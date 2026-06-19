Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтди

·0·Спорт
Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтди

Аралаш жанг санъатлари (ММА) афсонаси, UFC собиқ чемпиони Ҳабиб Нурмагомедов ҳам бутун дунё диққат марказида турган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳсларини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқда. Машҳур спортчи Мундиалдаги курашлар, унда дебют қилаётган терма жамоалар ва ўз севимлилари ҳақида тўхталар экан, ўзбек футбол ишқибозлари учун чинакам фахр бағишлайдиган баёнот берди.

Ҳабиб Нурмагомедов Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган кучлар орасида Ўзбекистон миллий терма жамоасини ўз фаворитлари қаторига қўшди.

«Ўзбекистон терма жамоаси жуда "оч" ва интилувчан»

Жаҳон чемпионати дебютантлари ҳақида гапирар экан, Ҳабиб ўзбек футболидаги ижобий ўзгаришларни ва жамоанинг ички кучини алоҳида эътироф этди:

Ҳабиб Нурмагомедов:

«Жаҳон чемпионатига илк бор чиққан терма жамоалар орасида, албатта, Ўзбекистонга алоҳида мухлислик қиляпман! Бу жамоанинг ҳақиқий етакчиси — Абдуқодир Ҳусанов. Умуман олганда, бу жамоа ҳозир футболга жуда “оч”, майдонда ўзини кўрсатиш, бор кучини бериш истаги ниҳоятда кучли. Менинг фикримча, улар камида гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-оффга чиқишлари керак.

Шунингдек, дебютантлар орасида Кюрасао терма жамосини ҳам танлаган бўлардим. Улар ҳам, назаримда, Мундиалда биринчи марта иштирок этяпти. Бу жамоани шартли равишда “мини-Нидерландия” деб аташ мумкин».

Ҳабибнинг ЖЧ-2026даги севимли учлиги

Интервью давомида UFC афсонасидан Жаҳон чемпионатида шахсан ўзи қайси терма жамоаларга мухлислик қилаётгани ва унинг қалбидан жой олган учта асосий фаворити сўралганда, у ҳеч қандай иккиланишсиз қуйидаги мамлакатларни санаб ўтди:

  1. Ўзбекистон

  2. Туркия

  3. Марокаш

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Дунё спортининг энг таниқли вакилларидан бири бўлмиш Ҳабиб Нурмагомедовнинг ўзбек футболига, хусусан, иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг етакчилик қобилиятига юқори баҳо бергани Мундиалдаги вакилларимиз учун қўшимча руҳий мадад бўлиши шубҳасиз. Ҳабиб таъкидлаганидек, йигитларимиздаги ғалабага бўлган "очлик" ва кучли характер уларни янги тарихий ғалабалар сари бошлаб боради. Мухлислар ишончи ва қўллаб-қувватлаши остида "оқ бўрилар" гуруҳ тўсиғидан албатта ўта олишади!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, юлдузларнинг Мундиал ҳақидаги эксклюзив фикрлари ва турнир кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиБугун, 11:52Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаАнглия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаБугун, 11:50Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиМексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 09:02Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Бугун, 07:53Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди