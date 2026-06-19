ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилди

Футбол оламидаги энг нуфузли нашрлардан бири ҳисобланган «Goal» спорт портали 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1-туридан сўнг турнир ғолиблигига асосий даъвогарлар рейтингини (Power Rankings) янгилади.

Унга кўра, амалдаги дунё чемпиони — Аргентина терма жамоаси илк турда Жазоир устидан қозонилган ишончли ғалабадан (3:0) сўнг ўз пешқадамлигини сақлаб қолди. Лионел Месси бошчилигидаги "альбиселесте" ҳамон мусобақанинг энг асосий фаворити бўлиб турибди.

ЖЧ-2026 ғолиблигига даъвогар Топ-10 терма жамоа:

Ўрин

Терма жамоа

Статус ва турнирдаги ҳолати

1

Аргентина

Амалдаги чемпион, илк турда Жазоирни мағлуб этди (3:0)

2

Франция

Сўнгги йиллардаги энг барқарор ва кучли таркиб

3

Англия

Юлдузли таркибга эга асосий даъвогарлардан бири

4

Испания

Техник ва тезкор футбол намойиш этаётган жамоа

5

Германия

Кюрасао устидан қозонилган йирик ғалабадан (7:1) сўнг юқори ўринда

6

Португалия

Ёш ва тажрибали футболчиларнинг ажойиб баланси

7

Бразилия

Ҳар доим чемпионлик учун курашадиган "пентакампеонлар"

8

Марокаш

Африка қитъасининг айни дамдаги энг хавфли вакили

9

Норвегия

Топ-10 ликдаги энг кутилмаган ва диққатга сазовор жамоа

10

Нидерландия

Европанинг кучли тактик интизомга эга вакили

Спорт таҳлилчиларининг эътиборини тортган жиҳатлар:

Рейтингнинг юқори қисмида анъанавий грандлар (Аргентина, Франция, Англия) жой олган бўлса-да, Марокаш ва айниқса Норвегия терма жамоаларининг кучли ўнталикдан жой олиши жорий Мундиалда кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгарганидан далолат беради. Эндиликда грандлар фақат ўз номи эвазига осон ғалаба қозона олмайдиган давр келди.

Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Сизнингча, ушбу кучли ўнталикдан қайси жамоа якунда кубокни боши устида баланд кўтаради? Мундиал кундаликлари ва энг сўнгги инсайдларни биз билан кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиМексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 09:02Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Бугун, 07:53Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди