ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этди

·0·Техно
ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этди

Компьютер бутловчи қисмлари бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган ДеэпКоол компанияси Computex 2026 халқаро кўргазмасида ўзининг энг сўнгги технологик ишланмаларини намойиш этди. Компаниянинг бу йилги стенди асосий иккита йўналишга — буғланиш камераларининг (вапор чамбер) янги авлоди ҳамда совутиш тизимларига ўрнатилган улкан дисплейларга қаратилгани билан ажралиб турди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд нафақат ҳаво совутгичлари, балки суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари (СЖО) ва корпуслар сегментида ҳам жиддий янгиланишларни амалга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳаво совутиш тизимлари орасида Ассассин В Висион модели ҳақиқий флагманга айланди. Ушбу икки минорали совутгич ўзидан олдинги Ассассин ИВ моделининг мантиқий давоми бўлса-да, конструктив жиҳатдан сезиларли даражада такомиллаштирилган. Қурилма ичига 140 мм ўлчамдаги вентилятор жойлаштирилган бўлиб, у ҳеч қандай ортиқча симларсиз, очиқ контактлар орқали қувват олади. Иссиқлик қувурлари сони саккизтага етказилган, аммо энг асосий янгилик — ВК 2.0 буғланиш камерасидир. ДеэпКоол муҳандисларининг таъкидлашича, камера асоси қалинлигининг 1,2 мм гача оширилиши иссиқлик чиқариш самарадорлигини 220 В гача кўтариш имконини берган.

Дисплейлар ва ақлли мониторинг тизимлари

ДеэпКоол ўз маҳсулотларининг визуал жозибадорлигига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Ассассин В Висион совутгичининг юқори қисмида 4,5 дюймли ИПС дисплей ўрнатилган бўлиб, у нафақат тизим кўрсаткичларини мониторинг қилади, балки қўшимча экран сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин. Дисплейни бошқариш учун махсус ДеэпКреативе дастурий таъминоти ишлаб чиқилган. Шунингдек, кўргазмада АК700 ВК ва паст профилли тизимлар учун мўлжалланган АН600 ВК моделлари ҳам намойиш этилди. АН600 ВК модели ўзининг ихчам ўлчамини сақлаб қолган ҳолда, иссиқлик тарқатиш қувватини 180 В дан 220 В га оширишга муваффақ бўлган.

Суюқлик ёрдамида совутиш тизимлари сегментида ЛТ360 Висион АРGB модели диққат марказида бўлди. Ушбу қурилма 4,5 дюймли бурилувчи ИПС экранга эга бўлиб, фойдаланувчи уни ўзига қулай бурчакка (90 даражагача) мослаб олиши мумкин. Тизим асосида ДеэпКоол компаниясининг олтинчи авлод насоси (помпа) ётади. Бу каби ечимлар нафақат юқори унумдорликни таъминлайди, балки замонавий геймерлар ва визуал эстетикага аҳамият берувчи фойдаланувчилар учун ҳам айни муддаодир.

Ишчи станциялар учун махсус ечимлар

Компания профессионал сегментни ҳам унутгани йўқ. СтатионХ 620 модели AMD ЭПЙК ва Треадриппер каби кучли процессорлар ўрнатилган ишчи станциялар учун махсус ишлаб чиқилган. Ушбу улкан совутгич 540 В гача иссиқликни самарали тарқата олади. Унинг баландлиги 155 мм бўлиб, 12030 форматидаги юқори чидамли вентиляторлар билан жиҳозланган. Бу каби кўрсаткичлар ДеэпКоол маҳсулотларининг нафақат маиший, балки сервер даражасидаги юкламаларга ҳам тайёр эканлигини кўрсатади.

Шунингдек, стендда янги корпуслар ва вентиляторлар блоклари ҳам кўриниш берди:

  • Ч690 LCD ва Ч170 Plus УEС: Кенгайтирилган имкониятларга эга янги авлод корпуслари;
  • ФД36 АРGB: Учта 120 мм вентиляторни бирлаштирган ягона блок бўлиб, у монтаж жараёнини осонлаштиради ва симлар сонини камайтиради;
  • Силентнох Pro 360: Шовқин даражаси минимал даражага туширилган янги СЖО тизими.
ДеэпКоол тақдим этган ушбу технологиялар яқин ойларда жаҳон бозорига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам кириб келиши кутилмоқда. Бу эса юқори унумдорликка эга компьютер йиғувчилар учун совутиш масаласида янги ва самаралироқ танловларни тақдим этади.

ДеэпКоолComputex 2026ТехнологияПроцессор СовутгичиСЖО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиHonor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиБугун, 10:50ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиБугун, 10:26Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиРоссия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиБугун, 09:50ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиБугун, 09:20Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди