Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!
Дунёнинг энг нуфузли консалтинг компанияларидан бири — Boston Consulting Group (BCG) ўзининг навбатдаги глобал тадқиқоти натижаларини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳри урбанизация ва жадал ривожланиш суръатлари бўйича жаҳон мегаполислари орасида ҳақиқий сенсация қайд этди.
"Ўзгаришлар тезлиги" (Rate of Change) йўналишида Тошкент дунёнинг юзлаб йирик шаҳарларини ортда қолдириб, фақатгина иккита йирик глобал марказдан кейин учинчи ўринни эгаллади:
Шенчжен (Хитой)
Ар-Риёд (Саудия Арабистони)
Тошкент (Ўзбекистон)
Шаҳарлар қайси мезонлар асосида баҳоланди?
BCG экспертлари замонавий мегаполисларнинг ривожланиш динамикасини қуйидаги учта асосий устувор йўналиш бўйича таҳлил қилдилар:
Ҳаёт сифати даражаси: Аҳоли учун яратилаётган қулайликлар, ижтимоий соҳа ва яшаш шароитларининг яхшиланиши.
Иқтисодий истиқболлар: Шаҳарнинг молиявий барқарорлиги, янги лойиҳалар ва иш ўринлари яратиш салоҳияти.
Рақамли мулоқот: Аҳоли ва бизнес вакилларининг давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги ҳамда бюрократиянинг камайтирилиши.
Тошкент муваффақиятининг учта асосий устуни
Халқаро экспертлар Ўзбекистон пойтахтининг қисқа фурсатда бундай юқори маррани банд этишини қуйидаги омиллар билан изоҳлашмоқда:
Инфратузилманинг жадал янгиланиши: Шаҳар транспорти тизими, йўл-коммуникация тармоқлари, замонавий турар жой ва бизнес мажмуаларининг қурилиши ҳамда яшил ҳудудларнинг кенгайтирилиши.
Давлат хизматларининг рақамлаштирилиши: Инсон омилини камайтирадиган онлайн платформаларнинг ишга туширилиши ва шаҳар бошқарувига рақамли технологияларнинг фаол жорий этилиши.
Инвестициявий жозибадорлик: Хорижий ва маҳаллий капитал учун қулай муҳит яратилгани сабабли Тошкентнинг Марказий Осиёдаги йирик бизнес хабларидан бирига айланиб бораётгани.
Халқаро таҳлилчиларнинг якуний хулосаси:
Тошкентнинг ушбу глобал рейтингда кучли учликдан жой олиши — сўнгги йилларда пойтахтда амалга оширилаётган тизимли ислоҳотларнинг халқаро майдондаги муҳим эътирофидир. Шаҳар нафақат ўз тарихий жозибасини сақлаб қолмоқда, балки замонавий технологиялар ва йирик инвестициялар жамланган глобал мегаполис сифатида ўз қиёфасини тубдан янгиламоқда.
…