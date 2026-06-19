Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилди

·11·Техно
Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилди

Ўйин саноатининг етакчи технологик платформаси ҳисобланган Унреал Энгине ўзининг 5.8-версиясини тақдим этди. Бу янгиланиш шунчаки навбатдаги босқич эмас, балки ўйин яратиш жараёнида сунъий интеллект (AI) даврини бошлаб берувчи муҳим бурилиш нуқтасидир. Эпик Гамес илк бор катта тил моделларини (LLM) бевосита ўйин двигателининг ядросига интеграция қилди, бу эса дастурчиларга ўйин дунёсини яратишда мутлақо янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги версиянинг марказий янгилиги — Модел Контехт Протокол (МКП) деб номланган экспериментал плагин бўлиб, у ҳар қандай LLMни двигателнинг ички тизимларига улаш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология Блуепринтс, 3D-мешлар, материаллар ва ёритиш тизимлари каби мураккаб компонентлар билан бевосита мулоқот қила олади. Эндиликда сунъий интеллект нафақат матн ёзиши, балки ўйин саҳнасидаги объектларни жойлаштириши, мантиқий занжирларни қуриши ва ҳатто оптималлаштириш ишларини бажариши мумкин.

Ўйин яратишда AI-агентлар ёрдами

Эпик Гамес ўзининг янги имкониятларини намойиш этиш жараёнида Anthropic компаниясининг Claude Коде моделидан фойдаланди. Тажриба давомида сунъий интеллект рақамли кутубхонадан керакли объектларни мустақил равишда танлаб, уларни саҳнага жойлаштирди ва берилган расм асосида ёритиш тизимини созлаб чиқди. Бу ўйин дизайнерларининг кўп вақтини оладиган техник вазифаларни автоматлаштириш орқали уларга ижодий жараёнга кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради.

Технологик жиҳатдан УE 5.8 яна бир қатор муҳим янгиланишларни ўз ичига олган. Янги Mesh Терраин тизими ёрдамида энди анъанавий усуллар билан яратиш қийин бўлган мураккаб 3D-ландшафтларни, жумладан, осилиб турган қоялар, туннеллар ва "учувчи ороллар"ни осонлик билан барпо этиш мумкин. Шунингдек, МегаLights технологияси такомиллаштирилиб, замонавий консолларда сониясига 60 кадр (ФПС) тезликда ишлаш даражасига етказилди.

Келажак сари қадам: Унреал Энгине 6 ва МетаHuman

Ўзбекистондаги ўйин ишлаб чиқувчилар ва график дизайнерлар учун Лумен Lite режимининг пайдо бўлиши айниқса аҳамиятли. Бу режим кучсизроқ техник қурилмаларда, хусусан, кейинги авлод Nintendo Switch 2 каби консолларда ҳам юқори сифатли ёритишни таъминлашга хизмат қилади. МетаHuman тизими ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди: энди мураккаб ускуналарисиз, оддий камера ёрдамида инсон танасининг тўлиқ ҳаракатларини рақамли персонажга кўчириш имконияти яратилди.

Эпик Гамес вакилларининг таъкидлашича, Унреал Энгине 5.8 версияси 2027-йилда кутилаётган Унреал Энгине 6 учун пойдевор вазифасини ўтайди. Келажакдаги олтинчи авлод двигателида сунъий интеллект қўшимча функция эмас, балки асосий иш қуролига айланади. Компания 2027-йил охирида УE6 нинг илк синов вариантини чиқаришни режалаштирмоқда, бу эса ўйин ишлаб чиқаришдаги рутин ишларни минималлаштиришга қаратилган.

Гарчи соҳадаги кўплаб мутахассислар генератив сунъий интеллектнинг ўйин саноатига кириб келишига шубҳа билан қарашаётган бўлса-да, Эпик Гамес ушбу йўналишни ўйин яратишнинг янги стандарти сифатида кўрмоқда. Бу каби ўзгаришлар келажакда ўйинларнинг нафақат визуал сифати, балки уларнинг яратилиш тезлиги ва мураккаблигини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Унреал ЭнгинеЭпик ГамесСунъий IntelлектЎйин СаноатиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиHonor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиБугун, 10:50ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди