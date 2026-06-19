Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) афсонаси, UFC собиқ чемпиони Ҳабиб Нурмагомедов ҳам бутун дунё диққат марказида турган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳсларини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқда. Машҳур спортчи Мундиалдаги курашлар, унда дебют қилаётган терма жамоалар ва ўз севимлилари ҳақида тўхталар экан, ўзбек футбол ишқибозлари учун чинакам фахр бағишлайдиган баёнот берди.
Ҳабиб Нурмагомедов Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган кучлар орасида Ўзбекистон миллий терма жамоасини ўз фаворитлари қаторига қўшди.
«Ўзбекистон терма жамоаси жуда "оч" ва интилувчан»
Жаҳон чемпионати дебютантлари ҳақида гапирар экан, Ҳабиб ўзбек футболидаги ижобий ўзгаришларни ва жамоанинг ички кучини алоҳида эътироф этди:
Ҳабиб Нурмагомедов:
«Жаҳон чемпионатига илк бор чиққан терма жамоалар орасида, албатта, Ўзбекистонга алоҳида мухлислик қиляпман! Бу жамоанинг ҳақиқий етакчиси — Абдуқодир Ҳусанов. Умуман олганда, бу жамоа ҳозир футболга жуда “оч”, майдонда ўзини кўрсатиш, бор кучини бериш истаги ниҳоятда кучли. Менинг фикримча, улар камида гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-оффга чиқишлари керак.
Шунингдек, дебютантлар орасида Кюрасао терма жамосини ҳам танлаган бўлардим. Улар ҳам, назаримда, Мундиалда биринчи марта иштирок этяпти. Бу жамоани шартли равишда “мини-Нидерландия” деб аташ мумкин».
Ҳабибнинг ЖЧ-2026даги севимли учлиги
Интервью давомида UFC афсонасидан Жаҳон чемпионатида шахсан ўзи қайси терма жамоаларга мухлислик қилаётгани ва унинг қалбидан жой олган учта асосий фаворити сўралганда, у ҳеч қандай иккиланишсиз қуйидаги мамлакатларни санаб ўтди:
Ўзбекистон
Туркия
Марокаш
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Дунё спортининг энг таниқли вакилларидан бири бўлмиш Ҳабиб Нурмагомедовнинг ўзбек футболига, хусусан, иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг етакчилик қобилиятига юқори баҳо бергани Мундиалдаги вакилларимиз учун қўшимча руҳий мадад бўлиши шубҳасиз. Ҳабиб таъкидлаганидек, йигитларимиздаги ғалабага бўлган "очлик" ва кучли характер уларни янги тарихий ғалабалар сари бошлаб боради. Мухлислар ишончи ва қўллаб-қувватлаши остида "оқ бўрилар" гуруҳ тўсиғидан албатта ўта олишади!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, юлдузларнинг Мундиал ҳақидаги эксклюзив фикрлари ва турнир кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…