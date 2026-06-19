Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилди
Ўйин саноатининг етакчи технологик платформаси ҳисобланган Унреал Энгине ўзининг 5.8-версиясини тақдим этди. Бу янгиланиш шунчаки навбатдаги босқич эмас, балки ўйин яратиш жараёнида сунъий интеллект (AI) даврини бошлаб берувчи муҳим бурилиш нуқтасидир. Эпик Гамес илк бор катта тил моделларини (LLM) бевосита ўйин двигателининг ядросига интеграция қилди, бу эса дастурчиларга ўйин дунёсини яратишда мутлақо янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги версиянинг марказий янгилиги — Модел Контехт Протокол (МКП) деб номланган экспериментал плагин бўлиб, у ҳар қандай LLMни двигателнинг ички тизимларига улаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология Блуепринтс, 3D-мешлар, материаллар ва ёритиш тизимлари каби мураккаб компонентлар билан бевосита мулоқот қила олади. Эндиликда сунъий интеллект нафақат матн ёзиши, балки ўйин саҳнасидаги объектларни жойлаштириши, мантиқий занжирларни қуриши ва ҳатто оптималлаштириш ишларини бажариши мумкин.
Ўйин яратишда AI-агентлар ёрдамиЭпик Гамес ўзининг янги имкониятларини намойиш этиш жараёнида Anthropic компаниясининг Claude Коде моделидан фойдаланди. Тажриба давомида сунъий интеллект рақамли кутубхонадан керакли объектларни мустақил равишда танлаб, уларни саҳнага жойлаштирди ва берилган расм асосида ёритиш тизимини созлаб чиқди. Бу ўйин дизайнерларининг кўп вақтини оладиган техник вазифаларни автоматлаштириш орқали уларга ижодий жараёнга кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради.
Технологик жиҳатдан УE 5.8 яна бир қатор муҳим янгиланишларни ўз ичига олган. Янги Mesh Терраин тизими ёрдамида энди анъанавий усуллар билан яратиш қийин бўлган мураккаб 3D-ландшафтларни, жумладан, осилиб турган қоялар, туннеллар ва "учувчи ороллар"ни осонлик билан барпо этиш мумкин. Шунингдек, МегаLights технологияси такомиллаштирилиб, замонавий консолларда сониясига 60 кадр (ФПС) тезликда ишлаш даражасига етказилди.
Келажак сари қадам: Унреал Энгине 6 ва МетаHumanЎзбекистондаги ўйин ишлаб чиқувчилар ва график дизайнерлар учун Лумен Lite режимининг пайдо бўлиши айниқса аҳамиятли. Бу режим кучсизроқ техник қурилмаларда, хусусан, кейинги авлод Nintendo Switch 2 каби консолларда ҳам юқори сифатли ёритишни таъминлашга хизмат қилади. МетаHuman тизими ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди: энди мураккаб ускуналарисиз, оддий камера ёрдамида инсон танасининг тўлиқ ҳаракатларини рақамли персонажга кўчириш имконияти яратилди.
Эпик Гамес вакилларининг таъкидлашича, Унреал Энгине 5.8 версияси 2027-йилда кутилаётган Унреал Энгине 6 учун пойдевор вазифасини ўтайди. Келажакдаги олтинчи авлод двигателида сунъий интеллект қўшимча функция эмас, балки асосий иш қуролига айланади. Компания 2027-йил охирида УE6 нинг илк синов вариантини чиқаришни режалаштирмоқда, бу эса ўйин ишлаб чиқаришдаги рутин ишларни минималлаштиришга қаратилган.
Гарчи соҳадаги кўплаб мутахассислар генератив сунъий интеллектнинг ўйин саноатига кириб келишига шубҳа билан қарашаётган бўлса-да, Эпик Гамес ушбу йўналишни ўйин яратишнинг янги стандарти сифатида кўрмоқда. Бу каби ўзгаришлар келажакда ўйинларнинг нафақат визуал сифати, балки уларнинг яратилиш тезлиги ва мураккаблигини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…