Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатида навбатдаги йирик ва сергол натижа қайд этилди. Мусобақанинг 2-тури доирасида Қатар терма жамоасига қарши баҳс олиб борган Канада миллий жамоаси рақибларини аяб ўтирмади ва 6:0 ҳисобидаги ўта йирик ғалабани расмийлаштирди. Ушбу шиддатли учрашувнинг мутлақ қаҳрамони ва энг яхши футболчиси деб Канада ҳужумчиси Жонатан Дэвид топилди.
Жонатан Дэвиддан голлар шоуси ва тўпурарлар пойгаси
Италиянинг «Ювентус» клуби шарафини ҳимоя қилувчи 26 ёшли иқтидорли форвард Қатар билан ўйинда ҳақиқий бенефис намойиш этди. У рақиб дарвозасини уч бор аниқ нишонга олиб, ЖЧ-2026даги илк ҳет-триклардан бирига муаллифлик қилди ва жамоасининг муваффақиятини таъминлади.
Ушбу сермаҳсуллик эвазига Дэвид мусобақадаги голлари сонини 3 тага етказиб олди. Айни пайтда у ЖЧ-2026 тўпурарлар рўйхатида афсонавий Лионел Месси билан бир хил кўрсаткичга эга бўлган ҳолда пешқадамлик қилмоқда.
Мундиал рекорди: ЖЧ-2026даги энг йирик натижалар
Канада терма жамоасининг Қатар устидан қозонган 6:0 ҳисобидаги зафари нафақат жамоа учун тарихий бўлди, балки жорий Мундиалнинг рекордлар саҳифасидан жой олди. Ушбу натижа аввалроқ қайд этилган бошқа бир ўйин билан биргаликда турнирнинг энг йирик ҳисоби бўлиб турибди.
Учрашув
Ҳисоб
Тўплар фарқи
Баҳс қаҳрамони
Канада — Қатар
6:0
+6
Жонатан Дэвид (Ҳет-трик)
Германия — Кюрасао
7:1
+6
Германия ҳужум чизиғи
Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Канада терма жамоаси ўз уйидаги Мундиалда кутилганидан ҳам шиддатли ва ҳужумкор футбол намойиш этмоқда. Жонатан Дэвиднинг «Ювентус»даги ажойиб спорт формасини миллий жамоага ҳам кўчириб ўтгани Шимолий америкаликларнинг плей-оффдаги имкониятларини сезиларли даражада оширади. Унинг Лионел Месси билан ЖЧ-2026 "олтин бутсаси" учун бошлаб юборган масофавий дуэли эса турнирга ўзгача интрига тақдим этмоқда.
Океан ортидан кузатилаётган Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги расмий янгиликлари, эксклюзив статистикалари ва қайноқ хабарларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!
…