ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилди
Футбол оламидаги энг нуфузли нашрлардан бири ҳисобланган «Goal» спорт портали 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1-туридан сўнг турнир ғолиблигига асосий даъвогарлар рейтингини (Power Rankings) янгилади.
Унга кўра, амалдаги дунё чемпиони — Аргентина терма жамоаси илк турда Жазоир устидан қозонилган ишончли ғалабадан (3:0) сўнг ўз пешқадамлигини сақлаб қолди. Лионел Месси бошчилигидаги "альбиселесте" ҳамон мусобақанинг энг асосий фаворити бўлиб турибди.
ЖЧ-2026 ғолиблигига даъвогар Топ-10 терма жамоа:
Ўрин
Терма жамоа
Статус ва турнирдаги ҳолати
1
Аргентина
Амалдаги чемпион, илк турда Жазоирни мағлуб этди (3:0)
2
Франция
Сўнгги йиллардаги энг барқарор ва кучли таркиб
3
Англия
Юлдузли таркибга эга асосий даъвогарлардан бири
4
Испания
Техник ва тезкор футбол намойиш этаётган жамоа
5
Германия
Кюрасао устидан қозонилган йирик ғалабадан (7:1) сўнг юқори ўринда
6
Португалия
Ёш ва тажрибали футболчиларнинг ажойиб баланси
7
Бразилия
Ҳар доим чемпионлик учун курашадиган "пентакампеонлар"
8
Марокаш
Африка қитъасининг айни дамдаги энг хавфли вакили
9
Норвегия
Топ-10 ликдаги энг кутилмаган ва диққатга сазовор жамоа
10
Нидерландия
Европанинг кучли тактик интизомга эга вакили
Спорт таҳлилчиларининг эътиборини тортган жиҳатлар:
Рейтингнинг юқори қисмида анъанавий грандлар (Аргентина, Франция, Англия) жой олган бўлса-да, Марокаш ва айниқса Норвегия терма жамоаларининг кучли ўнталикдан жой олиши жорий Мундиалда кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгарганидан далолат беради. Эндиликда грандлар фақат ўз номи эвазига осон ғалаба қозона олмайдиган давр келди.
Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Сизнингча, ушбу кучли ўнталикдан қайси жамоа якунда кубокни боши устида баланд кўтаради? Мундиал кундаликлари ва энг сўнгги инсайдларни биз билан кузатишда давом этинг!
…