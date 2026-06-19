ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этди
Компьютер бутловчи қисмлари бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган ДеэпКоол компанияси Computex 2026 халқаро кўргазмасида ўзининг энг сўнгги технологик ишланмаларини намойиш этди. Компаниянинг бу йилги стенди асосий иккита йўналишга — буғланиш камераларининг (вапор чамбер) янги авлоди ҳамда совутиш тизимларига ўрнатилган улкан дисплейларга қаратилгани билан ажралиб турди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд нафақат ҳаво совутгичлари, балки суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари (СЖО) ва корпуслар сегментида ҳам жиддий янгиланишларни амалга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳаво совутиш тизимлари орасида Ассассин В Висион модели ҳақиқий флагманга айланди. Ушбу икки минорали совутгич ўзидан олдинги Ассассин ИВ моделининг мантиқий давоми бўлса-да, конструктив жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилган. Қурилма ичига 140 мм ўлчамдаги вентилятор жойлаштирилган бўлиб, у ҳеч қандай ортиқча симларсиз, очиқ контактлар орқали қувват олади. Иссиқлик қувурлари сони саккизтага етказилган, аммо энг асосий янгилик — ВК 2.0 буғланиш камерасидир. ДеэпКоол муҳандисларининг таъкидлашича, камера асоси қалинлигининг 1,2 мм гача оширилиши иссиқлик чиқариш самарадорлигини 220 В гача кўтариш имконини берган.
Дисплейлар ва ақлли мониторинг тизимлариДеэпКоол ўз маҳсулотларининг визуал жозибадорлигига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Ассассин В Висион совутгичининг юқори қисмида 4,5 дюймли ИПС дисплей ўрнатилган бўлиб, у нафақат тизим кўрсаткичларини мониторинг қилади, балки қўшимча экран сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин. Дисплейни бошқариш учун махсус ДеэпКреативе дастурий таъминоти ишлаб чиқилган. Шунингдек, кўргазмада АК700 ВК ва паст профилли тизимлар учун мўлжалланган АН600 ВК моделлари ҳам намойиш этилди. АН600 ВК модели ўзининг ихчам ўлчамини сақлаб қолган ҳолда, иссиқлик тарқатиш қувватини 180 В дан 220 В га оширишга муваффақ бўлган.
Суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари сегментида ЛТ360 Висион АРGB модели диққат марказида бўлди. Ушбу қурилма 4,5 дюймли бурилувчи ИПС экранга эга бўлиб, фойдаланувчи уни ўзига қулай бурчакка (90 даражагача) мослаб олиши мумкин. Тизим асосида ДеэпКоол компаниясининг олтинчи авлод насоси (помпа) ётади. Бу каби ечимлар нафақат юқори унумдорликни таъминлайди, балки замонавий геймерлар ва визуал эстетикага аҳамият берувчи фойдаланувчилар учун ҳам айни муддаодир.
Ишчи станциялар учун махсус ечимларКомпания профессионал сегментни ҳам унутгани йўқ. СтатионХ 620 модели AMD ЭПЙК ва Треадриппер каби кучли процессорлар ўрнатилган ишчи станциялар учун махсус ишлаб чиқилган. Ушбу улкан совутгич 540 В гача иссиқликни самарали тарқата олади. Унинг баландлиги 155 мм бўлиб, 12030 форматидаги юқори чидамли вентиляторлар билан жиҳозланган. Бу каби кўрсаткичлар ДеэпКоол маҳсулотларининг нафақат маиший, балки сервер даражасидаги юкламаларга ҳам тайёр эканлигини кўрсатади.
Шунингдек, стендда янги корпуслар ва вентиляторлар блоклари ҳам кўриниш берди:
- Ч690 LCD ва Ч170 Plus УEС: Кенгайтирилган имкониятларга эга янги авлод корпуслари;
- ФД36 АРGB: Учта 120 мм вентиляторни бирлаштирган ягона блок бўлиб, у монтаж жараёнини осонлаштиради ва симлар сонини камайтиради;
- Силентнох Pro 360: Шовқин даражаси минимал даражага туширилган янги СЖО тизими.
…