Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...
Германия Федерал Президенти Франк-Валтер Штайнмаернинг мамлакатимизга расмий ташрифи доирасида икки давлат ўртасидаги маданий ва ижтимоий алоқаларни янада мустаҳкамловчи муҳим учрашув бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси Биринчи хоними Зироат Мирзиёева ва Германия Биринчи хоними Элке Бюденбендер ўртасида самимий ва дўстона суҳбат ташкил этилди.
Ушбу самимий мулоқотнинг мантиқий давоми сифатида, давлат раҳбарларининг рафиқалари Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳузуридаги Халқаро инклюзив хабга ташриф буюрдилар.
Тенг имкониятлар ва замонавий таълим макони
Олий мартабали меҳмонга хабнинг жамиятда инклюзивликни таъминлаш ва ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қамровли фаолияти атрофлича тақдим этилди. Марказ асосан қуйидаги муҳим йўналишларда иш олиб бормоқда:
Инклюзив касбий таълим: Ногиронлиги бўлган шахслар ва ёшларнинг замонавий, жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашувчи касбларни эгаллаши учун шароит яратиш.
Замонавий технологиялар: Ўқув жараёнига илғор таълим технологиялари ва интерфаол методларни фаол жорий этиш.
Меҳнат бозорига мослашиш: Ёшларни бугунги кунда энг харидоргир ва талаб юқори бўлган кўникмаларга ўргатиш.
Устахоналар ва жонли мулоқот
Ташриф давомида Биринчи хонимлар шунчаки тақдимот билан чекланиб қолмай, хабнинг ўқув устахоналари ва бу ерда ҳаётга татбиқ этилаётган амалий лойиҳалар билан яқиндан танишдилар.
Энг эътиборли жиҳати, Зироат Мирзиёева ва Элке Бюденбендер марказда таҳсил олаётган ўқувчилар билан бевосита, самимий мулоқотда бўлиб, уларнинг машғулотлари ва келажакдаги режалари билан қизиқдилар.
Германия Биринчи хоними Элке Бюденбендернинг эътирофи:
Ўзбекистонда инклюзив жамиятни шакллантириш, касбий таълим тизимини тубдан ривожлантириш ва ёшлар учун имкониятлар чегарасини кенгайтириш борасида олиб борилаётган амалий ва тизимли ишлар таҳсинга лойиқ ва юқори баҳоланиши шарт.
Ушбу ташриф Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги ижтимоий ҳимоя ва инклюзив таълим соҳасидаги тажриба алмашинувини янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.
…