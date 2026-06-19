Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирди

·0·Спорт
Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатида навбатдаги йирик ва сергол натижа қайд этилди. Мусобақанинг 2-тури доирасида Қатар терма жамоасига қарши баҳс олиб борган Канада миллий жамоаси рақибларини аяб ўтирмади ва 6:0 ҳисобидаги ўта йирик ғалабани расмийлаштирди. Ушбу шиддатли учрашувнинг мутлақ қаҳрамони ва энг яхши футболчиси деб Канада ҳужумчиси Жонатан Дэвид топилди.

Жонатан Дэвиддан голлар шоуси ва тўпурарлар пойгаси

Италиянинг «Ювентус» клуби шарафини ҳимоя қилувчи 26 ёшли иқтидорли форвард Қатар билан ўйинда ҳақиқий бенефис намойиш этди. У рақиб дарвозасини уч бор аниқ нишонга олиб, ЖЧ-2026даги илк ҳет-триклардан бирига муаллифлик қилди ва жамоасининг муваффақиятини таъминлади.

Ушбу сермаҳсуллик эвазига Дэвид мусобақадаги голлари сонини 3 тага етказиб олди. Айни пайтда у ЖЧ-2026 тўпурарлар рўйхатида афсонавий Лионел Месси билан бир хил кўрсаткичга эга бўлган ҳолда пешқадамлик қилмоқда.

Мундиал рекорди: ЖЧ-2026даги энг йирик натижалар

Канада терма жамоасининг Қатар устидан қозонган 6:0 ҳисобидаги зафари нафақат жамоа учун тарихий бўлди, балки жорий Мундиалнинг рекордлар саҳифасидан жой олди. Ушбу натижа аввалроқ қайд этилган бошқа бир ўйин билан биргаликда турнирнинг энг йирик ҳисоби бўлиб турибди.

Учрашув

Ҳисоб

Тўплар фарқи

Баҳс қаҳрамони

Канада — Қатар

6:0

+6

Жонатан Дэвид (Ҳет-трик)

Германия — Кюрасао

7:1

+6

Германия ҳужум чизиғи

Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Канада терма жамоаси ўз уйидаги Мундиалда кутилганидан ҳам шиддатли ва ҳужумкор футбол намойиш этмоқда. Жонатан Дэвиднинг «Ювентус»даги ажойиб спорт формасини миллий жамоага ҳам кўчириб ўтгани Шимолий америкаликларнинг плей-оффдаги имкониятларини сезиларли даражада оширади. Унинг Лионел Месси билан ЖЧ-2026 "олтин бутсаси" учун бошлаб юборган масофавий дуэли эса турнирга ўзгача интрига тақдим этмоқда.

Океан ортидан кузатилаётган Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги расмий янгиликлари, эксклюзив статистикалари ва қайноқ хабарларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиМексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 09:02Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Бугун, 07:53Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБугун, 07:44Канада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиКанада Қатарни 6:0 ҳисобида мағлуб этиб плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 07:36Интер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиИнтер Кристиан Киву билан шартномани узайтирди: Руминиялик мутахассис 2028-йилгача қоладиБугун, 02:34Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиЖаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтдиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди