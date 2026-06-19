Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!

·0·Ўзбекистон
Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!

Дунёнинг энг нуфузли консалтинг компанияларидан бири — Boston Consulting Group (BCG) ўзининг навбатдаги глобал тадқиқоти натижаларини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳри урбанизация ва жадал ривожланиш суръатлари бўйича жаҳон мегаполислари орасида ҳақиқий сенсация қайд этди.

"Ўзгаришлар тезлиги" (Rate of Change) йўналишида Тошкент дунёнинг юзлаб йирик шаҳарларини ортда қолдириб, фақатгина иккита йирик глобал марказдан кейин учинчи ўринни эгаллади:

  1. Шенчжен (Хитой)

  2. Ар-Риёд (Саудия Арабистони)

  3. Тошкент (Ўзбекистон)

Шаҳарлар қайси мезонлар асосида баҳоланди?

BCG экспертлари замонавий мегаполисларнинг ривожланиш динамикасини қуйидаги учта асосий устувор йўналиш бўйича таҳлил қилдилар:

  • Ҳаёт сифати даражаси: Аҳоли учун яратилаётган қулайликлар, ижтимоий соҳа ва яшаш шароитларининг яхшиланиши.

  • Иқтисодий истиқболлар: Шаҳарнинг молиявий барқарорлиги, янги лойиҳалар ва иш ўринлари яратиш салоҳияти.

  • Рақамли мулоқот: Аҳоли ва бизнес вакилларининг давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги ҳамда бюрократиянинг камайтирилиши.

Тошкент муваффақиятининг учта асосий устуни

Халқаро экспертлар Ўзбекистон пойтахтининг қисқа фурсатда бундай юқори маррани банд этишини қуйидаги омиллар билан изоҳлашмоқда:

  • Инфратузилманинг жадал янгиланиши: Шаҳар транспорти тизими, йўл-коммуникация тармоқлари, замонавий турар жой ва бизнес мажмуаларининг қурилиши ҳамда яшил ҳудудларнинг кенгайтирилиши.

  • Давлат хизматларининг рақамлаштирилиши: Инсон омилини камайтирадиган онлайн платформаларнинг ишга туширилиши ва шаҳар бошқарувига рақамли технологияларнинг фаол жорий этилиши.

  • Инвестициявий жозибадорлик: Хорижий ва маҳаллий капитал учун қулай муҳит яратилгани сабабли Тошкентнинг Марказий Осиёдаги йирик бизнес хабларидан бирига айланиб бораётгани.

Халқаро таҳлилчиларнинг якуний хулосаси:

Тошкентнинг ушбу глобал рейтингда кучли учликдан жой олиши — сўнгги йилларда пойтахтда амалга оширилаётган тизимли ислоҳотларнинг халқаро майдондаги муҳим эътирофидир. Шаҳар нафақат ўз тарихий жозибасини сақлаб қолмоқда, балки замонавий технологиялар ва йирик инвестициялар жамланган глобал мегаполис сифатида ўз қиёфасини тубдан янгиламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаКеча, 22:00Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиКеча, 12:54Абдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиАбдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди17.06, 19:50Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиЭртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади17.06, 18:41Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзлади17.06, 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган