Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқда

·0·Спорт
Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқда

Жаҳон чемпионати-2026 гуруҳ босқичининг илк турида Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Англия терма жамоаси мухлислари асосий юлдузларнинг саломатлиги борасида жиддий хавотирга тушиб қолган эди. Бироқ жамоа бош мураббийи Томас Тухель Гана билан бўладиган муҳим ўйин олдидан барча шубҳаларга чек қўйди. Жамоа сардори Гарри Кейн ва ярим ҳимоячи Деклан Рисе навбатдаги баҳсда иштирок этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган Техасдаги баҳсда Гарри Кейн дубл қайд этиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшган эди. Бироқ ўйиндан сўнг ҳужумчининг чап оёғи боғланган ҳолда кўриниши унинг жароҳат олгани ҳақидаги миш-мишларни болатди. Шунингдек, Деклан Рисе баҳснинг 72-дақиқасида ўзини ноқулай ҳис қилгани сабабли майдонни тарк этган эди.

Тиббий штаб хулосаси ва мураббий изоҳи

Англия терма жамоаси тиббий ходимлари ўтказган текширувлар натижасида Гарри Кейннинг оёғидаги муаммо жиддий эмаслиги, бу шунчаки мушаклардаги толиқиш (судорги) билан боғлиқлиги аниқланди. Деклан Рисенинг алмаштирилиши эса шунчаки эҳтиёт чораси бўлиб чиққан. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчиларнинг ҳолати Гана билан ўйинда қатнашиш учун тўлиқ имкон беради.

Томас Тухель ўйиндан кейинги матбуот анжуманида вазиятга ойдинлик киритиб ўтди. "Деклан бел қисмида ва тизза ости пайларида бироз ноқулайлик сезаётганини айтди. Биз ҳисобда олдинда бораётганимиз сабабли таваккал қилишни истамадик ва уни ҳимоя қилиш учун майдондан олдик. Ўйиндан сўнг у ўзини яхши ҳис қилаётганини тасдиқлади, хавотирга ўрин йўқ", — деди германиялик мутахассис.

Ушбу янгилик Англия учун жуда муҳим, чунки Гарри Кейн Тухель ҳужум чизиғининг марказий фигураси бўлиб қолмоқда. Унинг гол сезиш қобилияти ва етакчилик хислатлари Ганага қарши кечадиган баҳсда уч очкони қўлга киритиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Шунингдек, Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ҳам жамоа ўйинининг "двигатели" ҳисобланади. У Хорватия билан баҳсда нафақат ҳимоя ва ҳужумни боғлади, балки бурчакдан тўп узатиб, Кейннинг иккинчи голига ассистентлик ҳам қилди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги Англиянинг устунлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир.

Англия терма жамоаси айни дамда гуруҳда етакчилик қилмоқда ва Гана устидан қозонилган ғалаба уларни муддатидан олдин плей-офф босқичига олиб чиқиши мумкин. Мухлислар ва мутахассислар Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар"дан ушбу турнирда чемпионликни кутишмоқда.

АнглияГарри КейнДеклан РисеТомас ТухельЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиБугун, 11:52Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиМексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 09:02Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Бугун, 07:53Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди