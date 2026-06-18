Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилди

·0·Спорт
Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати стартида Хорватия дарвозасига иккита гол урганига қарамай, таниқли эксперт Дитмар Ҳаманн унинг юқори даражадаги ўйинларда ҳал қилувчи рол ўйнашига шубҳа билдирди. Германия терма жамоаси ва Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Кейн ҳали ҳам элит рақибларга қарши ўзини кўрсатиши кераклигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтаётган мундиалнинг гуруҳ босқичидаги 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ҳаманн РТE Sport телеканалига берган интервюсида 32 ёшли ҳужумчининг имкониятларини паст баҳолади. Унинг фикрича, Гарри Кейн гуруҳ ўйинларида кучсизроқ жамоаларга гол уришга одатланган, бироқ плей-оффнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоани етаклай олиши сўроқ остида қолмоқда.

“У гуруҳ босқичларида кўп гол уради — Тунис, Панама ёки Колумбия дарвозасига. Аммо у жамоа сардори ва плей-оффда гол уриши шарт. Мен унинг Франция ёки Бразилия каби грандларга қарши нималарга қодирлигини кўрмоқчиман. Ҳозирча унинг бу даражада эканлигига ишончим комил эмас”, дея таъкидлади Ҳаманн Goal.com нашри келтирган маълумотларга кўра.

Тезлик ва тактик чекловлар

Ҳаманн нафақат статистикага, балки ҳужумчининг тактик жиҳатларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси плей-оффда қарши ҳужумга таянадиган ўйинларда Кейннинг тезлиги пастлиги туфайли муаммоларга дуч келиши мумкин.

“Унинг якуний зарбаси дунёда энг яхшиси бўлиши мумкин, аммо замонавий футболда, айниқса турнирнинг кечки босқичларида тезлик жуда муҳим. Кейн эса бу сифатга эга эмас. Бавария таркибида ҳар қандай марказий ҳужумчи гол уради, чунки улар барибир чемпион бўлишади. Мен ушбу турнирда Кейндан кўра бошқа ҳужумчиларни афзал кўрган бўлардим”, дейди германиялик собиқ футболчи.

Шунга қарамай, Гарри Кейн Хорватияга қарши ўйинда ўз маҳоратини намойиш этди. У дастлаб пеналтидан унумли фойдаланган бўлса, кейинчалик боши билан аниқ зарба йўллаб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Бу голлар орқали у Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказиб, афсонавий Гари Линекернинг рекордини янгилади.

Ҳозирда Кейн тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд билан бир қаторда бормоқда. Улардан фақатгина Жазоирга қарши ўйинда ҳет-трик қайд этган Лионель Месси олдинда жойлашган. Англиялик мухлислар Кейннинг бу натижалари Ҳаманн каби танқидчиларнинг фикрларини ўзгартиришига умид қилишмоқда.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қиладиБугун, 16:26Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Бугун, 15:51Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди