап қанот ҳимоясидаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган.

Реал МадридЖозе МоуриньюМарк КукуреляТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Файзуллаев XXI аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Файзуллаев XXI аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Бугун, 11:53Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Бугун, 11:44Арсенал ва PSJ ҳужумчиси Брэдли Барколя: Лондонликлар трансфер пойгасида пешқадамАрсенал ва PSJ ҳужумчиси Брэдли Барколя: Лондонликлар трансфер пойгасида пешқадамБугун, 10:59Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиРасман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 10:16Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиБугун, 10:16Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди