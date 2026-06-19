Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...

·0·Ўзбекистон
Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...

Германия Федерал Президенти Франк-Валтер Штайнмаернинг мамлакатимизга расмий ташрифи доирасида икки давлат ўртасидаги маданий ва ижтимоий алоқаларни янада мустаҳкамловчи муҳим учрашув бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси Биринчи хоними Зироат Мирзиёева ва Германия Биринчи хоними Элке Бюденбендер ўртасида самимий ва дўстона суҳбат ташкил этилди.

Ушбу самимий мулоқотнинг мантиқий давоми сифатида, давлат раҳбарларининг рафиқалари Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳузуридаги Халқаро инклюзив хабга ташриф буюрдилар.

Тенг имкониятлар ва замонавий таълим макони

Олий мартабали меҳмонга хабнинг жамиятда инклюзивликни таъминлаш ва ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қамровли фаолияти атрофлича тақдим этилди. Марказ асосан қуйидаги муҳим йўналишларда иш олиб бормоқда:

  • Инклюзив касбий таълим: Ногиронлиги бўлган шахслар ва ёшларнинг замонавий, жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашувчи касбларни эгаллаши учун шароит яратиш.

  • Замонавий технологиялар: Ўқув жараёнига илғор таълим технологиялари ва интерфаол методларни фаол жорий этиш.

  • Меҳнат бозорига мослашиш: Ёшларни бугунги кунда энг харидоргир ва талаб юқори бўлган кўникмаларга ўргатиш.

Устахоналар ва жонли мулоқот

Ташриф давомида Биринчи хонимлар шунчаки тақдимот билан чекланиб қолмай, хабнинг ўқув устахоналари ва бу ерда ҳаётга татбиқ этилаётган амалий лойиҳалар билан яқиндан танишдилар.

Энг эътиборли жиҳати, Зироат Мирзиёева ва Элке Бюденбендер марказда таҳсил олаётган ўқувчилар билан бевосита, самимий мулоқотда бўлиб, уларнинг машғулотлари ва келажакдаги режалари билан қизиқдилар.

Германия Биринчи хоними Элке Бюденбендернинг эътирофи:

Ўзбекистонда инклюзив жамиятни шакллантириш, касбий таълим тизимини тубдан ривожлантириш ва ёшлар учун имкониятлар чегарасини кенгайтириш борасида олиб борилаётган амалий ва тизимли ишлар таҳсинга лойиқ ва юқори баҳоланиши шарт.

Ушбу ташриф Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги ижтимоий ҳимоя ва инклюзив таълим соҳасидаги тажриба алмашинувини янги босқичга олиб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Бугун, 12:13Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаКеча, 22:00Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиКеча, 12:54Абдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиАбдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди17.06, 19:50Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиЭртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади17.06, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган