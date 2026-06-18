Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирланди
АҚШнинг Техас штатида давлат тизимларига қилинган йирик киберҳужум натижасида 3 миллиондан ортиқ фуқаронинг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига ўтиб кетди. Штат бош прокуратураси берган маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса жорий йил давомида минтақада кузатилган энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳолатларидан бири сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳужум нишони Техас боғлар ва ёввойи табиат департаменти (Техас Паркс & Вилдлифе) бўлиб, хакерлар овчилик ва балиқ овлаш лицензияларини сотиш билан шуғулланувчи ташқи вендор (хизмат кўрсатувчи компания) тизимига киришга муваффақ бўлишган. Мазкур тизим орқали штат аҳолиси ва меҳмонлари тегишли рухсатномаларни расмийлаштириб келишган.
Хавфсизлик тизимидаги заифлик ва ўғирланган маълумотларTechCrunch нашри хабарига кўра, кибержиноятчилар нафақат ҳайдовчилик гувоҳномалари ва паспорт рақамларини, балки фойдаланувчиларнинг электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ҳамда яшаш манзилларини ҳам қўлга киритишган. Бундай маълумотларнинг очиқланиши келгусида шахсий маълумотларни ўғирлаш ва турли молиявий фирибгарликлар учун замин яратиши мумкин.
Департамент вакиллари киберхавфсизлик бўлими ҳодисани яқинда аниқлаганини маълум қилди, бироқ ҳужум айнан қачон содир бўлгани ва унинг табиатига оид аниқ тафсилотлар ҳозирча очиқланмаяпти. Шунингдек, маълумотлар базасига масъул бўлган вендорнинг номи ҳам сир тутилмоқда.
Ҳозирча хакерлар томонидан бирон-бир талаб қўйилгани ёки ўғирланган маълумотлар сотувга чиқарилгани ҳақида расмий маълумот йўқ. Техас ҳукумати жабрланган фуқароларни огоҳлантириш ва киберҳужум оқибатларини бартараф этиш чораларини кўраётганини билдирган.
Глобал киберхавфсизлик муаммолариУшбу воқеа давлат идоралари ва учинчи томон хизмат кўрсатувчи провайдерлари ўртасидаги маълумотлар алмашинуви қанчалик заиф бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Ўзбекистон шароитида ҳам рақамлаштириш жараёнлари жадал кетаётган бир пайтда, шахсий маълумотлар базасини ҳимоя қилиш ва халқаро киберхавфсизлик стандартларига риоя этиш долзарб аҳамиятга эга.
Экспертларнинг таъкидлашича, Техасдаги каби ҳодисалар кўпинча тизимдаги эскирган дастурий таъминот ёки инсон омили сабабли юзага келади. Ҳозирда АҚШ федерал хизматлари ҳодиса юзасидан суриштирув ишларини давом эттирмоқда.
…