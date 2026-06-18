Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқлади

·8·Маданият
Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқлади

Британиялик машҳур актёр Том Ҳолланд севгилиси — америкалик актриса Зендая билан расман турмуш қурганини тасдиқлади. У Esquire нашрига берган интервьюсида иккови энди расман эр-хотин эканини маълум қилди.

Юлдузли жуфтликнинг тўйи ҳақидаги миш-мишлар анча вақтдан бери ижтимоий тармоқларда тарқалиб келаётган эди. Интернетда гўёки уларнинг Италиядаги Комо кўли бўйида ўтказилган тўй маросимидан олинган суратлар ҳам пайдо бўлган.

Ушбу тасвирларда Зендая келинлик либоси ва фатада, Том Ҳолланд эса қўлида шампан шишаси билан акс этган. Кейинчалик эса мазкур суратлар сунъий интеллект ёрдамида яратилгани маълум бўлди.

Tom Holland va Zendaya tadbirda yonma-yon tushib turibdi.

Шунга қарамай, никоҳ маросими ҳақиқатан ҳам бўлиб ўтган. Журналистлар актёрдан қариндошларига сохта тўй суратлари ҳақида изоҳ беришга тўғри келган-келмаганини сўраганида, у қисқача жавоб қайтарган.

«Йўқ, чунки уларнинг барчаси ўша ерда эди», — деган Том Ҳолланд.

Бироқ актёр тўйнинг бошқа тафсилотларини ошкор қилишни истамаган. Унинг таъкидлашича, шахсий ҳаётини омма билан бўлишиш нияти йўқ.

Том Ҳолланд ва Зендаянинг муҳаббат тарихи 2016 йилда “Ўргимчак одам: Уйга қайтиш” фильмини суратга олиш жараёнида бошланган. Улар узоқ вақт муносабатларини сир сақлаб келган ва кейинчалик севгили эканини яширмай қўйган.

Айни пайтда Ҳолланд рафиқасини ҳаётидаги энг катта таянчи деб ҳисоблашини ҳам яширмаяпти.

Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқлади

«Мен ўз инсонимни топдим. У менинг энг яқин дўстим. Унинг ёнида бўлганимда ўзимни дунёдаги энг бахтли инсондай ҳис қиламан. Ҳаётимда ҳеч қачон бунчалик хавфсизлик ва қўллаб-қувватлашни ҳис қилмаганман», — деди актёр.

Шу билан бирга, Том Ҳолланд янги лойиҳалар устида ишлашда давом этмоқда. Июль ойининг охирида томошабинлар “Ўргимчак одам: бутунлай янги кун” фильмини томоша қилиш имкониятига эга бўлишади.

Том ХолландЗендаяЭскуиреИталияЧеловек-паук: Возвращение домой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )Бугун, 12:09Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Бугун, 10:51Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 09:52“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)Бугун, 09:41Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Бугун, 08:2298 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолганБугун, 08:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...